Александр Малич, Мария Евневич и Ксения Дубяго — о блюдах, которые не забыть, и ресторанах для свиданий

Лучшая паста с боттаргой, самый соблазнительный баноффи пай и крафтовый сыр: «Собака.ru» опросила фуди премии «Что Где Есть в Петербурге», куда сходить на красивый ужин и где поесть за городом.
Ксения Дубяго, основательница маркета «Они пожрать любят»
- Куда сходить на свидание? Frantsuza Bistrot (наб. Адмирала Лазарева, 22)
Идти на свидание не обязательно с любимым или подружкой, иногда можно просто с собой. Я возвращаюсь с дачи, бронирую стол, наряжаюсь и провожу вечер с гратеном, бокалом мальбека, мечтами и планами на предстоящую неделю
Баноффи пай в «ТЧК»
- Где выпить кофе? «ТЧК» (ул. Мира, 11)
Любимая микрокофейня стала для меня каким-то символом Петербурга, а еще воспоминанием о жизни на Петроградке и одни из мест с самым вкусным кофе. У меня есть традиция: в свой выходной я приезжаю на остров, беру капучино, божественный баноффи пай и иду пешком через Троицкий мост в центр.
Пирог с рапанами во Frantsuza Bistrot
- Блюдо, которое не забыть! Пирог с рапанами и белыми грибами во Frantsuza Bistrot
Для меня это идеальное сочетание. Эталонное хрустящее тесто и богатая начинка.
Александр Малич, генеральный продюсер Новой сцены Александринского театра
- Где красиво поужинать? Animals (Некрасова, 60)
В любых особых случаях возвращаюсь к этому ресторану в Доме бассейного товарищества, который недавно отреставрировали. Это мощь в стиле модерн с редкими ассирийскими нюансами в декоре. По блюдам: моя любовь и то, без чего я не могу жить — их буррата. Подача постоянно меняется: то с клубничным вареньем, то с лимонным джемом, сейчас же — с грушей в красном вине. Кстати, сыры, включая страккино и валансе, они делают сами и продают в лавке.
Буррата в Animals
- Где выпить кофе? «Смена» (Басков пер., 20)
Много лет и на завтрак, и на чашку кофе я верен этому минималистичному и вполне себе европейскому кафе в самом центре моего любимого района. Давно дружу с ребятами и обожаю их, в первую очередь, за отличную выборку зерна. Сейчас у них стоит «Сварщица Екатерина», у этой компании даже есть своя ферма в Колумбии (а еще нашумевший «галараствор», считай, растворимый спешелти!).
Терраса «Сельского паба»
- Любимое место за городом! «Сельский паб» в Комарово (2-я Дачная ул., 3)
Самое лучшее летнее место. Идеальный спот для того, чтобы закусить прогулку по репинским местам парой чебуреков и рюмочкой-другой. А потом можно вспомнить молодость и отправиться в Петербург на электричке — всегда очень весело.
Мария Евневич, совладелица компаний «Максидом»
- Классика, от которой невозможно отказаться? «Пробка» (Зоологический пер., 2-4)
В некоторых ресторанах есть блюда, за которыми возвращаешься. Приходишь в «Пробку» и думаешь: «ну нет, зачем опять одно и то же....» И вот на столе мальтальяти с рагу из утки, пусть и в 50-й раз. Обязательно в сопровождение берите бокал красного вина. И мельницу с перцем попросите оставить с вами — перчить нужно каждый слой до финала.
Мальтальяти с рагу из утки в «»Пробке
Место для красивого ужина! Il Lago dei Cigni (Крестовский пр., 21)
С детства люблю макароны с сыром. А вот чтобы макароны с сыром «в квадрате» — это «Иль Лаго» и паста в сырной голове. Кажется, они первые в городе начали ее делать: сейчас такое блюдо есть и в других ресторанах, но здесь по-прежнему лучшее. Вперед можно съесть салат из томатов с ялтинским луком. По цене, как крыло самолета (для помидоров с луком), но оно того стоит! Особенно хорошо летом на террасе второго этажа с панорамным видом на пруд с черными и белыми лебедями.
Боттарга в ресторане «Место
- Блюда, которые не забыть! Стейк в «Ателье tapas&bar» (Лахтинская, 8) и боттарга в ресторане «Место» (Кронверский пр., 59)
У шефа Мансура Валиева стейк мачете из хоспера получается ультрасочный, а копченый батат и соус к нему — очень выразительный. Имейте ввиду, порция не очень большая, что, скорее, плюс — можно попробовать что-то из новинок.
У Кати Бокучавы меня в принципе уже не спрашивают, что я буду заказывать. Я пробовала пасту с боттаргой и в других заведениях — ничто не идет в сравнение, все далеко позади. Традиционную сардинскую пасту готовят на основе сливочного масла с сушеной икрой тунца.
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