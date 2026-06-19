Земляника с хамоном, вареники с кроликом и спагетти на открытом огне: главные гастрономические события недели

День рождения модного листенинг-бара, фестиваль пива, BBQ-вечеринка и кофе-трип по островам — в новом выпуске ресторанного дайджеста.
Микрокофейня «ТЧК»
Знаменитой уютной кофейне во дворе — 10 лет! В эти выходные команда готовится пошуметь: начиная с обеда 19 июля и до вечера 20 июля на смены будут залетать «старички» со своими спешл-напитками и десертами. Ребята празднично украсят свой милый малый двор, напечатают памятные упаковки для дрипов, а вечером вынесут торт и задуют свечи. В субботу во дворике выступит со своими песнями поэтесса и певица Вера Золотцева.
Каменноостровский проспект, 18/11Б
Lobotomy Day
20 июня встречаемся на ежегодном самом масштабном пивном фестивале Петербурга от главных героев крафта Артема Кольчукова и Никиты Филиппова из AF Brew. В стенах старейшего пивоваренного завода «Степан Разин» соберутся 40 независимых производителей (каждый представит шесть исключительных сортов!) и тысячи ценителей ламбиков, лагера и сидра. Правила простые: покупайте билет, дегустируйте, пейте побольше воды и обязательно закусывайте — на фудкорте найдутся колбаски и брискет. А еще в этом году пар ни подготовили крутой горпкор-мерч: держатель для бокала с карабином.
ул. Степана Разина, 8А
Nama
Меню-оммаж 2019-му в азиатском ресторане Аркадия Новикова и Антона Пинского! Шеф-повар Виталий Хегай перезагрузил блюда с фокусом на вкусы из прошлого, по которым вы (если ходили в Nama 5-7 лет назад) наверняка успели соскучиться. До конца лета пробуем Филадельфию (с лососем и цедрой лимона, или с угрем); хрустящий ролл с тунцом спайси, ролл с лососем, угрем, манго и трюфельным айоли. Из закусок — севиче из тунца с авокадо и лаймом и тартар из говядины с бататом фри. Среди мастодонтов меню: кукси с говядиной, удон с тигровыми креветками, жареный рис с курицей кацу, лосось на гриле с рисом и омлетом, лепешка парата с креветками и манговым айоли.
Ковенский переулок, 5
«Октав»
Интеллектуальный и эстетский бар-гостиная «Октав» гастродеятеля Александра Гутаковского празднует год жизни! Планы на 20 июня наполеоновские: уличный pop-up вайн-бар; устрицы, бургеры и спешл-блюда от шефа Даниила Тустяновского; гениальные коктейли и море текилы от Николая Орехова и Антона Волобуева (не забываем пить воду!). Весь вечер Hi-Fi-система будет извергать звуки винила, за пультом — друзья и резиденты бара. Старт в 18:00, финал — на рассвете. Дресс-код: «отпуск на море».
Щербаков переулок, 17/3с2
Plague Arena
BBQ-вечеринке быть! 20 июня во дворе пивного бара на на территории исторического завода «Арсенал» пройдет ежесубботняя гриль-пати. Готовимся накручивать на вилки спагетти с 15:00: за барбекю возьмется шеф и совладелец «Спагетти Инцидент» Дмитрий Конников — весь день он будет готовить домашнюю пасту на открытом огне. Обещают три разных вариации спагетти: со стейком Мачете и соусом чимиччури, с чоризо на гриле и соусом арабьята, со свининой на гриле и аджикой. В 17:00 ждем выступление группы The Reverboards с серф-роком и квинтэссенцией барной музыки.
Арсенальная наб., 1
Bergamot
Сезон спаржи на пике! Ресторан Bergamot представляет меню зеленой спаржи в разных вариациях в мастерском исполнении шефа Олега Перфилова. Пробуем салат с виноградом и фундучныи пралине, микс спаржи с маринованными артишоками, флан из семги и гребешков с комбу-бульоном и вяленой брусникой с карри, крем из спаржи и шантильи и гарниром из груши, запеченную креветку «Гигант» с яичным салатом и фуа-гра, жареную спаржу с гремолатой из оливок и сыром грюйер. Выезжаем!
ул. Малая Зеленина, 4
«Опен кофе фест»
Кофейный дог-френдли фестиваль (с бесплатным входом) на берегу Финского залива — нам это надо! 20 и 21 июня (с 11:00 до 21:00) в «Севкабеле» соберутся обжарщики, кофейни и пекарни, производители чая и шоколада, керамисты и локальные бренды со всей России. Среди них Submarine, Skuratov, «буше», «Текстура», Bёrnin. В планах — чемпионат по дегустации, авторская выпечка, спешл-квесты, большой маркет, стилизованные фотозоны, напитки, театральный перфоманс, DJ-сеты.
