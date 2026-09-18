Шаверма со стерлядью, карпаччо из инжира и хрустальная трава: главные гастрономические события недели

Барбекю-вечеринка в саду, сладости по дореволюционным рецептам, ужин с фермерами, греческое застолье с мамой шефа, поход за грибами и ягодами в карельский лес — в новом выпуске ресторанного дайджеста.
Kira
Дождь, вино и устрицы! 19 сентября в 17:00 ресторан Kira вместе с кинопрокатной компанией A-ONE закатят камерную барбекю-вечеринку с показом нового фильма «Тони» о юности рок-н-рольного шефа Энтони Бурдена. На общем столе появятся устрицы, морепродукты и закуски от шефа Павла Циклинского, а блюда основного сета будут готовить на открытом огне. К еде подберут созвучные вина, а в финале ужина на большом экране включат фильм. Вечер пройдет под открытым небом, поэтому одевайтесь теплее. Еще в этот день разыграют два билета на премьеру фильма «Любовь моя» (номинант на «Оскар» Родриго Сорогойена!) с Хавьером Бардемом в главной роли. Бронь столов: +7 (812) 915-65-67.
ул. Кирочная, 67с2
«Сад»
Открываем сезон уютных вечеров в «Саду» у камина! Шеф Хайбула Арсланов обновил меню и сыграл с фермерскими продуктами. Идем на нежное каре ягненка, паккери с томленой уткой, осьминога на гриле, яркий горский суп, согревающий бульон с пирожком. Никакой осенней хандры при таком раскладе быть не должно.
ул. Большая Зеленина, 23А
Takadaya
Сакэ-бар Takadaya в Севкабель Порту празднует свой четвертый день рождения. Чин-чин! 19 сентября c 17:00 команда — во главе с шефом Кадзу Кидзима и бренд-барменом Ютой Инагаки — соберется за барной стойкой вместе с друзьями проекта, чтобы открыть особенное сакэ и угостить всех желающих традиционными пирожными моти с разными начинками от ресторана «Кореана». Вход свободный, но желательно забронировать столик: +7 (969) 219-33-10.
Кожевенная линия, 34
Sintoho
В азиатском ресторане и баре Sintoho отеля Four Seasons Lion Palace St. Petersburg отмечают Праздник середины осени — второй по значимости в Восточной Азии после Китайского Нового года. С 16 по 26 сентября пробуем спешл-меню: бао с уткой, жареный рис с камчатским крабом и сет из трех мункейков (можно выбрать любое блюдо отдельно или заказать полный сет). 19 сентября в 20:00 здесь пройдет омакасе-ужин «Лед и Пламя» во главе с шефом Бадмой Адучеевым и сомелье Игорем Смирновым. Завершит праздничную программу саке-ужин 2 октября в 20:00 с пятикурсовым сетом и авторским саке-пейрингом. Бронь по телефону: +7 (812) 339-80-43.
пр. Вознесенский, 1
Дачный клуб «Суббота»
Ужин на свежем воздухе (на 40 человек!) устраивает команда нового хот-спота в Комарово. 22 сентября в 19:00 в ДК «Суббота» приедет комьюнити фермы «Жили-растили» с основателем Алексеем Садовым, чтобы создать дачный вайб на террасе у здания Дома творчества писателей. Шеф Евгений Кондратенко представит спешл-блюда из фермерских продуктов (их специально собирали в поле): встречаем чипсы из кейла с фундучной дуккой, карамелизованную мини-морковь с ромашкой, маринованные стебли мангольда с ремесленной страчателлой, голубец из савойской капусты, карпатку с заварным кремом и теплой сливой. Билеты — по ссылке.
Поселок Комарово, Кавалерийская улица, 4/4И
Poly
Греческое семейное застолье вместе с мамой шефа — это мило! 24 сентября в 19:00 Илья Елефтериади приглашает на семейный ужин в ресторан Poly. В планах шесть курсов блюд, настоящая греческая музыка, танцы и, конечно, битье тарелок. Мама Ильи будет готовить вместе с сыном, делиться семейными рецептами и угощать фирменными маринадами, которые в семье делают по аутентичным рецептам. Билеты — по ссылке.
