Личный опыт: шеф-редактор «Что где есть в Петербурге» соблюдает Великий пост — спросили, как делать это правильно, и где искать духоподъемное постное меню

Наша гурмэ Дарья Павлюкевич 10,5 месяцев в году дегустирует гастрономическое экстраординарное (морского зайца и бобра!) и резюмирует, где лучший перляж и правдивые неоклассические коктейли. А 48 дней... держит аскезу (восьмилетняя традиция!). Почему без ментальной подготовки тут никуда? Что такое монастырский устав и почему перед его соблюдением надо 100% проконсультироваться с терапевтом? Где искать постные (и вызывающие сильную рефлексию!) блюда? Рассказываем в нашем интервью.
Помню, когда я узнала, что ты постишься, сразу подумала, что это сильный этический и эстетический троп: «Мой любимый гастроредактор целенаправленно берет аскезу в питании» (в эпоху гиперпотребления такое вдохновение редко встретишь). Как и почему ты к этому пришла?
В 2018 году я работала в барах по арт-пиар-смм-части. Коктейльные дегустации стали нормой и постоянством, меня это начало настораживать. Решила, что мне нужны самоограничения, но так как я слабовольная, искала поддержку. Нашла я ее в концепции поста. Монастырский устав (это когда три дня в неделю ты ешь только фрукты, овощи, хлеб и воду, два дня —можно что-то горячее без масла, а остальные два — позволяешь себе готовить с его добавлением) пока мне не поддался, но возможно и к нему приду лет через пять.
Каждый год потребность «почистить» организм и сделать перерыв в потреблении всего приходит сама собой. Особенно в статусе гастрономического журналиста, когда в твоем меню — сырые мясо и морепродукты, субпродукты или диковинки вроде морского зайца и бобра.
Нельзя сказать что я соблюдаю Великий пост, я не религиозный человек и если бы была таковой, то этого интервью не было бы. Я соблюдаю какой-то свой особенный пост, который идет параллельно с Великим. Просто все совпало — время, когда в магазинах появляется пометка «растительное» или «можно в пост», в ресторанах выдумывают меню без использования продуктов животного происхождения, на улицу стабильнее выходит солнце.
Этот период считаю очень благостным. Ему предшествует Масленица: в этом году блинную неделю я провела в Пушкинских Горах, а до этого в Суздале — ничто не может настроить на пост лучше, чем ежечасный звон колоколов и голубо-золотые купола 45 церквей (в городе на 9000 жителей). После — Пасха, праздник, ставший важным для меня еще в детстве. Это ни с чем несравнимое ощущение, когда в храм, в который пробивается солнечный свет стройными тонкими лучами, батюшка окропляет окрашенные яйца и головы водой, ты щуришься, и открываешь глаза как будто другим человеком.
Какие для себя принимаешь ограничения по еде, питью и другим человеческим радостям?
В текущий пост я решила вообще не употреблять в пищу любые продукты животного происхождения, не пью алкоголь. Довольно органически выходит так, что развлекательных мероприятий становится меньше. Но принципа не посещать вечеринки, дружеские встречи или концерты у меня нет.
Сейчас я больше занимаюсь собой. Хожу к врачам, приемы которых давно откладывала. Делаю косметологические процедуры, которые давно хотела, прохожу курс лимфодренажного массажа, к обычным тренировкам добавила ежедневные дофаминовые прыжки — увидела в рилсах, а там, как мы знаем, не обманывают (шутка, я читала твой материал о том, что дофамин дают все фитнес-занятия, не только определенные прыжки).
Проходила ли ты обследование перед первым постом или после, чтобы понять, можно ли тебе поститься, или оценить, как воздержание на тебя повлияло?
Честно, с врачом не консультировалась. Наверное, так лучше не делать (факт! Прим. ред. рубрики «Здоровье»). Но я считаю, что мне классно удается слушать и слышать свое тело. Я чувствовала, что пост пойдет мне на большую пользу, — так и случилось!
Сейчас я просто сдаю общий и биохимический анализ крови, если какой-то из показателей не в норме, то чиним его с доктором. Это точно происходит раз в год, но иногда получается чаще.
Изначально я договорилась сама с собой как, что и почему я делаю. Когда есть прозрачность в этих отношениях, все дается проще. Да, мне очень хочется посыпать пармезаном пасту, но я сама себе дала обещание воздерживаться совершенно определенное количество времени. Зачем мне его нарушать? Если я съем этот пармезан, мне поплохеет морально.
