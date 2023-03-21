Знакомьтесь, новые лица гастрономического Петербурга: шефы, бартендеры и сомелье

Кто готовит лучший стейк портерхаус, топит за концепцию surf and turf и мастерски сочетает азиатские компоненты в коктейлях? «Собака.ru» открывает новых игроков за гастрономическим столом города.
Сергей Калмыков
Сомелье Salone Pasta & bar, «Ателье Tapas & Bar»
Сомелье Сергей Калмыков показывает стабильные результаты в винном дивизионе всех модных проектов империи italy&co Михаила Соколова и Тимура Дмитриева. В Salone Pasta & bar он подбирает идеальные пары к самым сложным гастрольным ужинам, в «Ателье Tapas & Bar» на Петроградской у него по бокалам редкая Бургундию и Жюра, для Ante Seafood & Bar с кухней Дмитрия Блинова он выискал молодых нишевых производителей Старого и Нового света, а в необистро Giallo поставил и незаменимую классику, и производителей новой волны. А еще с Сергеем просто приятно выпить вместе. Советуем!
Алексей Мезенцев
Шеф-повар Smoke BBQ и Blackchops ресторанной группы Dreamteam
Прямиком из Екатеринбурга повар Алексей ворвался сразу на верхние ступени гастрономической лестницы Петербурга: работал в ресторанах Hamlet+Jack, Meateria Chuck, Holy Ribs, Hitch, где оттачивал мастерство работы с мясом для запуска Smoke BBQ сначала в Москве, а затем в Петербурге уже в качестве шефа. Боссы команды Dreamteam настолько впечатлились его работой со смокером, что вопроса об управлении кухней нового паба Blackchops не возникло ни на секунду. Теперь Мезенцев готовит эталонный английский пирог с почками, томагавк из поросенка, выдержанный портерхаус из бычка категории prime, а в хоспере жарит корейку ягненка с бок-чой.
Валерия Скуратова
Шеф-повар «ЕМ»
В бутиковом ресторане «ЕМ», на кухне которого вырос не один талант (например, самый молодой обладатель мишленовской звезды в России Евгений Викентьев), созревает новый корифей — Валерия Скуратова, сменившая Олесю Дробот на посту шефа. Лера окончила французскую кулинарную школу Le Cordon Bleu, работала в европейских проектах, а теперь дебютирует с высококлассными сетами, где сочетает кефаль с солеными лимонами и пастернаком, жареный грейпфрут и синие яблоки.
Илья Васильев
Концепт-шеф бистро Grebeshki.
Илья преодолел образцовый карьерный путь: в 2010-м стажировался в московском Pepperoni, где под руководством Джакомо Ломбарди вырос до шеф-повара, спустя несколько лет управлял кухней DOOR19 и координировал гастроли зарубежных шефов, а потом шефствовал в 15 BAR+KITCHEN и LevelDva в столице. Успев поработать с гастрономическими суперзвездами вроде Тано Симонато (обладатель звезды Michelin, владелец миланского ресторана Tano passami l'olio) и Гаггана Ананда, чей ресторан занял 17-е место The World's 50 Best Restaurants, Илья вернулся в роли концепт-шефа в родное бистро на Арсенальной набережной — почти четыре года назад он принимал участие в открытии Grebeshki, в котором разработал часть знакового меню с его концепцией surf and turf (вкусовое сочетание морепродуктов и красного мяса).
Антон Гусаров
Шеф-бартендер ресторана MAD Asian BBQ
Антон готовился к первым позициям за барной стойкой в азиатском ресторане Made in China, где проводил эксперименты с роторным испарителем, безалкогольными вариациями классических коктейлей и непростыми запросами гостей, а также в баре Xander при пятизвездочном отеле Four Seasons Lion Palace. Теперь бартендер трудится на миксологической передовой в Mad в золотом треугольнике гастрономического Петербурга на Петроградской. Смешивает коктейли на основе саке, османтуса и игристого вина или идеально кисло-сладкие с арахисовыми акцентами.
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