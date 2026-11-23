Где могли бы встретиться Вуди Аллен и Федор Бондарчук, Моника Белуччи и Лиза Боярская? Только у предводительниц слоуфуда Натальи Цыпленко и Светланы Яковлевой в ресторане Vox в Соляном переулке. И так, под перезвон бокалов с редкими винтажами бордо и бургундии, оформилась самая светская терраса Петербурга — с белыми скатертями, гулом колокольни Пантелеймоновской церкви и исключительным видом на Академию Штиглица. А всегда неизменное качество пасты с филе белых рыб и карпаччо из корневого сельдерея в Vox — база с открытия (то есть с 2005 года!).
Наталья Цыпленко и Светлана Яковлева — героини проекта «Рестораторы 20-летия»
на Светлане: серьга-кафф, браслет и кольцо, RS 1912 «Русские самоцветы», боди Valentino (ДЛТ), юбка Prada, туфли Tendance (Rendez-Vous)
на Наталье: колье, кольцо и моносерьга, RS 1912 «Русские самоцветы», куртка Saint Laurent (ДЛТ), юбка Valentino (ДЛТ), туфли Tendance (Rendez-Vous)
Вспомним былое! Лучшее событие в вашей карьере – это…
Яковлева: Момент, когда пришла идея открыть ресторан с итальянским шефом и эпохальной террасой в Соляном переулке.
Цыпленко: Для меня — 20-летие Vox в прошлом году!
Кто или что пробудило в вас ресторатора и почему?
Яковлева и Цыпленко: Любовь к Италии. Мы отталкивались от региона, в котором родился и жил наш первый повар Дженнаро Пелузо — он из Неаполя, но долго работал в Берлине, поэтому адаптировал родную кухню под вкус жителей центральной Европы. А вообще мы придумывали меню Vox все вместе: выбрали по самой удачной закуске из берлинских ресторанов и скорректировали подачи (телячья печень с жареным картофелем и ворохом лука — бестселлер Vox со дня открытия!).
Что в VOX едите вы, а что ваши дети?
Яковлева: Любимые блюда дочери — кальмар на гриле, запеченная камбала, паста алио-олио. А мои — салат из свежих артишоков и руколы, телячья печень с жареным картофелем и луком, ромовый семифредо со свежими ягодами.
Цыпленко: Сын выбирает пенне, шницель по-милански из телятины, пиццу с тунцом и красным луком. Сама беру минестроне и пасту с филе белых рыб и боттаргой.
Какую бутылку вина вы откроете на 25-летие VOX?
Яковлева и Цыпленко: Определенно блан де блан гран крю Жака Селосса.
Год за годом терраса Vox с исключительным видом на Академию Штиглица и Пантелеимоновскую церковь — главная летняя сенсация
Совет начинающему ресторатору?
Цыпленко: Не тратьте силы на изобретение велосипеда, лучше делайте ставку на чистоту вкуса, без экзотических пенок и избытка соусов.
Яковлева: А с точки зрения бизнеса помните, что одинаково важны кухня, качество продукта, команда и правильная локация. Все нужно подбирать именно под ту публику, на которую рассчитан ресторан. Заморачиваться и тратиться на интерьер я бы не рекомендовала. Мы по совету дизайнера Патрика Хельмана просто наклеили в 2004 году на стены обои, и с тех пор их обновляем, не меняя рисунок. Чтобы гости были уверены: в Vox все по-прежнему.
В какой из ресторанов-старожилов вы бы отправили поколение TikTok и AI?
Цыпленко: В «Шаляпин» за бифштексом на зеленой подушке и в Probka за салатом с крабом и грейпфрутом.
Яковлева: И в «Петров-Водкин» — один из моих любимых ресторанов русской кухни!
Если бы репинские среды существовали в 2026 году, кто из рестораторов был бы хедлайнером стола?
Цыпленко и Яковлева: Иван Третьяков, соавтор ресторона «Шаляпин».
Чуфальня, шашлычка или шаверменная – что отметите из лоубрау-заведений Петербурга?
Цыпленко: «Сельский паб» в Комарово — за классную атмосферу, вкусные чебуреки и копченую скумбрию.
В Vox готовят знаменитую печень на гриле или по-домашнему — на сковородке с топленым маслом
А что предложить туристу, пришедшему в Vox после Эрмитажа?
Цыпленко и Яковлева: Ризотто с белыми грибами, лимонную пиццу, рубец по-флорентийски и наполеон — точно хватит, чтобы отдохнуть после Рембрандта и Леонардо.
Блюдо-маркер, по которому ясен уровень кухни в ресторане?
Цыпленко: Овощной салат.
Яковлева: Паста алио-олио и другие базовые блюда, которые невозможно замаскировать сложной подачей, соусами и специями.
Ваши планы на 2027-й?
Цыпленко: Больше путешествовать и вдохновляться!
Яковлева: И чтобы наши гости тоже больше путешествовали, приезжая в Vox из других городов и стран. Недавно посетители из Казани рассказали, какой у них был план на три дня в Петербурге: Эрмитаж, Русский музей, Vox!
Фото: Василий Швецов
Текст: Дарья Павлюкевич, Алла Шарандина
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