Шаверма со стерлядью, карпаччо из инжира и хрустальная трава: главные гастрономические события недели

«Блок»

Ресторану «Блок» — 11 лет! 26 сентября в 18:00 шеф Евгений Зубов собирает специальный ужин из 8 курсов. Идея — вспомнить блюда и вкусы, которые в разные годы становились знаковыми. Раковые шейки вернутся в виде амюза с щучьей икрой и муссом из авокадо и трав, а баклажан поженится с крабом и томатами. В новом прочтении будет также легендарный ростбиф «Блока». Ребра кальби шеф переосмыслит в начинке для мини-перцев, а камбалу подаст стейком под тонкой картофельной «чешуей». Еще обещают праздничную подачу стейка «Булава», который разделят между гостями. Дополнят блюда коллекционные российские вина. Гранд-финал — праздничный десерт, который держат в секрете. Без подарка не уйдет никто (голодным тоже). Бронь по телефону: +7 (812) 415-40-40.

ул. Потемкинская, 4