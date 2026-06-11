Раки по-казачьи, каталанская кока и марокканский ужин из 25 (!) блюд: главные гастрономические события недели

Ужин на рынке с греческим шефом, фестиваль моцареллы, дореволюционные блюда, пивная игла и вечер Шампани — в новом выпуске ресторанного дайджеста.
Faces
Всем раков! Команда сети пивных заведений «Раковая» едет в гости в ресторан на Крестовском. 12 июня с 16:00 до 22:00 здесь будет действовать спешл-меню. В главной роли — фирменные раки в нескольких вариациях: в бульоне с медом и яблоком, по-казачьи в чесноке и жаренные в квасе. В дополнение к ним предложат авторские закуски и основные блюда с акцентом на рыбу, морепродукты и локальные продукты. Ну и какие раки без пива, сидра и игристого? Все это в грядущую пятницу будет литься рекой.
Морской пр-т, 29
Drevå
Ужин со шведским шефом в файндайнинг-ресторане на Пулковских высотах пройдет 12 июня. В Drevå приедет Джим Лёфдал: он был правой рукой Бьорна Францена, руководил Frantzen's Kitchen в Гонконге, а после пандемии открыл собственный ресторан Embla. Для ресторана Надежды Третьяковой Джим подготовил легкое летнее меню, в него вошли гравлакс из желтохвоста с молодым редисом и даси из яблока и бузины, хлеб на пахте и овсяных хлопьях с ферментированным маслом, вагю с маринованным сельдереем, хреном и соусом из молодой хвои. На десерт — клубничный сорбет с муссом из ромашки и клубничным компотом, безе с розовым перцем и сосновой шишкой. Старт в 19:00.
Пулковское шоссе, 107
«Игла»
Пересели на пивную иглу! В преддверии 11-летия пивоварня On the Bones выступает в коллаборации с селекторами «СТЕРЕО 55» (из бара «Пивная карта») при поддержке «Дримтим Брю». Первая серия музыкальных пивных презентаций «Пивная игла на костях» состоится уже в эту пятницу в 18:00 в листенинг-баре Бориса Трахмана. План грандиозный: через звук пива разных сортов и живительных мелодий от диск-жокеев вернуться к культуре стерео-бара.
Гороховая, 47Б
«Анималс»
Скажите «Сыыыр»! 12 и 13 июня, с 14:00 до 18:00, в ресторане у Некрасовского сада пройдет «Моцца Фест». Сюда прибудет шеф-сыровар сайд-проекта «Брод» Александр Малютин, чтобы продемонстрировать живой процесс формовки моцареллы в зале и провести дегустацию свежего сыра, изготовленного прямо у нас на глазах. В сырном спешл-меню в эти выходные ловим буррату с абрикосом и песто из крапивы, моцареллу со шпинатом и сливочным соусом, моцареллу с солью и оливковым маслом.
ул. Некрасова, 60
Inner
14 июня ресторан Inner открывает летнюю террасу со скандинавским садом: в 15:00 начнется праздничный бранч. В планах традиционная каталанская кока в двух вариациях (с чоризо и соусом ромеско или с трюфельным сыром манчего), ледник со свежими устрицами прямо во дворе и музыка от самого веселого кавер-трио «Кто бы мог подумать?!». Сама терраса заслуживает восхищения: тут лаундж с качелями, уединенная зона с шезлонгами, уличный газовый камин. В цветущем оазисе высажены шалфей, декоративные злаки, розы, хвойные деревья и каскады ампельных растений.
ул. Пионерская, 31
Closer
Шампань? Сюда-а-а! 18 июня в камерном зале ресторана Closer пройдет ужин с шампанским домом Lecrerc Briant — одним из наиболее самобытных производителей региона. Они работают с органическими и биодинамическими виноградниками с конца ХХ века. Амбассадор и сооснователь компании Wine Bureau Александр Андреев расскажет про Шампань все и даже больше, а шеф Мария Дементьева представит сет-меню для идеального пейринга с винами хозяйства. В меню — тост с испанскими анчоусами и рикоттой, спаржа с красной икрой, цыпленок на гриле с соусом из сморчков, жареные нектарины с джелато.
ул. Таврическая, 31-33
Загородный Клуб «Скандинавия»
На первой береговой линии Финского залива, в особняке Дачи Шелепина ХХ века, открылась летняя терраса «Дача Брассери». Шеф Александр Тиханов представил новое меню с блюдами русско-французской кухни. Освобождаем выходной день, едем в Сестрорецк, занимаем столик с видом на дюны и пробуем тартар из сига с пирожком, пожарские котлеты, олюторскую сельдь на ржаном хлебе, голубцы с судаком и креветками, копчёный говяжий язык, холодную ботвинью и многое другое. Терраса «Дачи Брассери» открыта ежедневно с 12:00 до 22:00.
