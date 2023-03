Знакомьтесь, новые лица гастрономического Петербурга: шефы, бартендеры и сомелье

Илья Васильев

Концепт-шеф бистро Grebeshki.

Илья преодолел образцовый карьерный путь: в 2010-м стажировался в московском Pepperoni, где под руководством Джакомо Ломбарди вырос до шеф-повара, спустя несколько лет управлял кухней DOOR19 и координировал гастроли зарубежных шефов, а потом шефствовал в 15 BAR+KITCHEN и LevelDva в столице. Успев поработать с гастрономическими суперзвездами вроде Тано Симонато (обладатель звезды Michelin, владелец миланского ресторана Tano passami l'olio) и Гаггана Ананда, чей ресторан занял 17-е место The World's 50 Best Restaurants, Илья вернулся в роли концепт-шефа в родное бистро на Арсенальной набережной — почти четыре года назад он принимал участие в открытии Grebeshki, в котором разработал часть знакового меню с его концепцией surf and turf (вкусовое сочетание морепродуктов и красного мяса).