Как твой организм реагирует на аскезу? Нет ли такого, что чувствуешь недостаток сил? Или, наоборот, паришь как бабочка и полна энергии?
Тело мне говорит «спасибо», я практически его слышу! Во-первых, желание пить воду слышится чаще и четче. Кожа спустя две недели визуально реально становится чище, наблюдаю это с самого первого опыта. А еще ранние подъемы вошли в чат! Просыпаюсь с задором, без труда и желания орать. Я чувствую потрясающую легкость, у меня много сил, и их хватает на сумасшедший объем работы, физическую нагрузку, домашние бытовые дела, ежедневные прогулки с собакой. Но я внимательно слежу, чтобы с едой в меня попадало достаточное количество нутриентов. Белок добираю сейтаном, чечевицей, тофу.
Насколько тебе, нашей гурмэ, которая часто питается очень изысканно, сложно переходить на непритязательное меню?
Когда во время поста я пишу про хинкали, аргентинские стейки, про невероятный сыр брюнуст или, к примеру, шевр, слюноотделение вылетает в космос. И я начинаю представлять будущий первый и самый вкусный укус.
Но! Положа руку на сердце, ответственно заявляю: мне нравится растительная еда! Карпаччо из цветной капусты с хорошим оливковым маслом и крупной солью, узбекские сладкие томаты с авокадо и петрушкой, булгур с желтой морковкой и луком-пореем — песня, которую я пою в течение круглого года.
Твои находки в магазинах и ресторанах Петербурга: лучшие напитки и постные блюда с духоподъемным эффектом?
Традиционно в первый день поста я на воде и соках. Последние беру в Nothing Fancy. Зеленый Green King — моя любовь! В составе у него яблоко, сельдерей, огурец, спирулина, хлорофилл и киви с лаймом. Еще у ребят в лавке есть крутые ореховые пасты: миндальная с темным шоколадом и солью и из кешью с кокосовым сахаром.
В ресторане Vakh очень гедонистическое постное меню: хинкали с грибным бульоном, лобиани с тофу, слоёный пирог с бананом и постным кремом. А за овощным файн-дайнингом — в Animals: в винегрет добавляют арбузную редьку, икру из черных и белых груздей и заправляют соусом на основе свекольной комбучи, а сладкий кекс собирают и картофеля и капусты.
За веганскими сладостями иду в Raw to go. Птичье молоко делают из аквафабы, добавляя сироп топинамбура и гречиху, а тарты подкрашивают голубой или розовой матчей. Искренне и нежно хвалю чечевичные котлеты из «Вкусвилла». Там же всегда беру свежие финики с косточкой — заменяют конфеты!
Как ты «выходишь» из поста, чтобы организм не стрессанул? А делаешь ли себе поблажки в процессе?
В первый год мне было сложнее всего — думаю, из-за новизны практики. Тогда в последнюю субботу я была на работе в баре. Когда стукнуло двенадцать, а я сидела за стойкой, эту машину было не остановить. Традиционно следующее утро я проводила с семьей в церкви, но мне стало так плохо, что во время того, как священнослужитель делал круг, освещая на улице наши куличи, мой желудок не выдержал свое содержимое (я успела вовремя убежать за территорию!). Мне было 24, молодость все простит!
Очень хочется первым делом накинуться на всевозможные сыры, раков и крабов, но надо держать себя в руках и аккуратно возвращать животный белок. Еще важно не переусердствовать с порциями, следить за перекусами, оставлять в рационе растительные продукты, не забывать про овощи. Такое бывает в первые дни, просто теряешь голову.
Когда-то родственники мне рассказали, что, согласно церковным правилам, пост для путешествующих смягчается. Я сочла это условие вполне логичным, поэтому позволяла себе взять паузу в аскезе (без портящих следующее утро излишеств!), если случалось путешествие. В этом году мое тело не покидает границы Ленобласти.
Топ-5 советов, которые ты бы дала новичкам, решившим поститься?
Во-первых, нужно самому с собой расставить все точки на «и». Пост — это действительно способ стать лучшей версией себя, но если подобные ограничения в тягость и будут вытаскивать из недр негатив, то лучше не начинать.
Во-вторых, если вы уповаете на монастырский устав, надо быть уверенным, что по медицинским показателям вам такой тип питания на 49 дней ок. Поэтому обязательно проконсультируйтесь с терапевтом.
В-третьих и в конце концов, всегда (надо стараться) делать только то, что нравится, и не делать того, что не нравится.
Редакция напоминает, что практики самоограничения имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
