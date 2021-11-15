4 способа для ресторатора найти точки роста в пандемию

Волшебную таблетку никто не обещал

«Обратите внимание: несмотря на то, что ресторанный рынок сейчас испытывает большое давление, многие отдельные проекты показывают взрывной рост. Это происходит потому, что правильная отстройка бизнес-процессов является серьезным конкурентным преимуществом в современных реалиях», — считает Филипп Клестов, менеджер по работе с ключевыми клиентами компании iiko. Он также подчеркнул, что в процессе своей деятельности он встречается с большим количеством реальных кейсов, когда рестораторы благодаря использованию современных инструментов управления бизнесом смогли существенно сократить издержки и быстро перестроиться на развитие новых каналов продаж.

Это подтверждает Андрей Кондрашин, ресторатор и ресторанный консультант, основатель компании CafeProfitConsulting, совладелец бизнеса во Владимирской области, в который входят сеть кулинарий «Съестная лавка купца Пирогова», придорожные кафе, магазины суши, ресторан и гостиницы.

Когда у тебя закрыт зал, попробуй объяснить дальнобойщику, что борщ можно поесть из контейнера, сидя в салоне!

«Когда мы столкнулись с пандемией, все сегменты бизнеса повели себя по-разному. Магазины суши оказались в куда более выигрышной ситуации, чем придорожные кафе: когда у тебя закрыт зал, попробуй объяснить дальнобойщику, что борщ можно поесть из контейнера, сидя в салоне, когда он привык его есть из тарелки, сидя за столом в кафе», — улыбается Кондрашин.

Как рассказывает ресторатор, в первые дни выручка компании упала на 90%. «И при таком раскладе для сохранения бизнеса нет никакой волшебной таблетки — только жестко резать издержки!» — говорит он.

Андрей Павлов, совладелец сети кофеен BagginsCoffee, совершенно согласен с коллегой. Андрей с партнером за 5,5 лет построили компанию из 140 кофеен, 137 из которых находится в Санкт-Петербурге. При этом в 2020 году компания выросла на 62%, а в 2021 году планируется рост на 46%. Начав развитие со 120 тыс. руб. заемных средств, партнеры планируют в этом году достичь товарооборота в размере 1 млрд руб.

Пандемию компания BagginsCoffee восприняла как вызов. «Одним из наших принципов, выработанных в прошлом году, стала разумная экономия: мы начали думать, как снизить расходы, не потеряв качество и ресурсы», — говорит Павлов, рассказывая, что построить тогда порядка 40 кофеен, увеличив при этом компанию более чем на 60%, удалось лишь благодаря высвобожденным ресурсам, касающихся поставок, аренды и зарплат.

«Когда биржа росла, мы успели закупить зеленый кофе по старой цене; договорились с арендодателями, сократив аренду в апреле на 55%, в мае — на 45%, в июне — на 30%; сократили зарплаты: управляющей компании снизили их в апреле на 50%, в мае на 30%, в июне на 20%, а линейному персоналу — на 40%, 20% и 10% соответственно. Собственникам убрали зарплату вообще», — объясняет он.

И тому, кто хочет сейчас спасти свой бизнес, эксперты советуют действовать сразу в нескольких направлениях.