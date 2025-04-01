Все сходят с ума по дофаминовым прыжкам! Что это? Действительно помогает похудеть? А стать счастливее на биохимическом уровне?

Хотите распрощаться со складками, подтянуться и почувствовать себя благостным — прыгайте, прорабатывая точки, которые стимулируют выброс дофамина! (?) К этому, по крайней мере, призывают 1000 и 1 рилс и тикток. Пятиминутные прыг-скок по утрам действительно уникальны и совсем без сайд-эффектов? Разбираем чудодейственную технику вместе с экспертом.
Что такое дофаминовые прыжки?
О тренировках, быстро ставших вирусными, в русскоязычных соцсетях заговорили после постов цифрового психолога Юлии Бошиной. Она поясняет, что на больших пальцах ног у людей есть особая точка, воздействие на которую активирует выработку гормона удовольствия — дофамина. Чем больше дофамина, тем больше уровень счастья в вашей жизни.
Стимулировать ту самую точку предлагается с помощью особой техники прыжков. Необходимо перепрыгивать с одной ноги на другую босиком или в носках, а после приземления на опорную аккуратно касаться пола большим пальцем противоположной ноги. Длительность тренировок — 5-15 минут. Выполнять их рекомендуется каждый день, постепенно увеличивая продолжительность. Среди обещанных результатов: хорошее настроение, позитивный настрой, а еще подтянутая фигура.
Это правда помогает выработке дофамина?
Никаких научных подтверждений того, что особая методика и воздействие на точку большого пальца стимулирует усиленную выработку гормона, пока не существует. Точка.
«Как и любая физическая нагрузка, любые прыжки — отличный способ сжечь калории и стать стройнее. Влияние именно прыжков в особой технике на выработку дофамина спорно: активность в принципе вызывает мышечную радость, а значит и производство гормона счастья», — объясняет Татьяна Игоревна Дэпюи, доктор медицинских наук, руководитель направления эндокринологии клиники «Медскан Hadassah», директор института превентивной медицины группы компании «Медскан».
Есть ли противопоказания для прыжков?
Методика нашла много последователей — одни радостно делятся результатами, другие же говорят, что прыжки не помогают и даже вредят. Те, кто «пострадал» от интенсивных занятий, упоминают не только отсутствие результата, но и полученные травмы.
«Сама техника — прыжки с использованием нажатий в определенных точках на пальце, и особенно прыжки босиком — вызывает сомнения в ее безопасности. Люди с избыточным весом могут получить травмы коленного и тазобедренного суставов. А те, кто страдает от остеопороза и остеопении, рискуют столкнуться с ненужной нагрузкой на опорно-двигательный аппарат во время выполнения таких экзерсисов. Если нажимать на точки неправильно, можно также получить halux valgus — вальгусную деформацию большого пальца — и другие виды искривления стопы. Кроме того, многим людям вообще опасно прыгать без поддержки в виде ортопедических стелек», — добавляет эксперт клиники «Медскан Hadassah».
Юлия Бошина, впрочем, отмечает, что делится лишь своим опытом, не рекомендует дофаминовые прыжки беременным и людям, у которых есть проблемы с лишним весом. Им она советует не прыгать, а переступать на месте.
Как наверняка повысить выработку дофамина?
Стимулировать выработку дофамина, серотонина, эндорфинов — тех самых соединений, которые отвечают за любовь к жизни — поможет любой любительский спорт. Кроме того, дофаминовый ответ усиливается, если человек хорошо высыпается, а значит его организм находится в ресурсном состоянии.
Дофамин выделяется и в других условиях. Например, при прослушивании музыки, а также от ожидания и предвкушения чего-то приятного и интересного. Особенность выработки этого гормона состоит еще и в том, что он может прекратить выделяться, если стимул будет одним и тем же. Это значит, что «приятности» должны быть разнообразными.
Если же говорить о пользе именно прыжков для похудения, то они и правда могут помочь сбросить вес, как и любая регулярная кардионагрузка: например, танцы, аэробика, бег.
«Когда мы сочетает технику со здоровым питанием — под этим понятием я имею в виду не какую-то определенную диету, а умеренное дробное сбалансированное питание без излишеств и экстремальных ограничений, то она, разумеется, становится катализатором похудения. Любое увеличение движения вкупе с уменьшением потребления пищи дает снижение массы тела. Но подчеркиваю: прыжки можно заменить совершенно любым видом активности, которая подходит под образ жизни и, самое главное, не является противопоказанием для конкретного человека», — резюмирует эндокринолог Татьяна Дэпюи.
Редакция напоминает, что физические практики и медицинские услуги имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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