Микрокофейня «Легко-Легко»: как волонтеры и неравнодушные петербуржцы возрождают заведение в благотворительном пространстве

Микрокофейня в благотворительном пространстве «Легко-Легко» на Большой Пушкарской, 10, была открыта пару лет назад, но закрылась, не пережив пандемию. Волонтеры проекта своими силами взялись возрождать важный спот на Петроградской, привлекая соседей и друзей, петербургских художников и фотографов, декораторов и озеленителей. Рассказываем, что к чему!
Прошлое
Ранее (с 1893 года!) в исторических стенах по этому адресу находилась фабрика бумажно-беловых товаров «Светоч». В здании работали типография, кожевенное, футлярное и календарное производство, тут переплетали книги и золотили бумагу.
Много лет напротив многострадального Дома Басевича (пожар несколько раз одолевал памятник архитектуры) живет благотворительное пространство «Легко-Легко». Оно создано в 2009 году по инициативе волонтеров фонда AdVita. Здесь базируется социальный маркет с товарами и хендмейд-сувенирами центра «Антон тут рядом», фондов «Ночлежка» и «Точка опоры» (деньги идут в соответствующие организации), регулярно проходят творческие мастер-классы по керамике или на гончарном круге для детей и взрослых, а помещение бесплатно предоставляют для проведения мероприятий. Еще внутри спрятана инклюзивная мастерская проекта «Петербург в миниатюре» — подопечные с ограниченными возможностями вручную лепят и расписывают керамические копии исторических домов Петербурга, которые не только можно приобрести в лавке, но и оформить корпоративный заказ на любое здание (в числе клиентов – ДЛТ, Пулково и девелоперская компания RBI). Сотрудники даже одаривали миниатюрами Мариинского театра Анну Нетребко, дома «Зингера» – Михаила Барышникова после спектакля в Таллине, а на могиле Бродского в Венеции, будто сами собой, оказались 3 домика, сделанных на Большой Пушкарской.
Настоящее
Около полутора лет назад в десятиметровом помещении прямо у входа находилась кофейня. В пандемию команде работать стало совсем тяжело и ее закрыли – содержать больше не было ни средств, ни смысла. «Несколько месяцев назад я решила, что надо зайти к ребятам, посмотреть как у них дела, подумала, наверное, им приходится тяжело. Мы с подругой хотели взять американо, а когда пришли, с сожалением узнали, что точка больше не работает. Так мы решили возрождать микрокофейню, привлекая самые классные проекты» – рассказывает Екатерина Орлова, волонтер «Легко-Легко».
Девушки закупили кофе у петербургских обжарщиков Bolshecoffee Roasters, к оформлению привлекли бывшего коллегу по ДЛТ декоратора и руководителя креативного отдела универмага Сергея Чебыкина, поставили скамейку (а-ля летняя терраса!), а благодаря художнице Регине Темировой и стрит-артисту Максу Тарану внутренний двор «Светоча» обзаведется собственными арт-объектами.
Core product кофейни – пирожное «Картошка», которая лежит в витрине вместе с брутальными десертами Brave Goodies. К кофе, матче и какао добавили бутилированные соки и смузи и иногда экспериментируют с колдбрю – если повезет, его можно урвать вместе с домашним хачапури от управляющей кофейней Наны. Бумажные стаканчики, кстати, накрывают биоразлагаемой крышкой, а 10 рублей с каждой чашки перечисляют в фонд AdVita.
Будущее
«Мы бы хотели создать общее пространство во дворе (тут работают и другие проекты, например народная галерея «Мансарда художников» и магазин Delonatelo), поставить деревянные бочки, повесить фонари, установить деревья и кусты в больших горшках. Но все нужно согласовать с администрацией», — объясняет Катя. Возрождать кофейню взялись помочь друзья и соседи волонтерок: в багетной мастерской красиво оформят фотографию, которая скоро будет украшать одну из стен, знакомый озеленитель проконсультирует какие растения где лучше поставить, а дружественные гиды будут использовать кофейню «Легко-Легко» в качестве точки сбора группы на экскурсии. «Совсем скоро зона на улице полностью благоустроится и будет совсем другое дело, а пока – работаем!».
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