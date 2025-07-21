Как основательница Par Michele Gastronomie Карима Уразбаева променяла инвестиционный бизнес на ресторанный — с Шампанью, буйабесом и улитками на винтажном фарфоре

В портфеле обладательницы дипломов MBA и парижской школы кулинарного искусства есть производство конфет ручной работы, блог с рецептами, магазин высокогастрономичных дипов и французский ресторан, где готовят крудо из рыбы-попугая с клубникой, в табуле добавляют тутовник, а буйабес варят 24 часа.
На Кариме: боди, юбка OLA OLA
Если жизнь дает лимоны, экс-москвичка, а ныне владелица петербургского шампань-ресторана Карима превращает их в лимонад haute cuisine. Владелица диплома MBA бросила инвестиционный бизнес, отучилась на кондитерское дело у Александра Кислицына (золотой медалист международных кулинарных кубков) и наладила производство шоколадных конфет ручной работы — да так, что за ними выстроилась очередь из корпоративных гигантов и культурных институций: Музей Фаберже, банк «Восточный», Императорский фарфоровый завод, Михайловский театр. Ну а дальше эту машину было не остановить! Карима начала развивать свой кулинарный блог с рецептами, запустила мастер-классы с готовкой и безлимитным игристым (дорого!). В пандемию придумала продавать через интернет свои высокогастрономичные дипы и рийеты: шпинатный хумус с оливками, рийет из индейки с коньяком, черносливом и хрустящим луком, паштет из печени цыплят с пьяной клюквой и тыквенными семечками в розовой соли разлетались по всей столице с доставкой на дом. А потом Уразбаева влюбилась так, что на зов сердца пришлось срочно выдвигаться из Москвы в Петербург: так появились силы и мотивация на первое собственное заведение, Par Michele Gastronomie.
Томики Достоевского, льняные скатерти, которым больше 30 лет, из семейного сундука, бисквитный фарфор ЛФЗ — Par Michele Gastronomie собран из личного архива Уразбаевой
На Полтавской улице, рядом с Феодоровским собором, шампань-ресторан Каримы работает четыре дня в неделю — и только посмотрите, как он похож на парижскую гарсоньерку с фотогалереей трогательных портретов постоянных гостей. С винтажных тарелок ЛФЗ здесь кормят аутентичным марсельским буйабесом 24-часовой варки — с барабулькой, фенхелем, коньяком, апельсином и шафраном (идеальный антипохмельный суп!). А еще Уразбаева буквально выходит на охоту за лучшими сезонными овощами, фруктами и ягодами: например, баттута из лангустинов — с сорбетом из лимона, сладкой ягодой шелковицей, эстрагоном и двумя видами перцев — эспелетом и тимутом. А очень красивое крудо из рыбы-попугая идет с лапшой из цукини, сочной садовой клубникой и фенхелем.
Секрет популярности улиток по-бургундски Карима раскрывать категорически отказывается, намекая лишь, что добавляет особое масло
Карима Уразбаева:
«Как выпускница авторитетной парижской школы кулинарного искусства Ecole Ritz Escoffier, я поклоняюсь визионеру и модернизатору высокой кухни Огюсту Эскофье (смотри название учебной институции) и восхищаюсь его талантами. Но если он — про французскую кухню, популяризации которой посвятил жизнь, — ту самую, традиционную, где чтут сливочное масло и не боятся лишних калорий, — то я все же адепт философии Алена Дюкасса. А значит, мне ближе новая французская кухня, где есть место сезонным продуктам, оливковому маслу, а термическая обработка на минималках и баланс вкусовых сочетаний в тарелке — это база.
Что делать летом в Петербурге? Пить шампань, конечно: у меня в Par Michele Gastronomie просто потрясающая выборка за очень честные деньги. Где еще по бокалам разливают шампанское с ароматом Byredo Blanche? И обязателен к знакомству наш фирменный гаспачо с крабом и мороженым из страчателлы — он прекрасен! Как и файндайнинг-версия моего любимого салата табуле, подачу которого мы в Par Michele постоянно меняем. Сейчас в нем киноа, чимичурри, томаты, авокадо, гранат и базилик и что-то по сезону — летом это тутовник (а ближе к осени будет мой любимый вариант — с инжиром). Очень эстетски смотрится! На десерт пробуйте томленые яблоки: тончайшие слайсы много часов проводят на малой температуре с маслом нуазет, кальвадосом и минимальным количеством сахара мусковадо, а подаем мы их со сметаной. Практически ЗОЖ!»
Текст: Дарья Павлюкевич
Фото: Наталья Скворцова
Стиль: Алена Петрова
Визаж и волосы: Анна Дмитриева
Свет: Данил Тарасов Sky Point
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