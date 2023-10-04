Лучшие винные просветители Петербурга

Они становятся лучшими сомелье планеты (!), а их компании входят в мировой топ-3! Знакомьтесь с главными винными просветителями Петербурга, теми, кто прямо сейчас качает культуру и образовывает нас с вами. Голосуйте за любимых номинантов на сайте премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023.

«Собака.ru» благодарит команду шведского бренда бытовой техники ASKO за поддержку этой номинации.