Земляника с хамоном, вареники с кроликом и спагетти на открытом огне: главные гастрономические события недели

«Банщики»

Овощи, мангал и дачный вайб… Три этих понятия означают одно: в «Банщиках» — новое летнее меню от популяризатора русской кухни Станислава Левохо. На завтрак пробуем кабачковые вафли глазунью с жареным картофелем и домашними колбасками или овсяную кашу с белыми грибами, шпинатом и пармезаном. Если вы пришли большой компанией — в стол берите строганину из нерки с красной икрой и гребешки и креветки с кукурузной кашей. Звание гастрохитов пророчат вареникам с кроликом в горчичном соусе с зеленым горошком, свиному рябчику с трюфельным пюре и соусом из копченой груши и томленой голени ягненка с кремом из баклажанов и соусом портвейн. С мангала будут подавать сочное говяжье ребро в паре с пюре из пастернака. В финале вечера — шоколадный мусс с шелковицей и кофейным мороженым (и это далеко не все!).

Дегтярная ул., 1А