В основу концепции нового ресторана SAVIV, который разместится на площади 400 квадратных метров четвертого этажа торгового комплекса «Галерея», ляжет израильская кухня в авторском прочтении шеф-повара Антонио Фреза.

В центре зала ресторана разместится открытая кухня, где будут говорить фирменный хумус трех видов исключительно из тахини, шакшуку, храйме с треской, салат с соленым лимоном и молодым сыром, питы с яйцом и авокадо, мраморной говядиной, кебабом и томленой бараниной, израильский шницель с тахини, томатами и салатом, любимый десерт Сары и другие блюда.

«Идея открыть SAVIV родилась чуть больше трех лет назад, после моего первого посещения Израиля. Это невероятный микс культур и кухонь со всего мира с продуктами фантастического качества, начиная от овощей, заканчивая морепродуктами и специями, которые есть в каждом доме. Безусловно, я сразу влюбился в эту кухню», — рассказал «Собака.ru» шеф-повар.

Особое место в меню ресторана займут мясные блюда из баранины и говядины, которые приготовят для больших компаний — для этого центре зала установят шкаф шкаф для сухой выдержки мяса. Каждый день в SAVIV будут выпекать израильский хлеб хала, бейглы, дрожжевой хлеб бабка с различными вкусами и питы.

Также планируется и собственная кондитерская с израильской выпечкой, ранними завтраками до обеда и все виды кофе.

В винной карте ресторана будет около 100 позиций вина, для хранения которого построят отдельную винную комнату. Помимо классики представят «ремесленные» вина, производимые мелкими хозяйствами с органическим или биодинамическим подходом.

Редизайном ресторана занимается Павел Бочков, автор первого SAVIV на Большой Конюшенной. В новом заведении будут окна-витрины в пол, люстры, состаренное дерево, мраморный фонтан, антикварные вещи с блошиных рынков Израиля и много зелени. Открытие запланировано на ноябрь 2020 года.