Как ресторатор Игорь Белявский открыл бессовестно нарядный мультиплекс Michèle на первом этаже «Англетера»

«В “Счастье” я просил делать гостям любые комплименты»

Игорь, Собака.ru вас помнит еще по рейвам на тридцать тысяч человек и рекламному агентству с диким оборотом! Как в шоу нулевых «Белявский в шоколаде» возникла сюжетная линия про реальный шоколад и уютные семейные рестораны?

До 2005‑го фокус моих интересов, действительно, был на вечеринках и рейвах: на организацию 14‑часовых фестивалей Dance Planet в «Юбилейном» или опенэйр Castle Dance на территории Выборгского замка и Анненских укреплений уходило не меньше сил, чем у рейверов нулевых — на хаус и транс. Потом открыл рекламное агентство Global Point Family с офисами в Петербурге, Москве и Нью-Йорке. Всего за несколько лет бизнес превратился в лидера на рынке, но в то же время и в конвейер: занимаешься мероприятием, а на следующее утро оно исчезает вместе со всей энергией, которую ты в него вложил. Тогда я испытал острое желание создать нечто фундаментальное. И идея о ресторане показалась спасительным островком, и катализатором ее реализации стала мама моего сына Лида Белявская. Мы в то время осознанно решили стать родителями, и как раз поэтому в 2008 году назвали ресторан на Рубинштейна «Счастьем». В его основе была чистая любовь, предвкушение рождения сына и желание вызывать у каждого гостя приятные эмоции — те самые, которые мы испытывали тогда с Лидой. Помню, как просил первую команду делать гостям любые комплементы: понравился чай — просто заверните его с собой! Тогда же мы установили в ресторане почтовый ящик, куда можно было забросить открытку любимым людям, и она бы точно нашла адресата. «Счастье» как проект должно было стать проводником к эмоциям счастья для каждого гостя.

И это счастье длилось несколько лет, однако даже этот безупречный концепт настиг кризис. Почему?

Когда ты заходишь в ресторанный бизнес, то думаешь, что с открытием трудности закончатся: построил и пожинаешь плоды. Но первый опыт дался пóтом и кровью. «Счастье» стабилизировалось около года: шефповар оказался не шеф-поваром, управляли рестораном мы сами — и часто глупо. В сегодняшних реалиях соцсетей мы бы не пережили и пару месяцев. Но гости нас полюбили и прощали ошибки. А в 2010 году все вообще свернуло не туда: я погнался за тиражированием концепции «Счастья», за открытием новых проектов и делегированием. В 2014‑м у нас уже было около десяти проектов, в которых изначальная ценность концепции полностью растворилась. Менеджеры на местах акцентировали внимание на финансовых показателях, а когда цифры падали — еще сильнее сокращали расходы. «Счастье» могло тихо умереть своей смертью.