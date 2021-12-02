Ферментатор и иммерсивный сомелье: 4 человека-сенсации гастрономического Петербурга

Никита Голубев

Главный сейчас эксперт по ферментации в России установил своим Zelenoe Bistro новый эталон овощного ресторана

Овощи — это так интересно! Как развивать общемировую моду на них, каждый решает сам. Сейчас я делаю свой первый проект в роли шефа — на кухне Zelenoe Bistro. Его концепция стоит на овощах, ферментации и осознанном потреблении. Между собой мы договорились, что овощ у нас — главный продукт, и только об этом. То есть меню у нас не веганское, используем масло, сливки и не ограничиваем себя в составлении сочетаний. Гратен из капусты с грибным жу — это хорошая Франция, прикольная и минималистичная, а сэндвич кимчи — молодежный стиль. Когда мы думали про свою ЦА, считали, что к нам будут ходить хипстеры: у них на овощи большой спрос. А в итоге у нас самые разные гости, и часто это взрослые, состоятельные люди с прекрасным вкусом. Ферментация — классная техника, но строить концепт на ней одной не стоит: пихать сброженные продукты везде, шокировать людей плесенью — зачем? В бистро мы так агрессивно ферментацией не пользуемся, только усиливаем ей традиционный продукт. Гостям понравилась наша тема с кодзи-овощами: мы растим кодзи, споры плесени для ферментации, на российских овощах — свекле и моркови, хотя по классике ее делают на крупе или сое. Винегрет из кодзи-овощей — это что-то! Максимально просто и при этом тут есть наш фирменный стиль. Во время работы в кулинарной школе SVCH я узнал Диего Прадо — профессора по ферментации из Баскского кулинарного центра, главного специалиста по теме в мире. Мы провели пару ужинов, я адаптировал его лекции для русской аудитории и увлекся — захотелось ферментацией расцветить наши региональные специалитеты. Квас, капуста, соленья, моченые яблоки — все это в нашем ДНК.