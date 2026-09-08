Ресторану «Шаляпин» — 26 лет! Леонид Ноткин и Иван Третьяков — (эксклюзив!) о том, как объединить три поколения петербуржцев лучшими в мире котлетами

Саммари: что было, что будет, чем сердце успокоится

СТАЦЮК: Вы 26 лет в ресторанной индустрии! И как вас перелопатили годы работы в петербургском ресторанном бизнесе?

НОТКИН: Я точно стал мягче и добрее. Но не факт, что благодаря ресторанному бизнесу, где буквально всё — головная боль… Просто в силу возраста.

ТРЕТЬЯКОВ: А я за 26 лет понял, что «Шаляпин» стал рестораном для взрослых. Раньше он был для нас и нашего поколения — молодых и классных. И теперь он все еще для нас и нашего поколения, только мы уже выросли. Но, хочется верить, остались классными, а теперь и опытными ребятами. И также это рестораны для наших детей. Мою дочь тут помнят все официанты еще маленькой девочкой, зажавшей в руке котлету из ягненка на косточке. И она, и ее друзья продолжают приводить в «Шаляпин» уже третье поколение гостей. Но в целом, назвать наши рестораны остромодными и ультрасовременными, конечно, не выйдет.

ШАРАНДИНА: У нас есть не слишком секретные данные о вашей связи с другими городскими заведениями. Из совсем свежего — вы, Леонид, приложили руку (и голову) к открытию ресторана «Баски&Монегаски» на Петроградке. Причем сделали это без Ивана. Как он отреагировал?

НОТКИН: На все мои сольные начинания Иван неизменно реагирует с максимальной доброжелательностью, тактом и всегда очень болеет за мои успехи.

ТРЕТЬЯКОВ: Больше ресторанов, хороших и разных!

ШАРАНДИНА: Сбросьте минус 26, вернитесь мысленно к запуску первого «Шаляпина» и дайте намек молодым рестораторам, чего бояться, а что на пользу?

ТРЕТЬЯКОВ: Мы совершили и исправили огромное количество ошибок, потому что у нас не было ни опыта, ни профильных знаний. Накосячили знатно и от души — от учета до эйчара. Потом-то почитали все нужные учебники — лет через пятнадцать после открытия. И еще книгу «Как воруют в ресторане: 100 способов обмануть владельца» от бизнес-консультанта Олега Назарова. Поняли, что успешно воплощены в жизнь были в начале 2000‑х примерно все. Но вообще, глаза ресторатора боятся — руки делают. Грушу надо трясти, чтобы с нее что-то упало.

НОТКИН: Но если бы мы совершали по-настоящему роковые ошибки, то «Шаляпина» бы уже давно не было.

ТРЕТЬЯКОВ: Что не умерло, то живое. Нам всё в кайф.

Текст: Алла Шарандина

Фото: Ильяс Даудов

Стиль: Игорь Шунто

Продюсеры: Екатерина Кузнецова, Полина Семенычева

Визаж: Анастасия Кречетова

Свет: Михаил Шеламагин Skypiont

Ретушь: Анастасия Билык