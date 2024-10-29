Чем кормят в столовых Мариинского театра и СКА? Куда ходить с детьми? Слово берут фуди премии «Что Где Есть в Петербурге»

Столовая Мариинки или ресторан из 90-х? Шаверма или мраморная говядина? Где выгулять лучший наряд, а куда сходить с детьми? Слово берут знатоки — экспертный совет премии «Что Где есть в Петербурге» — 2024.
Любимое блюдо в столовой?
Роман Ротенберг
Роман Ротенберг, главный тренер ХК СКА
«Спагетти или гречка с томатным соусом! В нашей столовой СКА готовят так, будто мама на домашней кухне. Главное отличие — все диетическое, с минимальным количеством сахара и жира, держим команду на ПП. Огромное внимание уделяем качеству: все фермерское, с рынка. Утром творог, днем — разные варианты гарнира: гречка, рис темный или белый, паста твердых сортов, а мясо, курица и рыба в наличии всегда».
Юрий Смекалов
Юрий Смекалов, хореограф, ведущий артист Мариинского театра
«Столовая Мариинки — высококлассный отлаженный общепит от Ginza Project. Мой сын фанат куриной отбивной и макарон по-флотски: все четко и по делу. Лично для меня столовая нашего театра - это основное место моего питания за день. Артисты балета всегда стараются избегать углеводов, но наш метаболизм слишком хорош и я не могу отказать себе в пирожном «Картошка», у нас оно образцовое, с высоким содержанием какао и ярким шоколадным вкусом.
Воспользуюсь возможностью и скажу отдельное спасибо премии «Что Где Есть в Петербурге» за номинацию «Лучшая утка по-пекински». Я много раз был в Китае, а также в знаменитых американских чайна-таунах, и мне есть с чем сравнить! На мой взгляд, лучшая утка в Петербурге — в «Пище Династии Минь». Во-первых: театральность заведения с висящими тушками утки на специальных крючках открытой кухни и во-вторых: подача, и конечно вкус: аскетизм, нежность выдержка и ничего лишнего. Точно по-китайски!
Ростислав Павлов
Ростислав Павлов, абдоминальный хирург, главный врач Гатчинской больницы
«Мое любимое столовское блюдо оформится весной, когда в Гатчинской клинической межрайонной больнице меню поставят крутейшие шефы — Виктор Белей, бренд-шеф московского ресторана Uhvat, который в 2021 году вошел в гид Michelin, и Георгий Троян, шеф культового ресторана «Северяне» Ильи Тютенкова. Все обязательно с соблюдением СанПиНа и с разрешения Роспотребнадзора».
Мария Евневич, доцент СПбГУ и совладелица компании «Максидом»
«Столовка «Максидома» — это любовь! Прекрасные женщины-повара каждый день ездят на рынок в 5 утра, закупаются и готовят довольно здоровую пищу. Накормить всех — главная их цель, поэтому когда новые сотрудники заступают на руководящие позиции, все они начинают толстеть, пока не разберутся, что нельзя соглашаться на все, что им предлагают. Все блюда прекрасны, получается очень по-домашнему. Мой фаворит гречка с гуляшом (мне не надо ни шоколада, ни булки, дайте гречу!). Фан-факт: чем больше емкость для приготовления, тем некоторая еда, например солянка, выходит вкуснее — как гигантская кастрюля с кашей в походе. Уютно, по-домашнему, и даже сплочает коллектив.
Самый неочевидный достойный общепит
Виталий Аксенов-Шабловский, Кристина Аксенова-Шабловская
Виталий Аксенов-Шабловский, коллекционер и создатель виртуальной галереи Bad Gallery
«Обожаю шаверму на Литейном, 25 лет неизменного качества! Это просто божественная история, которую я помню еще со школы, и до сих пор, проезжая мимо и иногда нарушая правила парковки, ставлю машину на «аварийку», беру шаверму с собой в машину или отправляю консьержа за ней. Еще было классное место, которое, к сожалению, закрылось — кафе «Горка» в Таврическом саду. Это был лучший шашлык в городе. Его рецепт мне поведала хозяйка заведения: соль, перец, лук, зелень и много любви. Очень надеюсь что они переоткроются».
Мария Евневич, доцент СПбГУ и совладелица компании «Максидом»
«Мне очень нравится ресторан «Идиот» рядом с Фонарными банями — он просто безумно старый, открылся в 1997 году, был вегетарианским (наверное единственный с такой концепцией в те времена!), а затем сменил кухню на русскую. Там шикарная селедка под шубой — с гренками из бородинского хлеба и астраханской щучьей икрой.
Полина Сидихина
Полина Сидихина, актриса театра и кино
«Японский ресторан в Московском районе — «Хагакурэ» при гостинице Park Inn by Radisson Pulkovskaya. Центровым можно не переживать, что придется ехать на Площадь Победы, ребята недавно открыли филиал на 9-ой Советской. Знаю, что туда не очень любят ходить на свидания девушки, так как суши и роллы просто огромные и их реально тяжело засовывать в рот, а сделать это эстетично вообще невозможно. Если настроение ЗОЖ, берем «скай маки», в котором лосось, тунец и морской окунь завернуты в огурец, а если настроение оторваться — запеченные с гребешком и крабом».
