Знакомьтесь, шеф-бармен ресторанов Tondo, La Biga и Ro Юлий Шилин — миксует клубнику с помидорами и грушу с петрушкой

Юлий Шилин:

«Карьеру я начинал в одном их первых коктейльных баров Ростова, прокачал скилы в лучших ресторанах города и отправился в Петербург — сразу же за стойку авангардного коктейльного бара «Компромисс», который тогда открывал мой земляк Юрий Бадак на улице Рубинштейна, в доме Довлатова. Там я проработал от начала и до конца, то есть до его закрытия. Познакомился с Антоном Исаковым и его супругой Ольгой Шаниной и понял, что нам по пути.

Сейчас мне интереснее всего экспериментировать с противоположностями, которые на первый взгляд вообще не мэтчатся: груша и петрушка, свекла и мята. В Ro можно попробовать коктейль, в котором эспрессо играет с мисо-пастой и каштановым медом, а в Tondo айва подпевает сельдерею.

Когда мы открывали Tondo и составляли меню, я для вдохновения читал про аутентичные блюда Италии, местные праздники и ритуалы. Наткнулся на фестиваль, посвященный землянике, — Sagra delle fragole. В Петербурге сезон земляники стартует в начале июля, и он скоротечен, идет буквально две–три недели. Мы с командой планируем пойти в небольшой поход собирать ягоды, чтобы поставить настойку, которую откроем в последний день лета. А в середине сезона жары на пару недель сделаем сет из земляничных напитков — сгроппино однозначно быть!»