г. Сестрорецк, Парковая улица, 16
«Персиммон»
Идем на «Большой восточный ужин» в новый ресторан Алексея Алексеева! 18 июня в 19:00 здесь пройдет вечер, посвященный кулинарным традициям и колориту Магриба — ждем грандиозное меню из 25 блюд (мы в шоке). Первым курсом в стол полетят закуски и мезе: лабне, мутабаль, паштет, табуле, марокканский пирог пастилла с курицей и изюмом, заалук из томленых баклажанов, пирожок бриуат. Вторым курсом вынесут баранью ногу «Мешуи» в йогуртовом соусе, которую перед подачей щедро натрут купажом восточных специй и зашпингуют чесноком. К мясу — девять гарниров: рис с вермишелью, марокканский салат, булгур с гранатовой патокой, плов с нутом, картофель с заатаром. Никто не уйдет голодным и без подарков!
ул. Большая Морская, 21
Ужин на Кузнечном рынке с шефом Poly
Вау-ужин, какого раньше не было, устраивает Илья Елефтериади, новый шеф ресторана Poly. 19 июня в 20:00 стартует большое греческое застолье — Илья провел свою юность в Афинах и знает о симпосиях все. Команда превратит Кузнечный рынок в греческий сад: накроют большие столы, а из прилавков сделают тематические станции. Закуски в стол, сезонные овощи и зелень, горячие лепешки, мезе и 5 курсов ужина, а еще песни, танцы и битье посуды. Вход по билетам.
Кузнечный переулок, 3
«Фестиваль всего французского»
Бонжур! 20 июня в «Брусницыне» пройдет «Фестиваль всего французского» — ежегодный форум для галломанов. В культурном квартале в гавани Финского залива объединятся локальные бренды с французским прононсом (тысяча квадратных метров!): в гастрономическом уголке соберут круассаны и багеты от Hobz, сыры Мон Ами, улитки Escargot d'or, закуски Les recettes de Grand-Mère. На фестивале можно увидеть и главные тренды французской моды от сoucou atelier, French75, Marina Lutsky, надушиться нишей от Via françois и Le ré noir и накраситься Kosmoteros. Французские книги и комиксы представят магазин комиксов «Маяк», издательства «Гудвин» и «Бель Летр», а также Центра французского языка от культурного центра Maison France и fLexique. В планах игры в петанк, разговорный клуб, французские застольные песни.
Кожевенная линия, 30
«Медведь»
Дореволюционный ужин устраивает исследователь старинной кухни Даниил Ведерников вместе с баром «Медведь» 23 и 24 июня, с 19:00 до 21:00. Команда восстановила оригинальное меню 1910-х годов! Шеф Василий Окулов изучил архивные рецепты и подготовил семь курсов блюд, среди них: сыры из дичи, Филе де Беф Ренессанс, утка с яблоками и апельсинами. На десерт — парфе с малиной и фиалкой, орешек со сметанным кремом и сусальным золотом. Бартендер и идеолог «Медведя» Павел Шитов подобрал барное сопровождение. По историческим канонам будет не только еда, но и сервис: порядок подачи, сервировка, жесты официанта. Ужин дополнит музыка артистов Мариинского театра. Купить билет можно здесь.
ул. Большая Конюшенная, 27
Be Italian
Завтра, 12 июля в 16:00, открывается летняя терраса ресторана Be Italian! В программе танцы с уважаемым петербургским диджеем Маратом Кортезом под «Аперол Спритц», и паста в голове. Каждые выходные во дворе будут устраивать гостевые коллаборации: 21 июня ожидается коктейльная вечеринка с дружественным баром (название пока держат в секрете), а 28 июня — рыбный маркет. Терраса работает каждую субботу и воскресенье с 16:00 до 21:00.
пр. Добролюбова, 8
«Точка на карте. Лодейное Поле»
Гастрономический сет в четь основателя Петербурга — какой он? 9 июня, в день рождения Петра I, ресторан «Точка на карте. Лодейное Поле» запускает традиционный «Петровский сет». В его основу легли локальные продукты севера в сочетании с зарубежными вкусами, которые в XVIII веке постепенно меняли русский стол. На закуску подадут ложный томат с травами и заморской икрой; следом — открытый пирог накреп с рыбой осетровых пород; затем оленину с запеченным картофелем и релишем из соленых огурцов, моченой брусникой в меду и солодовой глазурью; на десерт — клубника с томатами, граните из малины и сметанным муссом. К сету подадут анисовую водку на черной смородине и березовицу с шишковым уваром и яблочной сытой. Пробуем сет на высоком берегу реки Свирь до 31 августа.
г. Лодейное Поле, территория урочище Мирошкиничи, 2, корпус 1−4
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