Где выгуливать бархат каноничных вечерних нарядов Schiaparelli и фэшн-авангард Duran Lantink?
Покрас Лампас, художник-каллиграф
«Сейчас практикую исключительно классический многослойный all-black с аксессуарами из серебра. Никогда не подводит! Иду, например в «Кабаре ШУМ», где недавно запустился наш бар-коллаборация «Чушь». Для создания инсталляции я сделал около 400 разных видов дизайна, который я печатал на листах. Из них 20 листов были расписаны вручную и собраны в замиксовку со сканами книг Даниила Хармса. Я доставал элементы дизайна и между собой по-всякому скрещивал их по композиции либо по смыслу. С помощью NFC-меток можно узнать о писателе и попасть на будущие квесты с моим цифровым артом.
Главный ресторанный фаворит в этом году — Bist. Как амбассадор Васильевского острова, считаю их лучшими. На стенах висят картины Ивана Ненашева, это очень красиво. Сервис всегда топовый: нравится, что есть особый ритуал поздравления с днем рождения».
Юнона Незванкина
Юнона Незванкина, создательница арт + фэшн интерьеров бутиков IRNBY и Predubezhdai
Поход за выдержанными стейками и авангардом в ресторан «Блок» я совмещаю со спектаклями режиссера Феликса Михайлова, художественного руководителя «Ленинград Центра». Все в одном здании — очень удобно! А вообще, в любой непонятной ситуации ресторан «Шаляпин» — лучший вариант. У них целых раздел посвящен котлетам. Мои любимые — щучьи на фермерских сливках с жареным луком, подаются с пюре из батата и сырным кремом. А борщ — это вообще песня. Наваристый, душистый, в него добавляют фасоль (я такой рецепт больше не встречала) и подают с ароматной чесночной пампушкой.
Виталий Аксенов-Шабловский, коллекционер и создатель виртуальной галереи Bad Gallery
Беспроигрышный вариант, да еще и с хорошим видом — Il Lago dei Cigni. Сейчас у них есть блюдо, которое не так давно появилось — паста с мраморной говядиной, ее я съедаю сам, а с женой мы шерим трюфельную пиццу и карпаччо с телятиной. Пусть дорогу часто перекрывают все из-за футбола, бегунов и триатлонистов, не можем отказать себе в их террасе летом и проходим пешком. Еще, там одна из лучших винных карт с френдли-прайсом на бутылки.
Еще одно классное светское место — VOX, их летняя терраса с видом на академию Штиглица — просто вау! Всегда берем пиццу с грушей и горгонзолой или с мясом, и дополнительно просим оливковое масло с красным перцем. Но самое лучшее блюдо там — это жареная печень с картофелем.
Дарья Удалена, Алексей Осипчук
Алексей Осипчук, основатель сети салонов Park by Osipchuk
«Главные рестораны, куда хочется нарядиться, это Probka Арама Михайловича и итальянский Percorso в отеле Four Seasons Lion Palace — обязательно сходите к ним на винный салон, команда регулярно проводит слепые дегустации в тайной комнате. Но в моем личном топе на первом месте — бистро Crevette в квартале «Брусницын». Финский залив, отличная команда и самые вкусные креветки. Например, тигровые, которые подаются с муслином: картофель перетирается через мелкое сито и смешивается со сливочным маслом. Но главное — это соус из копченых шпрот».
Куда пойти с детьми?
Полина Сидихина, актриса театра и кино
Мы со Стефанией ходим на корабль «Летучий Голландец», а именно в ресторан «Магадан». У них потрясающая детская комната с разными «лазалками», горками, домиками, сухим бассейном. По выходным работает няня. В меню для ребенка — котлеты, митболы и макароны с сыром, а для меня — креветки, вареные в имбирном бульоне с травами и лимоном, или розовые на гриле.
Ксения Подвальная
Ксения и Владимир Подвальные, теневой кутюрье и бизнесмен
Наши дети ведут себя как взрослые и достаточно тихо, поэтому мы ходим в главные рестораны Петроградки — Probka и Aga. Свою кухню легко могут адаптировать под детские предпочтения, очень быстрые подача и сервис, никаких задержек, в зале можно удобно расположиться всем вместе. В основном, заказываем для них пасту и пиццу (в AGA она легкая, не тяжеловесная, на тонкой лепешке из выдержанного теста, с хрустящими бортиками — в ней есть что-то сразу от двух стилей, неаполитанского и римского), а развлекают они себя сами — настольными играми и рисованием: всегда ходим со своим набором, у каждого собран свой рюкзак!
Ростислав Павлов, абдоминальный хирург, главный врач Гатчинской больницы
Лучшая детская комната в Петербурге — у ресторана Ognivo. Я бы и сам в ней остался на вечер, чтобы поиграть в приставку. Обязательно сходите к ним в сезон, когда у Фонтана во внутреннем дворе разбивают террасу. Если едем за город, то выбираем «Колокольную горку». Там нет детской комнаты, но ее заменяют панорамные окна с видом на залив и отлично продуманное меню, где встречаются и овощи, и картошка фри.
Текст: Анастасия Манаенкова, Дарья Павлюкевич
Комментарии (0)