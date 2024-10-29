Чем кормят в столовых Мариинского театра и СКА? Куда ходить с детьми? Слово берут фуди премии «Что Где Есть в Петербурге»

Юрий Смекалов, хореограф, ведущий артист Мариинского театра

«Столовая Мариинки — высококлассный отлаженный общепит от Ginza Project. Мой сын фанат куриной отбивной и макарон по-флотски: все четко и по делу. Лично для меня столовая нашего театра - это основное место моего питания за день. Артисты балета всегда стараются избегать углеводов, но наш метаболизм слишком хорош и я не могу отказать себе в пирожном «Картошка», у нас оно образцовое, с высоким содержанием какао и ярким шоколадным вкусом.

Воспользуюсь возможностью и скажу отдельное спасибо премии «Что Где Есть в Петербурге» за номинацию «Лучшая утка по-пекински». Я много раз был в Китае, а также в знаменитых американских чайна-таунах, и мне есть с чем сравнить! На мой взгляд, лучшая утка в Петербурге — в «Пище Династии Минь». Во-первых: театральность заведения с висящими тушками утки на специальных крючках открытой кухни и во-вторых: подача, и конечно вкус: аскетизм, нежность выдержка и ничего лишнего. Точно по-китайски!