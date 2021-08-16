Несколько баров и ресторанов на Рубинштейна приостановили работу из-за нарушений закона и антиковидных мер

Поводом для рейдов стали многочисленные обращения граждан. По результатам проверки нарушения санитарных требований выявлены в пяти барах. Помимо этого, в двух заведениях, Noir и «Трудовые будни», продавали алкоголь без лицензии.

Деятельность этих заведений приостановлена, а помещения опечатаны. Также изъяли алкогольную продукцию и обнаруженные в одном из баров баллоны со смесью неизвестного происхождения. В отношении предпринимателей планируют возбудить административные производства. Им грозит штраф до 300 тыс. рублей.

Помимо этого заведения проверили на законность размещения летних веранд. Во время рейда обследовали 46 земельных участков, прилегающих к ресторанам и кафе. Выяснилось, что на восьми территориях стулья и зонты были размещены незаконно. Уличную мебель изъяли и отправили на склад временного хранения. За нарушение закона рестораторов ждет административная ответственность.

Ранее владельцы общепита на улице Рубинштейна начали эксперимент по саморегулированию порядка на главной ресторанной. Уже разработан кодекс поведения, нанята «частная полиция» для борьбы с нарушителями спокойствия и организована «горячая линия», по которой могут оставить свои жалобы и предложения жители улицы.