ул. Белинского, 11
«Мансарда» х «Белуга»
Море, море... 25 сентября московская «Белуга» направляется в Петербург с гастролями — команда ресторана проведет морской ужин в видовой «Мансарде» (в честь Всемирного дня моря!). Шеф-повар «Белуги» Роман Чистов посвятил меню продуктам Балтики и северных вод. В программе вечера: кольраби с копченым сигом и аджикой из крапивы, шаверма со стерлядью и груздями, балтийский судак и кислая полба, векошник с томленым гусем и моченой брусникой, фисташка с халапеньо и хрустальной травой. Бронь — по телефону: +7 (812) 640-16-16.
ул. Почтамтская, 3–5
«Блок»
Ресторану «Блок» — 11 лет! 26 сентября в 18:00 шеф Евгений Зубов собирает специальный ужин из 8 курсов. Идея — вспомнить блюда и вкусы, которые в разные годы становились знаковыми. Раковые шейки вернутся в виде амюза с щучьей икрой и муссом из авокадо и трав, а баклажан поженится с крабом и томатами. В новом прочтении будет также легендарный ростбиф «Блока». Ребра кальби шеф переосмыслит в начинке для мини-перцев, а камбалу подаст стейком под тонкой картофельной «чешуей». Еще обещают праздничную подачу стейка «Булава», который разделят между гостями. Дополнят блюда коллекционные российские вина. Гранд-финал — праздничный десерт, который держат в секрете. Без подарка не уйдет никто (голодным тоже). Бронь по телефону: +7 (812) 415-40-40.
ул. Потемкинская, 4
«Медведь» х Салон «Пьяная вишня»
Конфеты и пистолеты! 26 сентября в 13:00 идем в первый бар Российской Империи «Медведь» на шоколадный бранч от Салона «Пьяная вишня». Хозяйка салона Виктория Дим познакомит с коллекцией антикварных конфетных коробок и погрузит в историю династии Конради — швейцарцев, чья верность принципам не дрогнула даже в годы Революции. К слову, в тот золотой век коробка их конфет была пропускным билетом в высшее общество. Специально для этого вечера воссоздадут вау-сладости по оригинальной книге рецептов Морица Конради 1903 года, а шоколатье создадут плитки из ценных какао-бобов. Есть повод надеть жемчуга! Билеты — по ссылке.
ул. Большая Конюшенная, 27
Meat_Coin
Инжир, гранат и слива — три гастрокита, на которых строится осеннее обновление в Meat_Coin. Название Bağ Bozumu с турецкого означает время сбора винограда: этот период традиционно сопровождают большими застольями — столы накрывают прямо в виноградниках, мясо жарят на открытом огне. Команда мясного проекта переосмыслила традицию и сочинила сентябрьский спешл: карпаччо из инжира с сыром и гранатом, салат с инжиром и копченым греческим йогуртом, утиная грудка с бататом и сливой. В финале — инжир с кремом из козьего сыра и лавандой. А еще пробуем коктейль на основе коньяка и сладкого хереса с инжиром и лимоном. Меню действует до 30 сентября.
Приморское шоссе, 466; ул. Рубинштейна, 4
Парк-отель «Ямилахти»
Карельские гастроли! С 25 по 27 сентября на берегу Ладоги пройдет сезонный уикенд «Переход» в компании бренд-шефа ресторана «ЕМ» Олеси Дробот и вег-шефа Виктории Мосиной. В планах на три дня: выйти в хвойный лес за грибами и ягодами вместе с шефами, пройти среди шхер на парусной яхте и катамаране, побывать на острове Тулолансаари, посмотреть кино под открытым небом, попариться в сауне на понтоне и сыграть камерный гастрономический ужин. Титулованные петербургские шефы сначала несколько часов ведут группу по карельскому лесу, показывая, что и как собирать, а вечером из этого улова — грибов, ягод, дикоросов — рождается ужин. Домики со всеми удобствами прилагаются. Билеты — по ссылке.
Республика Карелия, Сортавальский район, квартал №42811, 29, стр. 1
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