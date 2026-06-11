Раки по-казачьи, каталанская кока и марокканский ужин из 25 (!) блюд: главные гастрономические события недели

Faces

Всем раков! Команда сети пивных заведений «Раковая» едет в гости в ресторан на Крестовском. 12 июня с 16:00 до 22:00 здесь будет действовать спешл-меню. В главной роли — фирменные раки в нескольких вариациях: в бульоне с медом и яблоком, по-казачьи в чесноке и жаренные в квасе. В дополнение к ним предложат авторские закуски и основные блюда с акцентом на рыбу, морепродукты и локальные продукты. Ну и какие раки без пива, сидра и игристого? Все это в грядущую пятницу будет литься рекой.

Морской пр-т, 29