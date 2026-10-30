Кулебяка-чизбургер, пельмени-рамен и царские кутежи: главные гастрономические события недели

Гастроли японского бартендера, костюмированная вечеринка в честь Хэллоуина на Финском заливе, уха на костре и ужин под лекцию о бандитских кутежах — в новом выпуске ресторанного дайджеста!
POOOL Bistro
Шеф и ресторатор Владимир Чистяков продолжает принимать гостей в своем шампань-бистро! 31 октября и 1 ноября серию гастробранчей по мотивам вкусов детства продолжит Мария Дементьева, шеф ресторана Closer. В субботу и воскресенье, с 13:00 до 18:00, Маша приготовит блюда по домашним рецептам, которые она привезла в Петербург из Карелии: пирожки и пельмени, горячий бутерброд и булочку с медом и кофейным кремом. Бронь по телефону: +7 (911) 011-88-11.
ул. Фонтанная, 1
«Осётр Пётр»
Хэллоуин на Финском заливе! 31 октября в ресторане при загородном клубе «Мы Здесь» отметят Велесову ночь — славянский неоязыческий праздник в честь бога Велеса (ознаменует смену сезонов!). Команда вдохновилась старинными преданиями и создала мистический салон: в планах живая русская фолк-музыка, гадания от рунолога, шампань с черной икрой и спешл-десерт от шефа. Дресс-код — славянские мотивы и эстетика темной магии. Старт в 19:00.
Ленинградская область, Выборгский район, Приморское городское поселение, Рощинское лесничество (загородный клуб «Мы Здесь»)
Takadaya bar
31 октября в саке-бар Takadaya bar в «Севкабель Порту» приедет японец Юта Инагаки — совладелец московского Butler The Japanese Bar и победитель международных барных конкурсов в Гонконге и Великобритании. Специально к своему приезду Юта подготовил авторскую версию коктейля Quarter Deck с вековой историей: в нем ром соединяется с хересом, лаймом, зеленым яблоком, мускатным виноградом и васаби. Попробовать напиток и встретиться с Ютой за стойкой можно будет в субботу с 18:00. Бронирование: +7 (969) 219-33-10.
Кожевенная линия, 34
«Дом культуры и отдыха Юи»
Бу! 31 октября во дворе «Ленполиграфмаша», где теперь красуется проект от команды кафе «ЮИ», прогремит ночная костюмированная вечеринка в честь Хэллоуина. В планах съедобные и несъедобные спешл-блюда, вунш-пунш, сливочное пиво, тыквы и кровь (ненастоящая). Вход на мероприятие будет бесплатным для тех, кто подготовится и придет в тематическом костюме.
наб. реки Карповки 5к36
Загородный Клуб «Скандинавия»
С дымком да с костра — лучшая уха! 31 октября с 14:30 в загородном клубе «Скандинавия» на террасе гриль-бара пройдет рыбный гастроперфоманс — повара будут готовить уху по-скандинавски на костре. К супу подадут шот водки в качестве комплимента — для игривого настроения и бодрости духа.
г. Сестрорецк, Парковая ул., 16
«Пролив»
Шашлык-пати прямо у Фонтанки — это по-петербургски! 1 ноября в баре «Пролив» пройдет фестиваль шашлыка: шеф-повар Union Антон Хабенский и команда «Пролива» под руководством шефа Дмитрия Северинова будут готовить мясо на мангале в самых разных вариациях (ждем авторские маринады!). Шашлычный бранч дополнят диджей-сеты от Антона Боярских и Гамлета Мовсисяна. Стартуют в 15:00.
наб. реки Фонтанки, 67-69
Сооснователь «Шаляпина» Леонид Ноткин — из интервью журналу Собака.ru
«Шаляпин»
Телепорт в эпоху царско-бандитского лоска! 6 ноября в 19:00 в дачном «Шаляпине» будут изучать историю кутежей. В роли преподавателя — Егор Иванов, историк, петербургский гид и сооснователь проекта «Под лаком». Как гуляли в петербургских ресторанах: и при царе, и при советской власти, и в лихие девяностые? Как менялись заведения, публика, исторические обстоятельства, нравы и размеры счетов? И как желание утроить себе настоящий праздник объединяло всех этих людей? Обо всем этом расскажет Егор уже в следующую пятницу. Помимо лекции будет сет-ужин в сопровождении горячительных напитков. Бронирование: +7 (812) 926-86-96 (участие по билетам).
Репино, Нагорная ул., 1
Mkitchen
Кулебяка-чизбургер, пельмени-рамен и чебуреки — все это привезли «Банщики» и «Дегтярные бани» в ресторан кинотеатра «Мираж на Большом». Здесь запустили серию гастрономических киновечеров и специально для показов разработали поп-ап меню на стыке стритфуда и русского застолья. Все, включая настойку на карамельном попкорне, принесут прямо в зал — 4 ноября на фильм «Кококо», 11 ноября на фильм «Рок».
Большой проспект ПС, 35
Chang
Ресторану Chang — шесть лет! С 6 ноября, 18:00 до 23:00, в честь дня рождения в гости на кухню к Денису Прохорову с гастролями приезжает московская Lucky Group в лице шефа Василия Зайцева (грядет ужин в четыре руки с девятью курсами блюд!). На старт — хлеб хоккайдо с торо и черной икрой, лосось с гребешком, темпура из шисо с красной икрой. Затем гребешок с киви и кимчи, хамачи с луковым соусом и трюфелем, гедза с вагю, утка с личи и красным карри. Далее — угольная рыба с бататом и юдз, рибай (копченный на жасминовом чае) с пак-чой и азиатским чимичурри. Гранд-финал — конфета нама-мочи с халвой и земляничная панакота. За музыкальную часть вечера отвечает бэнд «Кто бы мог подумать». Бронь: +7 (812) 339‒63‒09.
Московский пр., д.186
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