Личный опыт: шеф-редактор «Что где есть в Петербурге» соблюдает Великий пост — спросили, как делать это правильно, и где искать духоподъемное постное меню

Помню, когда я узнала, что ты постишься, сразу подумала, что это сильный этический и эстетический троп: «Мой любимый гастроредактор целенаправленно берет аскезу в питании» (в эпоху гиперпотребления такое вдохновение редко встретишь). Как и почему ты к этому пришла?

В 2018 году я работала в барах по арт-пиар-смм-части. Коктейльные дегустации стали нормой и постоянством, меня это начало настораживать. Решила, что мне нужны самоограничения, но так как я слабовольная, искала поддержку. Нашла я ее в концепции поста. Монастырский устав (это когда три дня в неделю ты ешь только фрукты, овощи, хлеб и воду, два дня —можно что-то горячее без масла, а остальные два — позволяешь себе готовить с его добавлением) пока мне не поддался, но возможно и к нему приду лет через пять.

Каждый год потребность «почистить» организм и сделать перерыв в потреблении всего приходит сама собой. Особенно в статусе гастрономического журналиста, когда в твоем меню — сырые мясо и морепродукты, субпродукты или диковинки вроде морского зайца и бобра.

Нельзя сказать что я соблюдаю Великий пост, я не религиозный человек и если бы была таковой, то этого интервью не было бы. Я соблюдаю какой-то свой особенный пост, который идет параллельно с Великим. Просто все совпало — время, когда в магазинах появляется пометка «растительное» или «можно в пост», в ресторанах выдумывают меню без использования продуктов животного происхождения, на улицу стабильнее выходит солнце.

Этот период считаю очень благостным. Ему предшествует Масленица: в этом году блинную неделю я провела в Пушкинских Горах, а до этого в Суздале — ничто не может настроить на пост лучше, чем ежечасный звон колоколов и голубо-золотые купола 45 церквей (в городе на 9000 жителей). После — Пасха, праздник, ставший важным для меня еще в детстве. Это ни с чем несравнимое ощущение, когда в храм, в который пробивается солнечный свет стройными тонкими лучами, батюшка окропляет окрашенные яйца и головы водой, ты щуришься, и открываешь глаза как будто другим человеком.

Какие для себя принимаешь ограничения по еде, питью и другим человеческим радостям?

В текущий пост я решила вообще не употреблять в пищу любые продукты животного происхождения, не пью алкоголь. Довольно органически выходит так, что развлекательных мероприятий становится меньше. Но принципа не посещать вечеринки, дружеские встречи или концерты у меня нет.

Сейчас я больше занимаюсь собой. Хожу к врачам, приемы которых давно откладывала. Делаю косметологические процедуры, которые давно хотела, прохожу курс лимфодренажного массажа, к обычным тренировкам добавила ежедневные дофаминовые прыжки — увидела в рилсах, а там, как мы знаем, не обманывают (шутка, я читала твой материал о том, что дофамин дают все фитнес-занятия, не только определенные прыжки).