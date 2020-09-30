Как шеф Антонио Фреза выкупил Jerome у Арама Мнацаканова, запустил сервис доставки Neo, строит завод хумусов и пицц и открывает второй Saviv в «Галерее»

Как родилась идея сделать отдельный сервис доставки?

Два года назад я начал читать про концепцию dark kitchen в Италии — эта история пришла туда из Англии и Америки. Я изучал, но у меня никогда не было идеи сделать что-то такое. Сейчас рынок изменился, и мне нужно найти компромисс между собой и желанием заниматься бизнесом. Если бы не пандемия, Neo бы не было, но это для меня такой же искренний проект, как Jerome. Если ты во что-то не веришь, ты уже проиграл. Раз мир изменился, то мы тоже сделаем доставку, но сделаем ее очень хорошо. Я верю: доставка будет расти. Но доставка из ресторана — это тонкий момент: если ты хочешь конкретное блюдо, ты лучше пойдешь в ресторан, а доставку я считаю отдельным продуктом.

Что тогда идеальная доставка для тебя?

Яркая понятная еда, сделанная из хороших продуктов. Можно ту же гречу приготовить очень классно — добавить специи, лучок. Мы в Neo, например, используем отличную пасту из Граньяно, но в меню будет только короткая, потому что длинная приедет к покупателю переваренная. У нас есть и котлеты с пюре, но мы добавляем туда пармезан — немножко Италии всегда будет, так же, как и Израиля. Плюс мы заморачиваемся на брендинге, упаковке, форме курьеров. Название придумали наши партнеры — цифровое агенство Breadhead, фирменный голубой цвет — это цвет машины моей жены, смайлик на упаковке — это я, потому что постоянно улыбаюсь (Антонио улыбается — Прим. ред). Сейчас мы запустили одну фабрику-кухню в центре, а в планах за 1,5 года построить 20 точек. Я вижу большой потенциал у этой темы выйти на регионы