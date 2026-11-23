Вспомним былое! Лучшее событие в вашей карьере – это…

Яковлева: Момент, когда пришла идея открыть ресторан с итальянским шефом и эпохальной террасой в Соляном переулке.

Цыпленко: Для меня — 20-летие Vox в прошлом году!

Кто или что пробудило в вас ресторатора и почему?

Яковлева и Цыпленко: Любовь к Италии. Мы отталкивались от региона, в котором родился и жил наш первый повар Дженнаро Пелузо — он из Неаполя, но долго работал в Берлине, поэтому адаптировал родную кухню под вкус жителей центральной Европы. А вообще мы придумывали меню Vox все вместе: выбрали по самой удачной закуске из берлинских ресторанов и скорректировали подачи (телячья печень с жареным картофелем и ворохом лука — бестселлер Vox со дня открытия!).

Что в VOX едите вы, а что ваши дети?

Яковлева: Любимые блюда дочери — кальмар на гриле, запеченная камбала, паста алио-олио. А мои — салат из свежих артишоков и руколы, телячья печень с жареным картофелем и луком, ромовый семифредо со свежими ягодами.

Цыпленко: Сын выбирает пенне, шницель по-милански из телятины, пиццу с тунцом и красным луком. Сама беру минестроне и пасту с филе белых рыб и боттаргой.

Какую бутылку вина вы откроете на 25-летие VOX?

Яковлева и Цыпленко: Определенно блан де блан гран крю Жака Селосса.