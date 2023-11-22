Как кондитер Анна Красовская построила свою гастроимперию, а ее кулинарная книга стала лучшей в мире, среди выпущенных за последние 25 лет

Кондитерская империя Красовской — так было бы правильно описать все проекты, что ведет Анна, победительница премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023. В этом году прибавились еще пекарня «Багетная мастерская» и «Бистро 54» с рецептами из кулинарных книг великих художников.
Макательный бутерброд и яйцо Орсини по рецептам из книг великих художников
Я очень много читаю и просто обожаю искусство. Несколько лет назад я осознала, что все великие люди, неважно в какой сфере они великие, никогда не занимались чем-то одним: Леонардо да Винчи одновременно писал картины и работал над математическими формулами, Кристиан Диор очень любил готовить (даже есть товарный знак на некоторые рецепты) и говорил, что мода переменчива, а еда — нет. Менделеев не только сделал прорыв в области химии, но и производил свои чемоданы, которые ценились на вес золота. Многие художники-импрессионисты отличались страстью к гастрономии, а некоторые даже писали кулинарные книги. Например, Моне приходил в рестораны и требовал в точности рассказать, как сотворили то, что ему понравилось. Ни один шеф не мог отказать. Так и родилась идея «Бистро 54» — взять собранные гениями изобразительного искусства рецепты и адаптировать их под наши современные вкусы. В Петербурге столько классных концепций, не выходить же на рынок с очередным авокадо-тостом.
Наше яйцо Орсини как раз из книги художника Клода Моне — такое запеченное облачко из взбитых белков с желтком сверху. Мы поняли, что просто яйца гостю будет маловато, поэтому добавили к нему вафлю из цукини и соус голландез. Французская классика кокован — петух в вине — тоже оттуда. Шеф-повар Рома Киселев, которого мы попросили помочь с меню на запуске бистро, дополнил блюдо тартином, превратив его в макательный бутерброд. Сейчас у нас есть свой постоянный шеф Сергей Вараксин и в меню уже появились его рыбный суп с томатами, осенний салат из запеченных корнеплодов, бифштекс с мятым картофелем.
41 коллекция десертов в кондитерской Анны Красовской
За пять лет существования кондитерской я придумала 41 коллекцию, в которой суммарно 221 авторское пирожное. Такому эксперименту аналогов в мире нет. Когда мы открывались, решили выйти с осенним меню из 8 десертов разных обязательных жанров: ванильное, шоколадное, ягодное, цитрусовое, экзотическое, еще что-то карамельно-ореховое — в России без этого никуда, мы все выросли на вареной сгущенке. С тех пор мы регулярно полностью меняем меню и общую концепцию. Сейчас — сказочная коллекция с черемуховым сметанником в виде туфельки Золушки или «Яблоком Белоснежки» из ванильного сабле и мусса с яблоком и укропом.
Каждый релиз сродни открытию нового целого кафе. Это очень большой труд: от поиска продуктов и проработки вкусов и текстур до полной перестройки процессов в рабочем цеху. И не стоит забывать о множественных спецзаказах: география доставки наших эксклюзивных тортов — весь мир. Десерты уже побывали в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Майами, Ницце, Монте-Карло, Антибе, Сен-Моритц, Сен Мартин и даже на частном острове Ричарда Брендсона Некер. Конечно, ничего бы этого не смогло получиться без моей шикарной командой десятков людей.
Калибровка круассанов и багетов в «Багетной Мастерской»
Я считаю, что Петербург — гастрономическая столица России. Объективно у нас очень высокий уровень ресторанов. Я часто бываю во Франции, недавно вернулась из Парижа, так вот там сервиса просто нет. Безусловно, есть достойные места с историей, со звездными шефами, но если смотреть на индустрию в целом, она не идет ни в какое сравнение с нашей. Никто не будет слушать, если тебе не понравилась подача, вкус или кто-то пережарил креветку — вот счет, а вот дверь. Мы привыкли к спешелти, разным помолу и обжарке, а французы вообще не заморачиваются. Кофе ниже плинтуса, на вкус — нечто сожженное с подсолнечным маслом.
И вот представьте, в нашей «Багетной мастерской» мы калибруем круассаны: покосившаяся или неказистая выпечка на витрину не пойдет никогда. Уровень требований гостя такой, что он просто ее не купит. Мы печем ремесленный хлеб на натуральных заквасках, бриоши, багеты и слоеные булочки, а также делаем к ним масло с пряными травами. Во Франции же даже не знают, что такое формовка, все валяется кучей, на хлеб без слез не взглянешь, а у нас с ним возятся, как с младенцем. Мои ребята носятся с закваской, измеряют и поддерживают нужную температуру, я так со своими детьми не хлопотала.
Как написать лучшую кондитерскую книгу в мире
Какое-то время назад я гастролировала с мастер-классами. Тогда я быстро поняла, что у людей есть колоссально много вопросов. Их я начала записывать и конспектировать ответы, что в последствии вылилось в целую книгу практического характера, такое учебное пособие, с которым ты можешь научиться с нуля. Подготовив презентацию, я пошла в крупное издательство, но их предложение меня не устроило. Мы с моим партнером и соучредителем всех проектов Владленой Устименко решили издать книгу Fashion Cakes самостоятельно: заплатить большие деньги, но сохранить авторские права у себя. Тираж разошелся достаточно быстро, несмотря на то, что стоило издание не дешево (около 5000 рублей, а сейчас перепродают за десятки тысяч), да и мы, мягко говоря, не книготорговцы.
В 2018-м году в шутку мы даже начали мечтать о какой-нибудь награде и методом нехитрого ресерча выяснили, что такая есть. Международная Gourmand Cookbook Awards — настоящий книжный Оскар. Выяснилось, что туда можно заявиться самостоятельно, заполнив форму и отправив пару экземпляров. А однажды нам приходит письмо с приглашение на премию в Китай.
Приехав на церемонию, мы не питали никаких надежд: от Норвегии было 50 авторов, от Англии — 100, от Америки — 150, а от России — только наш самиздат. Каким-то чудом наша Fashion Cakes была признана лучшей кондитерской книгой, а в 2020-м Gourmand Cookbook Awards включил ее в список лучших кулинарных книг мира, выпущенных за последние 25 лет. Она даже была выставлена в здании штаб-квартиры ЮНЕСКО, а сейчас хранится в Национальной библиотеке Франции.
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