«Ты думаешь, что умнее всех, пока не понимаешь, что не умнее всех»: Алексей Буров — о том, как перестроился ресторанный бизнес с 2022 года

За один год наша индустрия претерпела полный переворот сознания: от полного непонимания будущего до перестройки бизнес-процессов и выхода на международный рынок.

Когда один за одним начали уезжать топы и владельцы бизнеса в прошлом году, казалось, что теперь рынку придется тяжело. Кто будет всем управлять? По zoom принимать работу сотрудников и следить за качеством? Первые лица индустрии пытались отладить процессы и запустить новые проекты заграницей, при этом сохранить бизнес дома. Прогнозы делать было сложно, в том числе и потому, что мы варились в своем внутреннем бульоне полного непонимания, как сильно выросла наша компетенция, на самом деле.