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Как кондитер Анна Красовская построила свою гастроимперию, а ее кулинарная книга стала лучшей в мире, среди выпущенных за последние 25 лет

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Кондитерская империя Красовской — так было бы правильно описать все проекты, что ведет Анна, победительница премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023. В этом году прибавились еще пекарня «Багетная мастерская» и «Бистро 54» с рецептами из кулинарных книг великих художников. 

Макательный бутерброд и яйцо Орсини по рецептам из книг великих художников

Я очень много читаю и просто обожаю искусство. Несколько лет назад я осознала, что все великие люди, неважно в какой сфере они великие, никогда не занимались чем-то одним: Леонардо да Винчи одновременно писал картины и работал над математическими формулами, Кристиан Диор очень любил готовить (даже есть товарный знак на некоторые рецепты) и говорил, что мода переменчива, а еда — нет. Менделеев не только сделал прорыв в области химии, но и производил свои чемоданы, которые ценились на вес золота. Многие художники-импрессионисты отличались страстью к гастрономии, а некоторые даже писали кулинарные книги. Например, Моне приходил в рестораны и требовал в точности рассказать, как сотворили то, что ему понравилось. Ни один шеф не мог отказать. Так и родилась идея «Бистро 54» — взять собранные гениями изобразительного искусства рецепты и адаптировать их под наши современные вкусы. В Петербурге столько классных концепций, не выходить же на рынок с очередным авокадо-тостом. 

Наше яйцо Орсини как раз из книги художника Клода Моне — такое запеченное облачко из взбитых белков с желтком сверху. Мы поняли, что просто яйца гостю будет маловато, поэтому добавили к нему вафлю из цукини и соус голландез. Французская классика кокован — петух в вине — тоже оттуда. Шеф-повар Рома Киселев, которого мы попросили помочь с меню на запуске бистро, дополнил блюдо тартином, превратив его в макательный бутерброд. Сейчас у нас есть свой постоянный шеф Сергей Вараксин и в меню уже появились его рыбный суп с томатами, осенний салат из запеченных корнеплодов, бифштекс с мятым картофелем. 

Десерт «Туфелька Золушки

Десерт «Туфелька Золушки

Интерьер «Кондитерской Анны Красовской»

Интерьер «Кондитерской Анны Красовской»

41 коллекция десертов в кондитерской Анны Красовской

За пять лет существования кондитерской я придумала 41 коллекцию, в которой суммарно 221 авторское пирожное. Такому эксперименту аналогов в мире нет. Когда мы открывались, решили выйти с осенним меню из 8 десертов разных обязательных жанров: ванильное, шоколадное, ягодное, цитрусовое, экзотическое, еще что-то карамельно-ореховое — в России без этого никуда, мы все выросли на вареной сгущенке. С тех пор мы регулярно полностью меняем меню и общую концепцию. Сейчас — сказочная коллекция с черемуховым сметанником в виде туфельки Золушки или «Яблоком Белоснежки» из ванильного сабле и мусса с яблоком и укропом. 

Каждый релиз сродни открытию нового целого кафе. Это очень большой труд: от поиска продуктов и проработки вкусов и текстур до полной перестройки процессов в рабочем цеху. И не стоит забывать о множественных спецзаказах: география доставки наших эксклюзивных тортов — весь мир. Десерты уже побывали в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Майами, Ницце, Монте-Карло, Антибе, Сен-Моритц, Сен Мартин и даже на частном острове Ричарда Брендсона Некер. Конечно, ничего бы этого не смогло получиться без моей шикарной командой десятков людей.

Выпечка «Багетной Мастерской»

Выпечка «Багетной Мастерской»

Выпечка «Багетной Мастерской»

Выпечка «Багетной Мастерской»

Калибровка круассанов и багетов в «Багетной Мастерской»

Я считаю, что Петербург — гастрономическая столица России. Объективно у нас очень высокий уровень ресторанов. Я часто бываю во Франции, недавно вернулась из Парижа, так вот там сервиса просто нет. Безусловно, есть достойные места с историей, со звездными шефами, но если смотреть на индустрию в целом, она не идет ни в какое сравнение с нашей. Никто не будет слушать, если тебе не понравилась подача, вкус или кто-то пережарил креветку — вот счет, а вот дверь. Мы привыкли к спешелти, разным помолу и обжарке, а французы вообще не заморачиваются. Кофе ниже плинтуса, на вкус — нечто сожженное с подсолнечным маслом. 

И вот представьте, в нашей «Багетной мастерской» мы калибруем круассаны: покосившаяся или неказистая выпечка на витрину не пойдет никогда. Уровень требований гостя такой, что он просто ее не купит. Мы печем ремесленный хлеб на натуральных заквасках, бриоши, багеты и слоеные булочки, а также делаем к ним масло с пряными травами. Во Франции же даже не знают, что такое формовка,  все валяется кучей, на хлеб без слез не взглянешь, а у нас с ним возятся, как с младенцем. Мои ребята носятся с закваской, измеряют и поддерживают нужную температуру, я так со своими детьми не хлопотала.

Торт ручной работы от Анны Красовской

Торт ручной работы от Анны Красовской

Gourmand Cookbook Awards

Gourmand Cookbook Awards 

Как написать лучшую кондитерскую книгу в мире

Какое-то время назад я гастролировала с мастер-классами. Тогда я быстро поняла, что у людей есть колоссально много вопросов. Их я начала записывать и конспектировать ответы, что в последствии вылилось в целую книгу практического характера, такое учебное пособие, с которым ты можешь научиться с нуля. Подготовив презентацию, я пошла в крупное издательство, но их предложение меня не устроило. Мы с моим партнером и соучредителем всех проектов Владленой Устименко решили издать книгу Fashion Cakes самостоятельно: заплатить большие деньги, но сохранить авторские права у себя. Тираж разошелся достаточно быстро, несмотря на то, что стоило издание не дешево (около 5000 рублей, а сейчас перепродают за десятки тысяч), да и мы, мягко говоря, не книготорговцы.

В 2018-м году в шутку мы даже начали мечтать о какой-нибудь награде и методом нехитрого ресерча выяснили, что такая есть. Международная Gourmand Cookbook Awards — настоящий книжный Оскар. Выяснилось, что туда можно заявиться самостоятельно, заполнив форму и отправив пару экземпляров. А однажды нам приходит письмо с приглашение на премию в Китай. 

Приехав на церемонию, мы не питали никаких надежд: от Норвегии было 50 авторов, от Англии — 100, от Америки — 150, а от России — только наш самиздат. Каким-то чудом наша Fashion Cakes была признана лучшей кондитерской книгой, а в 2020-м Gourmand Cookbook Awards включил ее в список лучших кулинарных книг мира, выпущенных за последние 25 лет. Она даже была выставлена в здании штаб-квартиры ЮНЕСКО, а сейчас хранится в Национальной библиотеке Франции.

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Анна Красовская

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