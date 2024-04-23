Александр Малич, Мария Евневич и Ксения Дубяго — о блюдах, которые не забыть, и ресторанах для свиданий

Блюда, которые не забыть! Стейк в «Ателье tapas&bar» (Лахтинская, 8) и боттарга в ресторане «Место» (Кронверский пр., 59)

У шефа Мансура Валиева стейк мачете из хоспера получается ультрасочный, а копченый батат и соус к нему — очень выразительный. Имейте ввиду, порция не очень большая, что, скорее, плюс — можно попробовать что-то из новинок.

У Кати Бокучавы меня в принципе уже не спрашивают, что я буду заказывать. Я пробовала пасту с боттаргой и в других заведениях — ничто не идет в сравнение, все далеко позади. Традиционную сардинскую пасту готовят на основе сливочного масла с сушеной икрой тунца.