Слава Марлоу, Татьяна Полякова, Boulevard Depo и Евгения Сероусова — о любимых ресторанах и бутербродных

Музыкант и продюсер Слава Марлоу — о лучших бутербродах

Я люблю «Бутербродную» прежде всего за атмосферу. Рядом «Ленфильм», офис Solutions, вокруг постоянно какие-то интересные люди. Здесь всё как-то очень по-петербургски, в хорошем смысле.

Мой фаворит — бутерброд с лососем. Хотя с тунцом и курицей тоже невероятно вкусно. Ещё я обожаю их гриль-чиз, которого, кстати, даже нет в меню. Но если очень вежливо попросить, тебе его приготовят. И я каждый раз от этого совершенно счастлив. Отдельная любовь — отношение к собакам. Сюда постоянно приходят люди со своими питомцами, а поскольку у меня самого есть собака, мне такая философия общественного питания очень близка. Ещё на улице есть турник, так что можно не только поесть, но и немного позаниматься спортом. По-моему, идеальный баланс.

Иногда здесь можно встретить Яну Давыдову, автора прекрасных тарелок, которые, к слову, используются и в самой «Бутербродной». Яна также создала Y Place, которого, к сожалению, больше нет. Отдельный привет моему другу Глебу, создателю «Богемы Ленинград». Замечательный человек, отдельная достопримечательность этой вселенной.

Уверен, редакция Собака.ru и ее читатели оценит это место по достоинству. Особенно если они, как и я, любят собак, бутерброды, какао, гриль-чиз, турники и красивые тарелки. Короче говоря, обожаю. Очень вкусно. Всем рекомендую.