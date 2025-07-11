Знакомьтесь, Никита Ананьев и Дина Затуливетрова! Двигатели Ôpetit открыли кофейню в дореволюционной аптеке Пеля (и готовят к запуску спикизи-бар в шкафу!)

Как сохранить исторический интерьер аптеки Пеля в Ôpetit Friedlander и занять особняк Слепцова на Большой Конюшенной двумя собственными проектами — «буфетом без театра» BelÉtage и кафе Lôuna? Рассказывают идеологи Ôpetit (и молодые родители!) Никита Ананьев и Дина Затуливетрова.
На Никите: свитшот, брюки, рубашка BEFREE
На Дине: жакет, юбка, босоножки LOVE REPUBLIC
Французские кофейни-кондитерские Ôpetit влетели в Петербург на гребне новой волны ремесленных кафе-пекарен с булочками и спэшлти кофе в 2017 году и тут же были горячо приняты горожанами. Двигатели этого багетно-круассанового дела — Никита Ананьев и Дина Затуливетрова (а еще они молодые родители!), и дух их авантюризма неисчерпаем. Бывший юрист, разочаровавшийся в правовых актах, и представительница династии петербургских рестораторов Затуливетровых (вы можете их знать, скажем, по «МыЖеНаТы» и Du Nord) в 2025 году успели открыть в особняке Слепцова на Большой Конюшенной новую кофейню, «буфет без театра» BelÉtage и кафе Lôuna, названное именем дочери, а на Гороховой — бистро в помещении дореволюционной аптеки легендарного фармацевта Оскара Пеля.
Люстру из стеклянных ракушек пришлось покупать дважды: первая разбилась вдребезги сразу же после установки
В Ôpetit Friedlander (название отсылает к дореволюционному остеклению двери с надписью PHARMACIE. G. FRIEDLANDER) Никита и Дина бережно сохранили исторический интерьер: фармацевтические шкафы из дуба, метлахская плитка, лепнина на потолке (всё под охраной КГИОП!). Добавили люстру из стеклянных ракушек, скамью в гобелене. А художницу Ульяну Полоз (вы точно видели ее работы — цитаты из мировых шедевров живописи на стенах петербургских зданий) попросили поставить свой автограф и на стене Ôpetit — так появился мурал с загадочной девой, очень (внезапно!) похожей на актрису Юлию Снигирь.
И кажется, мы вообще теперь не будем выходить из заведений команды Ôpetit. Завтракаем в Lôuna — оладья со сливочным кремом и сладким абрикосом или картофельные драники с греческим йогуртом и томатами. В Ôpetit Friedlander занимаем столик с деревянным диваном и видом на Гороховую, чтобы бранчевать «несырниками» с грейпфрутовым курдом, а также апельсинами, вымоченными в ванильном маринаде с лаймом. Вечер встречаем в BelÉtage — третьем месте для интеллектуалов, богемы и фланеров — за бутербродом с икрой и коктейлем из рояля (да, в прямом смысле!).
В Opetit Friedlander дают завтрак a la russe — с круассаном, яйцом всмятку, красной икрой и взбитым маслом
Никита Ананьев:
«У меня много хобби, и одно из них — процесс производства ликеров, биттеров и вермутов: речь именно про экстрагирование, а не просто настоять, условно, водку на ягодах. Я начинал в нашем уже закрывшемся баре Santé на Петроградке, а теперь тренируюсь на Гороховой: в мастерской, спрятанной в Ôpetit Friedlander среди аптечных шкафов середины XIX века. Надеюсь, летом эта лаборатория превратится в настоящий спикизи-бар: чтобы попасть в него, нужно стать приглашенным членом клуба. И хочется подчеркнуть исторический контекст: раньше это пространство тоже служило лабораторией, только фармацевтической. Сейчас мы начали работать с бартендером Станиславом Кобцовым: его знают по работе в баре «Кабинет», он уважаемый профи. И у нас полный мэтч! Занимаемся не только спикизи-лабораторией, но и в нашем кафе Lôuna на третьем этаже особняка Слепцова продюсируем вечера под кодовым названием «Лунный свет» — с музыкальной программой, коктейлями и фудпейрингом»
Дина Затуливетрова:
«Знаковые локации — такие, как особняк Слепцова и одна из старейших аптек Петербурга — появились у нас скорее случайно. Когда летом 2024 года мы узнали, что Ôpetit все-таки должен съехать из Французского института на Невском проспекте, сильно разозлились, но потом быстро всё отрефлексировали и стали смотреть предложения по аренде коммерческих помещений. Так вышло, что закрылась одна дверь, но открылось сразу несколько — вместо одного пространства мы сняли три. И тут я обнаружила себя дизайнером! Мы были очень ограничены в средствах, проводили ремонт сами, многие интерьерные детали создавали своими руками. Мне на глаза попалась советская фотография: на рояле, как на столе, выставлена шеренга рюмок и бокалов, а вокруг люди, которые стоят за музыкальным инструментом, как за баром, и спокойно попивают. Я захотела похулиганить и воплотить эту задумку у нас в BelÉtage. Теперь старый рояль играет роль барной станции, а театральный занавес из белой ткани — экрана, на который мы проецируем балеты, спектакли, концерты: вы пьете классное вино, и кажется, что сидите где-нибудь в ложе бенуара»
Стиль: Олег Ульянов
Ассистент стилиста: Дарья Бланко
Визаж и волосы: Анна Дмитриева
Свет: Данил Тарасов Sky Point
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