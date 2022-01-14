«Мы потеряли 14 млн рублей и закрыли ресторан»: откровенная (и смелая) колонка совладельца «Каха бара» и пиццерии Bolla Алексея Тэна

Мы закрыли ресторан. Ну ок, не ресторан, а пиццерию, и не закрыли, а продали. Однако сути дела это не меняет. Осенью мы приняли решение закрыть неаполитанскую пиццерию Bolla и списать большую часть инвестиций, которые потратили на нее. А это были не малые деньги.

Причин несколько, но есть одна основная: наши расходы превышали доходы. Мы открылись в августе 2020 года, и ситуация к августу 2021 никак не поменялась.

Я отношусь к числу тех рестораторов, которые закрыли уже не одно заведение – не уверен, что этим можно гордиться. Но потеряв много миллионов, я был бы рад предостеречь от своих ошибок и помочь кому-то уберечь свои кровно заработанные. Так что в этой своей колонке на своем примере я попробую рассказать, как НЕ нужно делать, если вы не хотите закрыть свой проект через год.