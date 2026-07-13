«Чего мне хотеть, рейтингов, наград, премий? Плевать»: ресторатор Владимир Чистяков о бистро Poool, шампанском к KFC и (эксклюзив!) о новом азиатском проекте

Чистяков: «Даешь пузыри каждый день! Я обожаю шампань, неплохо в ней разбираюсь, но не считаю, что дорогой алкоголь равно дорогие блюда. Сочетать лакшери с лакшери не обязательно — это история из маркетинга. Намного интересней с брютами мэтчится понятная домашняя еда. Года четыре назад я переехал в Дубай, где в доступе любое игристое, и перестал искать к нему какие-то особенные деликатесы. В выходной день наливал бокальчик шампани к шакшуке или к ведру острых крылышек из KFC — и супер! Но в Poool из джанк- и комфортфуда будут разве что бургеры. Вообще я терпеть не могу эти размазанные определения. Черная икра на завтрак — тоже комфорт, хоть и на богатом. Мы подаем ее с чем-то домашним вроде салата из редиса. Думаю, такой салат (просто без тюнинга) делали во многих домах Приморья и Каспия. И только в этом раскладе черная икра — чистый комфортик».

Шампанское в Poool собрал сомелье Денис Кондратенко aka админ классного винного канала Boujee: он работает с Casper и делает фокус на культовых винных домах. За коктейли отвечает сооснователь эстет-бара «Архитектор» Павел Данильчук — эспрессо-мартини у него трюфельный, спритц персиковый, палома ананасовая, а негрони — с хересом.

Название нового гастроспота от Чернышева отсылает и к эстетике пулсайд-баров, и к адресу на углу Фонтанной и Некрасова, бывшей Бассейной улицы — вдоль нее в начале XVII века пролегали водопроводные трубы для снабжения фонтанов Летнего сада. Ту эпоху (и даже чуть раньше!) в дизайн Poool втянули портретами важных дам в воротниках-горгерах кисти Паулюса Морельсе из музея Прадо, золотыми канделябрами и пухлыми ангелками. Но соединили со сложной световой архитектурой нашего времени: сто пятьдесят каналов, цифровой протокол, который сам перестраивает профиль в течение суток, и чувствительные к басам аудиореактивные сценарии, связывающие освещение со звуковой системой. Интерьер придумал Вячеслав Гедуев и его бюро «АБВГ». Левитирующий комод в стиле рококо Гедуев подвесил рядом с декоративными решетками-пылеуловителями. Один стол напечатал на 3D-принтере, а другой заказал из 300-килограммового каменного монолита со следами взрывной обработки.