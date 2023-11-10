«Ты думаешь, что умнее всех, пока не понимаешь, что не умнее всех»: Алексей Буров — о том, как перестроился ресторанный бизнес с 2022 года

В 2022 казалось, что ресторанный бизнес (и, практически, любой) идет прахом. К концу 2023 мы выходим с другими показателями. Лето для ресторанов прошло жарко и активно, сезон действительно был высоким, впервые с 2019 года. Алексей Буров, ресторатор, владелец Smoke BBQ, Self Edge, Trappist, Pame, Forno Bravo, делится с «Собака.ru» своим взглядом на текущую ситуацию в бизнесе и его перспективы.
За один год наша индустрия претерпела полный переворот сознания: от полного непонимания будущего до перестройки бизнес-процессов и выхода на международный рынок.
Когда один за одним начали уезжать топы и владельцы бизнеса в прошлом году, казалось, что теперь рынку придется тяжело. Кто будет всем управлять? По zoom принимать работу сотрудников и следить за качеством? Первые лица индустрии пытались отладить процессы и запустить новые проекты заграницей, при этом сохранить бизнес дома. Прогнозы делать было сложно, в том числе и потому, что мы варились в своем внутреннем бульоне полного непонимания, как сильно выросла наша компетенция, на самом деле.
К счастью, страхи развеялись и на это понадобилось лишь несколько месяцев. Во-первых, гости есть! Это обнадеживает больше всего. При этом (или вопреки всему), сейчас происходит глобализация русского бизнеса, по крайней мере, в нашей индустрии. Тут никто не сворачивается, и там оказалось мы тоже конкурентноспособны и еще как! В некоторых странах рестораны устроены, как тут 20 лет назад. Бали, Дубай, Кипр, Турция, остальная Европа – наши ребята увидели, что могут дать там класс. И это не только круто поднимает самооценку, но и дает опыт: появляется возможность работать с международными шефами, дизайнерами, новыми идеями. Мы там приобретаем новые компетенции, привозим сюда.
К чему мы пришли спустя полтора года:
1. Выход заграницу дал нам возможности, опыт и понимание, что мы чего-то стоим.
Никто не шел на зарубежный рынок с мыслями, что там всех сделает. Заходили скромно и с сомнениями. Успех на других рынках, более пристальное изучение его изнутри прибавило уверенности в своих силах. Получается, наш профессионализм не ограничивается маленьким комьюнити Петербурга или Москвы.
Уже пора просто поверить в себя: мы, как индустрия, точно в топе, нет класса проектов, которые мы не можем делать. Думаю, так происходит не только в нашей отрасли, но и в других, просто мы не знаем ничего про схожие движения в самолётостроении, в урбанистике или в медиа. Люди думают, что сейчас мы многого лишились. Плюс в нас десятилетиями живет ощущение, что на Западе все гораздо круче. Но эта парадигма устарела, и в историческом контексте мы переживаем один из самых больших сдвигов в собственном самосознании.
2. Ситуация потребовала от всех нас больше отдавать.
Раньше мы, как владельцы бизнеса, держали власть при себе. А когда топы уехали, на их место пришли новые люди, вторые-третьи лица компаний, более голодные, более мотивированные, более вдохновленные. У нас, и у многих, распустилось столько цветов, которые при ином раскладе выходили бы на первые роли гораздо дольше. Чего стоит Фролухин, Энгельке и другие. Это дает рост отрасли, в целом: профессиональный, социальный, имиджевый, продуктовый.
Ты думаешь, что умнее всех, пока не понимаешь, что не умнее всех.
Мы перестали завязывать на себе все решения, начали делегировать (по-настоящему), и все работает, но только при условии инвестирования в свою внутреннюю систему управления и команду. Сейчас топы поняли, что в их командах есть много талантливых, умных и компетентных ребят.
3. Появилось понимание, что мы можем продолжать развиваться здесь.
Сейчас большой всплеск в индустрии. Никто из больших сильных игроков не заморозил проекты, не стагнирует, все активно развивают бизнес. Для нас тоже настало время экспансии, как заграницей, так и внутри страны. Хотим проверить, насколько мы все вывезем уже в новой системе, с новыми знаниями. Начали строить ресторан на Кипре, соседнее помещение с Salone pasta & bar, Миши Соколова и Тимура Дмитриева. Хотя заграничный проект – лишь новый опыт, я принадлежу родной культуре и своим местам.
Что нас ждет:
- Рынок станет более разнообразным, на нем раскроется больше талантов и появится много новых игроков. Мы уже наблюдаем этот процесс в активной фазе, в следующий год-два тенденция будет только развиваться.
- Для успешного развития рынка нужно, чтобы у людей были деньги, и пока многое, в том числе, финансовые результаты проектов, говорят, что они есть.
- Сложности с подбором кадров. Но меня постановка вопроса «людей нет» фрустрирует. Хочется спросить всех, кто жалуется: «А вы чем занимаетесь тогда, если у вас нет людей?». Кадровый голод для меня, скорее, возможность растить людей и привлекать крутых специалистов. Часто слышу, что молодежь инфантильна и ленива. Не согласен! Новое поколение очень крутое. Они совсем другие, но точно не ленивые, просто часто эти ребята не готовы тратить время на бездумные задачи самодура-управленца. Требуют к себе другого отношения, других денег, что тоже хорошо, потому что люди начинают больше зарабатывать, для экономики – это супер. Мне нравится то, что есть конкуренция за людей! Она заставляет нас по-другому смотреть на бизнес, появляется подход не выжимательный, а социально-ориентированный.
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