Кулебяка-чизбургер, пельмени-рамен и царские кутежи: главные гастрономические события недели

Chang

Ресторану Chang — шесть лет! С 6 ноября, 18:00 до 23:00, в честь дня рождения в гости на кухню к Денису Прохорову с гастролями приезжает московская Lucky Group в лице шефа Василия Зайцева (грядет ужин в четыре руки с девятью курсами блюд!). На старт — хлеб хоккайдо с торо и черной икрой, лосось с гребешком, темпура из шисо с красной икрой. Затем гребешок с киви и кимчи, хамачи с луковым соусом и трюфелем, гедза с вагю, утка с личи и красным карри. Далее — угольная рыба с бататом и юдз, рибай (копченный на жасминовом чае) с пак-чой и азиатским чимичурри. Гранд-финал — конфета нама-мочи с халвой и земляничная панакота. За музыкальную часть вечера отвечает бэнд «Кто бы мог подумать». Бронь: +7 (812) 339‒63‒09.

Московский пр., д.186