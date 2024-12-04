Что думают шефы Петербурга о новом сериале «Шеф»? И почему он не похож на «Медведя»?

Мы спросили петербургских шеф-поваров их профессиональное мнение: где жизнь, а где выдумки в новой комедии «Шеф» с петербургским актером Денисом Прытковым в главной роли. Слово берут Валерия Скуратова (ЕМ), Илья Бурнасов (Dreamteam), Валерий Горинов (Inki) и Дмитрий Решетников (Mon Chouchou и Zazazu).
Новый сериал про поварское дело — комедия с Денисом Прытковым (лауреатом премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»), явно вдохновленная успехом «Медведя» с Джереми Аллен Уайтом. Шеф-повар успешного столичного ресторана Кай теряет работу после конфликта с посетителем. Затем он попадает на кухню женской колонии, где надеется победить в главном кулинарном конкурсе страны и открыть свое заведение.
Все серии уже доступны на «Пятнице!» и Premier.
Оценка профессионализма Кая и сравнение с сериалом «Медведь»:
Илья Бурнасов
Шеф-повар ресторанов DreamTeam
«Нормальный легкий сериал. Серии по 20–30 минут, что очень радует. Конечно, первая серия — не без гиперболы. Всё показано так, как чаще всего гости или посторонние люди представляют себе работу шефа: вот он идет разбираться в зал, если кому-то что-то не нравится. Сначала во всё происходящее не очень верится, больше похоже на домыслы режиссера. Но потом, когда главный герой оказывается в колонии, начинает работать на кухне и сталкивается с таким непонятным персоналом — вот это уже больше похоже на реальность шефа. Трудности, которые нужно преодолеть, выглядят правдоподобно и приближены к реальности. В целом, очень воодушевляет, не заставляет слишком много думать. При этом нас учат, что невозможное становится возможным, если начать действовать, стремиться к мечте и не опускать руки, как бы сложно ни было. Я и сам был в похожих ситуациях на кухнях: когда, например, новую форму, которую я выдал поварам утром, сжигали в мангале в знак протеста. Поэтому этот сериал мне очень близок. Спасибо за рекомендацию.»
Валерия Скуратова
Шеф-повар ресторана «ЕМ»
«На самом деле мне понравился сериал. Я не ожидала, потому что те художественные фильмы, что я смотрела ранее, наполнены сильной драматургией. Здесь я боялась, что будет просто развлекательное кино — глупое и легкое. Но в плане кулинарии все оказалось продумано. Больше всего зацепило, как Кай ищет решение нестандартных задач в каждой серии. Для меня это одна из главных черт профессии. Вот, например, у гостя сильная аллергия или кто-то съел всю черную икру, и ее не осталось для блюда. Каю нужно в моменте решать проблему и выкручиваться из ситуации — эти сцены очень приятные. Прям заметных ошибок с точки зрения профессионализма я даже не заметила. Круто! Молодцы!
С сериалом "Медведь" очень сложно сравнить, потому что сюжеты разные и мотивация героев — тоже. Картина с Джереми Алленом Уайтом — не столько про кухню, сколько про эмоции и человеческую драму. Нам особо и не показывают, что они готовят и какие техники используют. Сериал вдохновляющий, про человеческие ценности и одновременно про какой-то ужас, который может происходить вокруг.»
Сцена из сериала «Шеф»
Валерий Горинов
Шеф-повар ресторана INKI
«Хочется больше правдоподобности, как все реально происходит на кухнях! Есть моменты в сериале, когда что-то не привезли или не отдали — такое действительно бывает, даже в лучших ресторанах. Это правда. Но исполнение блюд, если говорить о топовых ресторанах и шефах, должно быть на уровень выше. То, что представлено в трейлере, выглядит слишком простым. Возможно, стоило поработать над тем, чтобы всё выглядело профессиональнее. Есть фрагменты, где кухня могла бы быть более современной: в плане подачи, команды и взаимодействия между сотрудниками. Видно, что есть куда расти. Конечно, можно придраться ко многим вещам, но в целом профессия раскрыта, наверное, только на одну треть.»
Дмитрий Решетников
Бренд-шеф и основатель MON CHOUCHOU и ZAZAZU
«Кухню показывают в смешном виде. Амбициозный шеф-перфекционист старается сделать каждое блюдо идеальным, но на него давят абсолютно все: от любимой, слегка сумасшедшей, девушки до владельца ресторана и гостей. Появляется непонятный Роспотребнадзор, который вымогает деньги — это выглядит нелепо. У Кая сдают нервы, и он поджигает генерала, который затем запрещает ему работать везде, где только можно. После этого его повсюду гонят в шею. И это только первая серия! В остальных пяти действие происходит в женской исправительной колонии. Там кухня показана иначе: Кай пытается внедрить стандарты качества, но ему постоянно вставляют палки в колеса. Его идея — показать, что женщины после колонии смогут социализироваться и найти работу. Кажется, у него даже получается открыть ресторан внутри тюрьмы, первый в России.
Сериал, на мой взгляд, больше про взаимоотношения между людьми, чем про профессию повара. Первая серия — про обычное московское заведение, не авангардное и не современное, а просто нормальное. Но показано, что гости — это какое-то быдло из Сочи, генерал полностью оторван от реальности, хозяин — надменный. Все гипертрофированно. В жизни всё иначе: гости более образованные.
Для сравнения, в сериале "Медведь" показывают «мишленовские» рестораны и высокую кухню, и это похоже на реальность. Там есть напряжение, накал, немного сумасшествия, но всё правдоподобно. «Шеф» — скорее романтизированная жизненная комедия. Сериал не для поваров и не имеет связи с реальной работой на кухне.»
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