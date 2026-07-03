Вареники с трюфелем, вагю с малиной и шашлыки: главные гастрономические события недели

BreakFest Лето 2026

Встречаем всероссийский (одиннадцатый!) фестиваль завтраков BreakFest от гастрономического портала «Соль» и агентства «Аппетитный маркетинг», он уже стартовал и продлится до 31 июля. В Петербурге, к примеру, участвуют средиземноморское бистро MOA, где готовят гирос с цыпленком и бататом и израильский завтрак с форелью; или Cafe Claret, где подают ленивые вареники с трюфелем и корень сельдерея с яйцом пашот и красной икрой.

Подробнее о ресторанах-участниках и блюдах — на сайте фестиваля