Лучшие винные просветители Петербурга

Они становятся лучшими сомелье планеты (!), а их компании входят в мировой топ-3! Знакомьтесь с главными винными просветителями Петербурга, теми, кто прямо сейчас качает культуру и образовывает нас с вами. Голосуйте за любимых номинантов на сайте премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023.
«Собака.ru» благодарит команду шведского бренда бытовой техники ASKO за поддержку этой номинации.
Александр Андреев, Кристина Гусева и Наталья Маркова (À La Volée)
À La Volée — главные по независимой шампани: стартовав в 2019 году, к лету 2023-го они по количеству представленных имен вошли в мировой топ-3 и No 1 в России. Просветительские функции несли Александр Андреев, Наталья Маркова и Кристина Гусева — респектуем и давно любим-знаем по проектам от «Пробки» на Цветном до «На вина!».
Владимир Басов, Анна Иванова, Александра Кизеева и Юлия Цхакая (Real Authentic Wine)
Влияние комьюнити Real Authentic Wine не переоценить: всероссийский тренд на органику и биодинамику задали они. Еще из мегапрорывов — школа «Горизонт», «Винный склад», шоурум, универсам и образовательный спот, где куются уже новые тенденции, и фестивали: «Вне горизонта», скажем, собрал в 2023 году топ мастеров Европы.
Анатолий Жданов (Prostovino)
Трехкратный вице-чемпион Лиги сомелье одним из первых в 2010-х стал пропагандировать русское вино: низкий поклон! С тех же пор в барах Prostovino он регулярно обновляет внушительную коллекцию вин — самую демократичную в городе: сомелье за новинками и просто на крутые бутылки за подъемный прайс идут именно сюда.
Дмитрий Кизеев (Probka и Wine Bank)
Рыцаря португальского винного сообщества мы ценим, во-первых, за рефреш карты ресторана Probka передовыми натуральными винами, что замечено даже Award of Excellence от Wine Spectator. Во-вторых, за вино-торговый Wine Bank, где Кизеев бренд-амбассадор: на их счету 500 единиц импорта и привозы лучших виноделов.
Антон Корчак (Kuznyahouse)
Ресторан на Новой Голландии впору переименовывать в продюсерский центр — столько у них ивентов. Или в винный клуб, такое плотное расписание оказалось у проекта Wine Train. Среди тем оранжи и рислинги, среди спикеров топовые винодел Павел Швец и сомелье Катя Яценко, и все это заслуга сомелье Корчака: такой винпросвет нам по душе!
Евгений Лебедев (Burgundy ru)
Самая обширная коллекция вин из Бургундии в России, поставки в 300 точек: казалось бы, импортер Burgundy ru мог ограничиться продажами, но с Лебедевым проводит дегустации редких аппелласьонов и коммун за резонные деньги и двигает винную культуру в регионы. Эногастрономический ужин на берегах Енисея и вулканах Камчатки с Евгением — легко!
Александр Рассадкин («Энотрия» компании Simple)
Единственный россиянин, вошедший в список 15 лучших сомелье мира, главную российскую винную школу «Энотрия» компании Simple превратил в кузницу лучших кадров страны. В клубе «Слепой Енот» учит отличать оксидативный стиль от редуктивного по своему методу и запустил «Академию» — магистратуру для самых опытных профи.
Евгений Шамов (Президент Петербургской ассоциации сомелье)
Самый молодой президент Петербургской ассоциации сомелье вывозит коллег на винодельни Сербии, ведет дегустационный клуб «Братство кочерги», преподает в школе «Энотрия», делает рислинги и пино нуары будущего, на фестиваль «Дрожжь» собирает малых виноделов страны — и вообще каждого заражает и поражает любовью к вину.
Никита Рачинский и Ольга Самсонова (Bacchus, Vinofeel)
Авангардные вина из Восточной Европы — новый фетиш, и во многом благодаря Никите и Ольге, владельцам бара Bacсhus и боттл-шопа VinoFeel. Они проводят лекции, дегустации, а их Nove Vino, отвечающая за импорт, врывается в карты лучших ресторанов с венгерским фурминтом и вулканическим токаем, доказывая, что они не уступают классике.
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