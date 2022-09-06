Золотые (нет, ну правда!) стейки и остромодное кафе в лютеранской церки: куда идти в сентябре

Takadaya

В числе первых отправляйтесь на барную линию «Севкабель Порта» в новый саке-бар Takadaya и требуйте дегустацию нихонсю (то, что мы имеем в виду, когда говорим «саке») — разных температур, подач, вкусов и ароматов. У руля — японцы Кадзухико Кидзима и Юта Инагаки, владелец московского Butler The Japanese Bar и победитель международных коктейльных турниров в Гонконге и Великобритании, здесь ответственен за миксологию. Закусывать будем маринованными перепелиными яйцами, мисо-сыром и мороженым из осадка саке.

Кожевенная, 34