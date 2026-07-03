Вареники с трюфелем, вагю с малиной и шашлыки: главные гастрономические события недели

Шашлыки-пати, барбекю-фест, винтажный маркет и турнир по бильярду — в новом выпуске ресторанного дайджеста.
«Перемена»
В ресторане актуальной русской кухни запустили завтраки как из детства: яичница с жареной докторской колбасой, запеканка с вареной сгущенкой, блины с мясом и сметаной. Ловим горячие бутерброды с копченой грудинкой или камчатским крабом, картофельные драники со сметаной или беконом, окрошку на айране с хреном, большие сборные тарелки с ветчиной или лососем. Шакшуку готовят с краковской колбасой, в блины заворачивают творог с изюмом, оладьи подают с икрой (красной, щучьей или осетровой), в рисовую кашу добавляют курагу, а в овсяную — чернослив. Пекарня тоже работает в полную силу. Выбираем с витрины сырный торт с земляникой, ватрушку с лимонным кремом и малиной или пансуазе с грушей. Завтраки действуют ежедневно с 09:00 до 12:00. Весь июль к утреннему блюду комплиментом выносят бокал игристого.
Петроградская набережная, 18
Kiks
Шаром покати! В грядущий уикенд (3-5 июля) нишевая бильярдная Kiks отметит свое четырехлетие. За это время проект вырос из небольшой бильярдной в подвале на Басковом переулке (были — помним!) в три самостоятельных заведения. Праздник пройдет сразу на всех площадках: в планах уличный боулинг, бургеры на гриле прямо во дворе, большая вечеринка с Kivach Radio и танцы для поддержания боевого духа, вэлком-дринки, пиво от друзей «Ослиная моча» и мега-торт. Завершится празднование массовым турниром в бильярдной на Каменноостровском.
ул. Марата 56-58; Каменноостровский пр. 26-28; Кожевенная линия, 34
BreakFest Лето 2026
Встречаем всероссийский (одиннадцатый!) фестиваль завтраков BreakFest от гастрономического портала «Соль» и агентства «Аппетитный маркетинг», он уже стартовал и продлится до 31 июля. В Петербурге, к примеру, участвуют средиземноморское бистро MOA, где готовят гирос с цыпленком и бататом и израильский завтрак с форелью; или Cafe Claret, где подают ленивые вареники с трюфелем и корень сельдерея с яйцом пашот и красной икрой.
Подробнее о ресторанах-участниках и блюдах — на сайте фестиваля
Винтажный маркет на Сытном рынке
Идеальный повод найти тарелку для окрошки или просто для души! 4-5 июля, с 12:00 до 18:00, на Сытном рынке появится лавка посудных ценностей от гастрофурии Карины Шалыгиной и волонтера-реставратора Ксюши Сидориной. Поп-ап разместится в главном павильоне, здесь предстанет винтажная, авторская, советская, праздничная и будничная посуда. А бонусом, конечно, можно попробовать нашумевшие котлеты по-киевски в котлетошной «108 градусов» и закупиться фруктами-овощами домой.
ул. Сытнинская, 5А
«Медведь»
Признание в любви Петербургу на языке коктейлей — каково? Исторический бар «Медведь» знает толк в романтике. Каждый напиток из нового меню имеет свое ДНК и отсылку к событию, человеку или месту: от петровской эпохи до наших дней. Пробуем «Ротонду» — твист на Old Fashion на квасе и красной смородине с какао, «Летний сад» на роме с вайбом императорского огорода — с мятным маслом и огурцом, «Сайгон» на водке в честь знаменитого диссидентского кафе на Невском — с эспрессо и шоколадным мороженым, и многое другое.
ул. Большая Конюшенная, 27
«Астория»
В это воскресенье, 5 июля с 12:00 до 19:00, в отеле «Астория» пройдет традиционный Astoria Vintage and Home Market. Идем не только за вещами с историей, но и за работами художников, кружевников и керамистов, которые поддерживают традиции ремесленного дела. В Зимнем саду и Бальном зале соберутся продавцы фарфора и столового серебра, винтажных украшений, флористы, антиквары и дизайнеры предметов интерьера. Вход бесплатный, по регистрации.
ул. Большая Морская, 19
Percorso
Парфюмерный ужин — это люкс! 9 июля в 19:00 ресторан Percorso в Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg объединится с командой нишевой и авторской парфюмерии Cosmotheca. Главный шеф-повар отеля Лука Де Астис представит пять курсов блюд, а эксперт Cosmotheca будет курировать дегустацию и рассказывать про ароматы. В интерпретации шефа ягненок обретет новые оттенки благодаря марокканской мяте и табаку, а тюрбо раскроется в сопровождении миндальной нуги и вишни. Ужин пройдет под винное сопровождение от шеф-сомелье Игоря Смирнова.
пр. Вознесенский, 1
«Гриль Фест Нева» в культурном квартале «Брусницын»
Мясной open-air на берегу Невы — нам это надо! Уже в следующий уикенд, 10-12 июля пройдет гастрономический фестиваль барбекю-культуры, который объединит любителей гриля, профессионалов, рестораны и производителей. Идем на мастер‑классы от шефов и экспертов BBQ и участвуем в российском чемпионате по барбекю. Будем есть блюда на открытом огне и мясо из смокеров, наблюдать барбекю-шоу, слушать музыку у воды и закупаться на маркете соусами, специями, ножами и другими атрибутами для гастроперфоманса на даче.
Кожевенная линия, 30
Pavlova
Клубника со взбитыми сливками в шоколаде, зеленый салат с копченым судаком и сет-знакомство — лето в Pavlova в самом разгаре! Пробуем спешл от шефа Дмитрия Пиксаева с легкими блюдами и ягодами в главной роли: бриошь с ванильной рикоттой и свежей клубникой, тарталетки с черешней и земляникой, клубнику в шоколаде, запеченный камамбер с ежевикой. С 12:00 по будням и с 13:30 по выходным готовят окрошку с говядиной на квасе или на кефире, салат с цукини и жюльен с креветками.
Конюшенная площадь, 2Г
Ужин от Dreamteam
Лето — для вылазок на природу! 11 июля в 17:00 команда ресторанного объединения Dreamteam созывает всех в Репино, где у воды пройдет камерный ужин «Русский стиль» от шеф-повара Романа Клюквина. Длинный стол под открытым небом, теплый вечер и узкий круг гостей. В планах холодный щавелевый суп, карпаччо из лесных грибов, строганина из муксуна, оладьи с тремя видами икры, раки, шашлыки и не только. В финале (кроме десертов) ожидаются посиделки у костра. Поговаривают, что основатель Dreamteam Алексей Буров и бренд-шеф Алексей Каневский присоединятся к событию (заманчиво!). Забронировать место можно по ссылке.
Выборг, ул. Разъезжая, 5А
Forest Hill
Деревенские мотивы и мистика Гоголя: едем на «Дикий ужин» в лесу по мотивам романа «Мертвые души». В субботу, 18 июля в 18:00, шеф Филипп Ваганов представит семь авторских подач с винным сопровождением. В программе вечера: ломтики вагю с малиной и мятой, фруктовый гриль‑салат с мини‑бурратой, утиная грудка с перечным соусом и клубникой, маринованная форель с клюквой и луком, сорбет из малины с черной икрой, телятина томленая с мятным картофелем и луком‑пореем, блины от Настасьи Петровны.
Мистолово, ул. Людмилы Кедриной, 2
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