Слава Марлоу, Татьяна Полякова, Boulevard Depo и Евгения Сероусова — о любимых ресторанах и бутербродных

Копчёный угорь с черным чесноком на арт-тарелочке, дог-френдли бутербродная и мак-н-чиз на каждый день: что где есть в Петербурге рассказывают профессиональные едоки.
Гуру этикета Татьяна Полякова — о любимом ресторане
Есть у меня два очень личных аперитивных аттракциона: рыбный суп из чашки у бара в легендарной траттории в зимней Венеции и бокал на гранитном постаменте набережной прямо напротив ЕМ в Петербурге. Еще один сюжет: после сцены Мариинского театра в обязательном порядке — на гастросцену вокруг английской печи AGA (так и хочется произнести "в любимой гостиной моей жизни"!).
Плюс в ЕM нужно ходить хотя бы в доказательство того, что вы едите, а не кушаете! Вывеска на любимой набережной относит меня к программе ректора СПбГУ Вербицкой «Давайте говорить как петербуржцы» — на великом и красивом.
Искусствовед и коллекционер Евгения Сероусова — о любимом шеф-поваре
Я бы определила стиль Артёма Гребенщикова как интеллектуальную гастрономию с хорошим чувством юмора и долей хулиганства. Он из тех шефов, кто умеет удивлять, не превращая ужин в экзамен по молекулярной гастрономии.
Особенно запомнилась закуска с копчёным угрём, грибами, козьим сыром и чёрным чесноком из сета XVII «Ворота в город» в ресторане Bourgeois Bohemians, созданного в коллаборации с художниками «Кружка». Художница Вика Кравцова придумала тарелку в виде запотевшего после дождя окна, сквозь которое проступают фрагменты Троицкого моста. Артём же перевёл эту меланхолию на гастрономический язык: дымность угря, землистость грибов, пикантность козьего сыра и сладковатая глубина чёрного чеснока складываются в очень точный портрет города. Сырой, немного мрачный, с непростым характером, но совершенно неотразимый, особенно осенью.
Ваня Бойко с тарелкой «Черный бутерброд» из совместной коллекции «Бутербродной» и проекта y.object.
Музыкант и продюсер Слава Марлоу — о лучших бутербродах
Я люблю «Бутербродную» прежде всего за атмосферу. Рядом «Ленфильм», офис Solutions, вокруг постоянно какие-то интересные люди. Здесь всё как-то очень по-петербургски, в хорошем смысле.
Мой фаворит — бутерброд с лососем. Хотя с тунцом и курицей тоже невероятно вкусно. Ещё я обожаю их гриль-чиз, которого, кстати, даже нет в меню. Но если очень вежливо попросить, тебе его приготовят. И я каждый раз от этого совершенно счастлив. Отдельная любовь — отношение к собакам. Сюда постоянно приходят люди со своими питомцами, а поскольку у меня самого есть собака, мне такая философия общественного питания очень близка. Ещё на улице есть турник, так что можно не только поесть, но и немного позаниматься спортом. По-моему, идеальный баланс.
Иногда здесь можно встретить Яну Давыдову, автора прекрасных тарелок, которые, к слову, используются и в самой «Бутербродной». Яна также создала Y Place, которого, к сожалению, больше нет. Отдельный привет моему другу Глебу, создателю «Богемы Ленинград». Замечательный человек, отдельная достопримечательность этой вселенной.
Уверен, редакция Собака.ru и ее читатели оценит это место по достоинству. Особенно если они, как и я, любят собак, бутерброды, какао, гриль-чиз, турники и красивые тарелки. Короче говоря, обожаю. Очень вкусно. Всем рекомендую.
Музыкант Boulevard Depo и его жена Юлия Кулик — о любимом заведении на каждый день
Мы любим «Бистротеку» — ощущения от этого места хорошие! Нравится локация и летняя веранда с белыми скатертями. Наши дети учатся рядом, поэтому мы здесь частые гости днем. Мак-н-чиз — любимое блюдо всей семьи.
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