Микрокофейня «Легко-Легко»: как волонтеры и неравнодушные петербуржцы возрождают заведение в благотворительном пространстве

Прошлое

Ранее (с 1893 года!) в исторических стенах по этому адресу находилась фабрика бумажно-беловых товаров «Светоч». В здании работали типография, кожевенное, футлярное и календарное производство, тут переплетали книги и золотили бумагу.

Много лет напротив многострадального Дома Басевича (пожар несколько раз одолевал памятник архитектуры) живет благотворительное пространство «Легко-Легко». Оно создано в 2009 году по инициативе волонтеров фонда AdVita. Здесь базируется социальный маркет с товарами и хендмейд-сувенирами центра «Антон тут рядом», фондов «Ночлежка» и «Точка опоры» (деньги идут в соответствующие организации), регулярно проходят творческие мастер-классы по керамике или на гончарном круге для детей и взрослых, а помещение бесплатно предоставляют для проведения мероприятий. Еще внутри спрятана инклюзивная мастерская проекта «Петербург в миниатюре» — подопечные с ограниченными возможностями вручную лепят и расписывают керамические копии исторических домов Петербурга, которые не только можно приобрести в лавке, но и оформить корпоративный заказ на любое здание (в числе клиентов – ДЛТ, Пулково и девелоперская компания RBI). Сотрудники даже одаривали миниатюрами Мариинского театра Анну Нетребко, дома «Зингера» – Михаила Барышникова после спектакля в Таллине, а на могиле Бродского в Венеции, будто сами собой, оказались 3 домика, сделанных на Большой Пушкарской.

В 2018 году учредители «Легко-Легко» вошли в Ассоциацию социальных предпринимателей, где вместе с другими важными проектами создают новые формы поддержки социальных предпринимателей, а также производят конкурентоспособные товары благотворительных фондов.