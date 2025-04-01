Все сходят с ума по дофаминовым прыжкам! Что это? Действительно помогает похудеть? А стать счастливее на биохимическом уровне?

Есть ли противопоказания для прыжков?

Методика нашла много последователей — одни радостно делятся результатами, другие же говорят, что прыжки не помогают и даже вредят. Те, кто «пострадал» от интенсивных занятий, упоминают не только отсутствие результата, но и полученные травмы.

«Сама техника — прыжки с использованием нажатий в определенных точках на пальце, и особенно прыжки босиком — вызывает сомнения в ее безопасности. Люди с избыточным весом могут получить травмы коленного и тазобедренного суставов. А те, кто страдает от остеопороза и остеопении, рискуют столкнуться с ненужной нагрузкой на опорно-двигательный аппарат во время выполнения таких экзерсисов. Если нажимать на точки неправильно, можно также получить halux valgus — вальгусную деформацию большого пальца — и другие виды искривления стопы. Кроме того, многим людям вообще опасно прыгать без поддержки в виде ортопедических стелек», — добавляет эксперт клиники «Медскан Hadassah».

Юлия Бошина, впрочем, отмечает, что делится лишь своим опытом, не рекомендует дофаминовые прыжки беременным и людям, у которых есть проблемы с лишним весом. Им она советует не прыгать, а переступать на месте.

Как наверняка повысить выработку дофамина?

Стимулировать выработку дофамина, серотонина, эндорфинов — тех самых соединений, которые отвечают за любовь к жизни — поможет любой любительский спорт. Кроме того, дофаминовый ответ усиливается, если человек хорошо высыпается, а значит его организм находится в ресурсном состоянии.

Дофамин выделяется и в других условиях. Например, при прослушивании музыки, а также от ожидания и предвкушения чего-то приятного и интересного. Особенность выработки этого гормона состоит еще и в том, что он может прекратить выделяться, если стимул будет одним и тем же. Это значит, что «приятности» должны быть разнообразными.

Если же говорить о пользе именно прыжков для похудения, то они и правда могут помочь сбросить вес, как и любая регулярная кардионагрузка: например, танцы, аэробика, бег.

«Когда мы сочетает технику со здоровым питанием — под этим понятием я имею в виду не какую-то определенную диету, а умеренное дробное сбалансированное питание без излишеств и экстремальных ограничений, то она, разумеется, становится катализатором похудения. Любое увеличение движения вкупе с уменьшением потребления пищи дает снижение массы тела. Но подчеркиваю: прыжки можно заменить совершенно любым видом активности, которая подходит под образ жизни и, самое главное, не является противопоказанием для конкретного человека», — резюмирует эндокринолог Татьяна Дэпюи.

Редакция напоминает, что физические практики и медицинские услуги имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.