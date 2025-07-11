Знакомьтесь, Никита Ананьев и Дина Затуливетрова! Двигатели Ôpetit открыли кофейню в дореволюционной аптеке Пеля (и готовят к запуску спикизи-бар в шкафу!)

Никита Ананьев:

«У меня много хобби, и одно из них — процесс производства ликеров, биттеров и вермутов: речь именно про экстрагирование, а не просто настоять, условно, водку на ягодах. Я начинал в нашем уже закрывшемся баре Santé на Петроградке, а теперь тренируюсь на Гороховой: в мастерской, спрятанной в Ôpetit Friedlander среди аптечных шкафов середины XIX века. Надеюсь, летом эта лаборатория превратится в настоящий спикизи-бар: чтобы попасть в него, нужно стать приглашенным членом клуба. И хочется подчеркнуть исторический контекст: раньше это пространство тоже служило лабораторией, только фармацевтической. Сейчас мы начали работать с бартендером Станиславом Кобцовым: его знают по работе в баре «Кабинет», он уважаемый профи. И у нас полный мэтч! Занимаемся не только спикизи-лабораторией, но и в нашем кафе Lôuna на третьем этаже особняка Слепцова продюсируем вечера под кодовым названием «Лунный свет» — с музыкальной программой, коктейлями и фудпейрингом»

Дина Затуливетрова:

«Знаковые локации — такие, как особняк Слепцова и одна из старейших аптек Петербурга — появились у нас скорее случайно. Когда летом 2024 года мы узнали, что Ôpetit все-таки должен съехать из Французского института на Невском проспекте, сильно разозлились, но потом быстро всё отрефлексировали и стали смотреть предложения по аренде коммерческих помещений. Так вышло, что закрылась одна дверь, но открылось сразу несколько — вместо одного пространства мы сняли три. И тут я обнаружила себя дизайнером! Мы были очень ограничены в средствах, проводили ремонт сами, многие интерьерные детали создавали своими руками. Мне на глаза попалась советская фотография: на рояле, как на столе, выставлена шеренга рюмок и бокалов, а вокруг люди, которые стоят за музыкальным инструментом, как за баром, и спокойно попивают. Я захотела похулиганить и воплотить эту задумку у нас в BelÉtage. Теперь старый рояль играет роль барной станции, а театральный занавес из белой ткани — экрана, на который мы проецируем балеты, спектакли, концерты: вы пьете классное вино, и кажется, что сидите где-нибудь в ложе бенуара»