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Что Где Есть

Золотые (нет, ну правда!) стейки и остромодное кафе в лютеранской церки: куда идти в сентябре

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Everybody friendly кафе, ретрофутуризм, отменные стейки на Комаровском берегу и модный бильярд на Петроградской — редактор рубрики «Еда» Дарья Павлюкевич отправляет нас в рейд по новым местам Петербурга. 

Solids Billiard & Bar

Лиза Медунецкая

Стивен Шарма — сооснователь Nothing Fancy, Bolshoy bar; Анри Бер — сооснователь Nothing Fancy, Georgiani; Алексей Глухов — художник-иллюстратор; Мария Червоткина — креативный директор

Solids Billiard & Bar

Долгожданный проект, на стройке которого мы гуляли еще в мае, Анри Бер, Стивен Шарма (оба — Nothing Fancy), блогер Мария Червоткина и художник-иллюстратор Алексей Глухов откроют в конце сентября. Ждем модный коктейльный бар, бутерброды и фиш энд чипс от шефа Ромы Киселева, обустроенный внутренний двор (надеемся на бабье лето!). И вангуем: Гатчинскую улицу ожидает массовое паломничество, а бильярд станет главной игрой сезона.

Гатчинская, 16

Takadaya

В числе первых отправляйтесь на барную линию «Севкабель Порта» в новый саке-бар Takadaya и требуйте дегустацию нихонсю (то, что мы имеем в виду, когда говорим «саке») — разных температур, подач, вкусов и ароматов. У руля — японцы Кадзухико Кидзима и Юта Инагаки, владелец московского Butler The Japanese Bar и победитель международных коктейльных турниров в Гонконге и Великобритании, здесь ответственен за миксологию. Закусывать будем маринованными перепелиными яйцами, мисо-сыром и мороженым из осадка саке.

Кожевенная, 34

Кофейня Анненкирхе

Городские дарлинги из Анненкирхе раскачивают этот сезон! Сверхпопулярную выставку «Сотворение» в лютеранской церкви сменяет другая (про историю здания, которая началась в 1704 году!). В трапезной Manna по субботам дают концерты арфисты и флейтисты. А на цокольном этаже запускается кофейня с лекторием, дизайн которой вдохновлен «Твин Пиксом». 4000 бумажных птиц, летающих под потолком, лавандовый чизкейк, бананово-шоколадный хлеб и кофе: команда закупает зеленое зерно и обжаривает на контрактном производстве.

Кирочная, 8

«Все здесь»

Everybody friendly кафе, как оно само себя атрибутирует, интерьером поет оду ретрофутуризму, а регулярными заседаниями кино- и английского клубов или арт-бранчами идет в ногу со временем. Культовые светильники Meblo 1970-х, ротанговые стулья и радиолы — готовые арт-объекты для ваших красивых фото, а сэндвичи и вафли — обязательные к ним дополнения.

Социалистическая, 24

Meat Coin Country Club

Комаровский берег теперь украшает загородная версия ресторана Meat Coin, больших специалистов по идеальным стейкам и тартарам. Всесезонная веранда, Финский залив, открытая кухня, над интерьером работали Da Bureau (знак качества!). Парковка, забитая коллекционными роллсами, обязывает готовить стейки в золоте 999 пробы, но и все остальное мясо без дополнительного «обвеса» здесь чудо как хорошо.

Приморское шоссе, 466

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Материал из номера:
Сентябрь

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