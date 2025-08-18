Как герои крафта AF Brew и кофейная компания «Сварщица Екатерина» открыли кафе «Старт» с протеиновым кофе, коллагеновыми батончиками, веломойкой и душевыми

Расскажите, в какой точке могут соединиться пиво и кофе?

Дима: Старт нашего сотрудничества с AF Brew, одной из крупнейших крафтовых пивоварен в России, начался больше десяти лет назад с совместной линейки кофе Barrels & Flowers — сладкого, с алкогольными нотами хереса. Это был чистый эксперимент — и его искренне любят и искренне хейтят как пивные гики, так и кофейные. Мы придумали выдерживать необжаренные зерна в дубовых бочках из-под бурбоновых спиритов, которые AF Brew используют для производства своего имперского стаута. «Пивной» рабочий ресурс этих сосудов не бесконечен: когда пиво сливают из бочек после выдержки, их утилизируют. Я же предложил даровать бочкам еще одну жизнь: засыпаем зеленый кофе, он впитывает вкус и аромат алкогольных остатков, и только потом обжариваем зерна. Минимальная выдержка 14 дней, максимальная — 240. Кофе Barrels & Flowers — «Бочки и цветочки» — выпускается до сих пор!

Артем: И кафе «Старт» мы открыли под именем ООО «Бочки-Цветочки». Да и назваться так сначала хотели. Но «Бочки-Цветочки» — прямая ассоциация с пивом и кофе, а мы здесь в «Старте» делаем не паб и не кофейню, а многофункциональное городское кафе.

Многофункциональное городское кафе «Старт» — это как вообще?

Дима: Без ложной скромности мы склонны считать, что таких проектов в Петербурге больше нет! Хотя что-то близкое по духу появится в самое ближайшее время: например, Алексей Буров из Dreamteam (Self Edge Japanesе, Blackchops, «Траппист», Smoke BBQ) недавно анонсировал Dreamteam Arena — пространство для занятий спортом с падел-кортами, спа, детским клубом и кафетерием со своей пекарней. К слову, у нас в «Старте» уже были замечены несколько рестораторов, которые всё досконально фиксировали на камеры своих телефонов.

Никита: Действительно, в каком еще петербургском кафе или ресторане есть душевые, бесплатные камеры хранения, а также мойка и парковка для велосипедов? «Старт» каждый день открывается ровно в 7:55, чтобы вы могли прийти к нам перед работой, оставить вещи, позаниматься спортом на районе, потом принять душ, закрыть углеводное окно кокосовым берлинером или щедрым сэндвичем с пастрами и отправиться по своим делам.