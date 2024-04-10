История антарктического повара Ярослава Мальцева: от работы в Ginza Project до шефа полярной станции Прогресс

О карьере до Антарктиды

Сам я с Алтая, из Барнаула. Когда заканчивал школу, встал вопрос: куда поступать. В учебе всегда был середнячок, и, походив на подготовительные курсы в наш Институт культуры, понял, что сильно напрягаться в плане образования все же не хочу. Правда, в какое-то гоповское заведение, прямо в училище, идти тоже было неохота. Тогда я вспомнил, что люблю готовить, и поступил в торгово-экономический колледж на специальность «технолог общественного питания».

Работать начал еще во время учебы. Я был поваром, даже шефом, менеджером в зале. Преимущественно мой опыт связан с итальянской кухней: пицца, паста (к примеру, одним из мест работы был местный Il Патио).

В 2010 году я перебрался в Санкт-Петербург. Перед отъездом посмотрел сайты петербургских ресторанов, опасался, что тут я буду никому не нужен в плане пиццы. Но практически сразу устроился в «Мама Рома» на Караванной. А вскоре увидел, что Ginza набирает людей в свой новый ресторан «Москва» — я вспомнил, что читал о них еще в Барнауле, и сказал себе: «А почему бы не поработать на двух работах?»

Пришел на стажировку, меня отправили во флагманский ресторан Ginza «Терраса». В тот день там как раз присутствовал их бренд-шеф Александр Белькович. Меня попросили показать, что я умею, в итоге шеф-повар ресторана — не сам Белькович, конечно — сказал остальным: «Вот, посмотрите, первый день человек пришел, а лучше вас все делает». Так мне сразу дали в «Москве» неплохую ставку.

Но в какой-то момент я понял, что устал от кухни, еще собирался брать ипотеку. Решил пойти на завод Hyundai — тот, что в Сестрорецке, где и задержался на несколько лет, хотя полностью контактов с поварским комьюнити не терял. Время от времени выходил на смену в какой-то ресторан. Параллельно занимался интернет-маркетингом, возил мед с Алтая.