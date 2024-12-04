Что думают шефы Петербурга о новом сериале «Шеф»? И почему он не похож на «Медведя»?

Бренд-шеф и основатель MON CHOUCHOU и ZAZAZU

«Кухню показывают в смешном виде. Амбициозный шеф-перфекционист старается сделать каждое блюдо идеальным, но на него давят абсолютно все: от любимой, слегка сумасшедшей, девушки до владельца ресторана и гостей. Появляется непонятный Роспотребнадзор, который вымогает деньги — это выглядит нелепо. У Кая сдают нервы, и он поджигает генерала, который затем запрещает ему работать везде, где только можно. После этого его повсюду гонят в шею. И это только первая серия! В остальных пяти действие происходит в женской исправительной колонии. Там кухня показана иначе: Кай пытается внедрить стандарты качества, но ему постоянно вставляют палки в колеса. Его идея — показать, что женщины после колонии смогут социализироваться и найти работу. Кажется, у него даже получается открыть ресторан внутри тюрьмы, первый в России.

Сериал, на мой взгляд, больше про взаимоотношения между людьми, чем про профессию повара. Первая серия — про обычное московское заведение, не авангардное и не современное, а просто нормальное. Но показано, что гости — это какое-то быдло из Сочи, генерал полностью оторван от реальности, хозяин — надменный. Все гипертрофированно. В жизни всё иначе: гости более образованные.

Для сравнения, в сериале "Медведь" показывают «мишленовские» рестораны и высокую кухню, и это похоже на реальность. Там есть напряжение, накал, немного сумасшествия, но всё правдоподобно. «Шеф» — скорее романтизированная жизненная комедия. Сериал не для поваров и не имеет связи с реальной работой на кухне.»