Как основательница Par Michele Gastronomie Карима Уразбаева променяла инвестиционный бизнес на ресторанный — с Шампанью, буйабесом и улитками на винтажном фарфоре

Карима Уразбаева:

«Как выпускница авторитетной парижской школы кулинарного искусства Ecole Ritz Escoffier, я поклоняюсь визионеру и модернизатору высокой кухни Огюсту Эскофье (смотри название учебной институции) и восхищаюсь его талантами. Но если он — про французскую кухню, популяризации которой посвятил жизнь, — ту самую, традиционную, где чтут сливочное масло и не боятся лишних калорий, — то я все же адепт философии Алена Дюкасса. А значит, мне ближе новая французская кухня, где есть место сезонным продуктам, оливковому маслу, а термическая обработка на минималках и баланс вкусовых сочетаний в тарелке — это база.

Что делать летом в Петербурге? Пить шампань, конечно: у меня в Par Michele Gastronomie просто потрясающая выборка за очень честные деньги. Где еще по бокалам разливают шампанское с ароматом Byredo Blanche? И обязателен к знакомству наш фирменный гаспачо с крабом и мороженым из страчателлы — он прекрасен! Как и файндайнинг-версия моего любимого салата табуле, подачу которого мы в Par Michele постоянно меняем. Сейчас в нем киноа, чимичурри, томаты, авокадо, гранат и базилик и что-то по сезону — летом это тутовник (а ближе к осени будет мой любимый вариант — с инжиром). Очень эстетски смотрится! На десерт пробуйте томленые яблоки: тончайшие слайсы много часов проводят на малой температуре с маслом нуазет, кальвадосом и минимальным количеством сахара мусковадо, а подаем мы их со сметаной. Практически ЗОЖ!»

Текст: Дарья Павлюкевич

Фото: Наталья Скворцова

Стиль: Алена Петрова

Визаж и волосы: Анна Дмитриева

Свет: Данил Тарасов Sky Point