Кожевенная линия, 40Б, цех Севкабель Порта
Cava Disco x K30
Двигаемся под диско на дневную вечеринку. 20 июня в 17:00 встречаемся в летнем дворе К30. План стратегически верный: начать пораньше, закончить вовремя и оставить силы на выходные. Будет игристое, апероли, маркет, пинг-понг, кикер, еда, и, конечно, музыка от друзей «Савы». В лайнапе: Orange, «ПОП ПСЫ», Tolya Klepalov, Shinder, Tony Lil, Maks Vans и секретный гость. Чем наряднее, тем лучше! А за традиционный блеск ответит глиттер-станция на площадке. Поговорим на языке тела!
ул. Красного Текстильщика, 10-12
«Банщики»
Овощи, мангал и дачный вайб… Три этих понятия означают одно: в «Банщиках» — новое летнее меню от популяризатора русской кухни Станислава Левохо. На завтрак пробуем кабачковые вафли глазунью с жареным картофелем и домашними колбасками или овсяную кашу с белыми грибами, шпинатом и пармезаном. Если вы пришли большой компанией — в стол берите строганину из нерки с красной икрой и гребешки и креветки с кукурузной кашей. Звание гастрохитов пророчат вареникам с кроликом в горчичном соусе с зеленым горошком, свиному рябчику с трюфельным пюре и соусом из копченой груши и томленой голени ягненка с кремом из баклажанов и соусом портвейн. С мангала будут подавать сочное говяжье ребро в паре с пюре из пастернака. В финале вечера — шоколадный мусс с шелковицей и кофейным мороженым (и это далеко не все!).
Дегтярная ул., 1А
«Кофе-маршрут по островам» от Avgvst Кофе
Третий кофе-маршрут (экс road map) по карте от Avgvst Coffee пройдет 22-28 июня. Команда собрала семь кофеен города на Васильевском, Петроградском и Крестовском островах, чтобы устроить новый повод для прогулки и знакомства с черным кофе. Выбирают одно зерно и дают возможность каждой кофейне настроить свой секретный рецепт на воронке или фильтре. Задача участников — пройти (или проехать на велосипеде) 7 кофеен за 7 дней, попробовать напитки, найти для себя отличия во вкусе, понять, от чего зависит итог, и везде получить наклейку-сердце. На этот раз главный герой — зерно Кения Рунгето АА от московских обжарщиков Camera Obscura, пионеров спешелти в России. 28 июня в Avgvst вручат подарки всем, кто проедет за неделю все локации и соберет в карте семь сердечек. В этот же день тут пройдет гостевая смена Лари Халлыева, бариста-миксолога Camera Obscura.
Участники:
Mer Kaffe (Большой пр.В.О., 18)
«Тур кофе» (11-я линия В.О., 26)
«Человек и Пароход» (Большой пр. В.О., 16/14Б)
LUCO P.S. (Большая Пушкарская ул., 34)
«Кона Кафе» (Большой пр. П.С. 13/4)
Colors (ул. Ленина, 27)
YngЯнг (ул. Спортивная д. 2)
Michèle
Ловим быстротечный сезон землянки! До 5 июля, в самый разгар «ягодной лихорадки», в Michèle собрали вау-позиции: из закусок пробуем севиче из сахалинского гребешка с земляникой, яблоком и огурцом и хамон серрано с фермерской страчателлой и лесными ягодами. А еще два десерта от кондитера Фаины Толстой: земляничный сорбет с кремом шантильи и гаспачо-соусом и, конечно, классику — домашнее мороженое с ягодой, которое по-праздничному дополняет пена из игристого. Только представьте: ягодный спешл — в одной руке, бокал Шампани — в другой, и распахнутые окна с видом на Исаакий! Вы выиграли эту жизнь.
ул. Малая Морская, 24
UMAMI
Коктейльная карта в честь японской татуировки — это крайне нишево! Новые напитки в сети паназиатских ресторанов посвятили традиционному искусству рисунков на теле: ирэдзуми и хоримоно (от сакральных оберегов до табу с криминальными ассоциациям). Коктейли получились символические, с отсылкой к мифологическим существам и духам. Каждый символ раскрывается через вкус и подачу: дракон — сила и энергия, карп — движение и упорство, сакура — мимолетность, пион — изобилие и красота. Напитки выносят с переводными татуировками в виде японской графики. Их можно «примерить» или сохранить как идею для настоящей татуировки: команда UMAMI заколлабилась с мастерами японской татуировки в Петербурге, а саму карту оформила как портфолио!
ул. Разъезжая 20; ул. Киевская, 3
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