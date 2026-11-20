Лучшее событие в вашей карьере?

Киселев: Наша встреча.

Бер: Первый совместный с ребятами проект Nothing Fancy. Первый большой общий корпоратив всех наших петербургских заведений: лес, озеро, караоке, соревнования на байдарках и 120 человек команды. Первая наша-ваша тарелка с Casper на премии ЧГЕ.

Если бы ваш путь в гастроиндустрии был блюдом, то каким?

Киселев: Определенно пиццей. Анри — это тесто: отвечает за фундамент, структуру и чтобы всё держалось. Я — начинка: продукт и вкус. А Стив — огонь, энергия, креатив

Кто или что пробудило в вас ресторатора?

Киселев: Я мечтал об открытии своего места еще со времен учебы в Париже в Le Cordon Bleu, а позже в Школе Алена Дюкасса. И меня очень вдохновлял пример шефа и моего наставника Фредерика, который после многих лет на кухне открыл именной ресторан Frederic Simonin и почти сразу получил звезду Michelin. Тогда это казалось недосягаемой целью.

Совет тому, кто только входит сегодня в гастрономический бизнес?

Бер: Очень трепетно отнесись к выбору партнеров. Не впадай в эйфорию. Принимай решения на холодную голову.

Если бы работали в другой сфере, то к чему лежит душа?

Киселев: Общепит – дело всей жизни, но раз я занимаюсь хахтха-йогой и медитацией сатипаттхана, то, наверное, открыл бы центр отдыха и восстановления. И, конечно, кафе при нем. Последний раз я был на випассане в январе 2026 года в Карелии у моего учителя, буддийского монаха Энтони Марквелла, и могу сказать, что эта практика — именно то, что помогает сохранять спокойствие и открытый разум даже тогда, когда сохранять спокойствие решительно невозможно.

Бер: Ворвался бы в велнес-индустрию — возможно, еще удастся.

Шарма: Я бы ушел в предметный дизайн и занялся стульями. Это очень недооцененный и важный предмет интерьера: на них мы сидим, контактируем с ними, но, по сути, совсем не видим. Уважаю промышленного дизайнера Дитера Рамса и знаменитое лаунж-кресло, которое он придумал в 1960-м. А его карманное радио для Braun опередило время: Рамс — визионер дизайна современных гаджетов.