Как кондитер Анна Красовская построила свою гастроимперию, а ее кулинарная книга стала лучшей в мире, среди выпущенных за последние 25 лет

Макательный бутерброд и яйцо Орсини по рецептам из книг великих художников

Я очень много читаю и просто обожаю искусство. Несколько лет назад я осознала, что все великие люди, неважно в какой сфере они великие, никогда не занимались чем-то одним: Леонардо да Винчи одновременно писал картины и работал над математическими формулами, Кристиан Диор очень любил готовить (даже есть товарный знак на некоторые рецепты) и говорил, что мода переменчива, а еда — нет. Менделеев не только сделал прорыв в области химии, но и производил свои чемоданы, которые ценились на вес золота. Многие художники-импрессионисты отличались страстью к гастрономии, а некоторые даже писали кулинарные книги. Например, Моне приходил в рестораны и требовал в точности рассказать, как сотворили то, что ему понравилось. Ни один шеф не мог отказать. Так и родилась идея «Бистро 54» — взять собранные гениями изобразительного искусства рецепты и адаптировать их под наши современные вкусы. В Петербурге столько классных концепций, не выходить же на рынок с очередным авокадо-тостом.

Наше яйцо Орсини как раз из книги художника Клода Моне — такое запеченное облачко из взбитых белков с желтком сверху. Мы поняли, что просто яйца гостю будет маловато, поэтому добавили к нему вафлю из цукини и соус голландез. Французская классика кокован — петух в вине — тоже оттуда. Шеф-повар Рома Киселев, которого мы попросили помочь с меню на запуске бистро, дополнил блюдо тартином, превратив его в макательный бутерброд. Сейчас у нас есть свой постоянный шеф Сергей Вараксин и в меню уже появились его рыбный суп с томатами, осенний салат из запеченных корнеплодов, бифштекс с мятым картофелем.