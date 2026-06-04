Новый бар от музея «Полторы комнаты» и El Copitas, главный ресторанный двор лета и лучшие котлеты: что где есть в июне

Шампань к жарехе, кингсайз-паэлья на закате, самый ожидаемый гастрономический двор и главные котлеты сезона: вот ваш список дел на первый месяц лета.
Важно! Редакция Собака.ru снова выпускает самый полезный (то есть гастрономический!) гид «Что где есть в Петербурге», и это готовый ультимативный to-do list на лето! Собрали в нем главные ресторанные открытия сезона, рассказали, у какой террасы плавают черные лебеди, куда идти на антрекот точно как в парижском Le Relais de l'Entrecôte и где по бокалам разливают петербургский туман. Печатная версия появится в начале июня — в лучших ресторанах, кафе и барах города.
Главное открытие: Poool
Все осветительные приборы собраны вручную лично автором интерьера архитектором Вячеславом Гедуевым
Самый простой овощной салат станет милее и краше, если добавить в него щедрую ложку черной икры
Шампанское закусываем жарехой и солеными сибирскими груздями — вот это и есть новая искренность! Шеф-повар и ресторатор Владимир Чистяков, дорогой друг редакции (Чистяков работал в Собака.ru, но променял тексты на сковородки: запускал сверхуспешные Buro.TSUM и Grace Bistro в Москве, а в Петербурге — Veter на «Летучем Голландце»), вернулся на родину и открыл шампань-бистро в историческом районе Пески у Мальцевского рынка, где готовит то, что любит сам. Главные бэнгеры Poool — крем из бычков в томатном соусе с каперсами и сливочным сыром (подается в креманке!) и свежий овощной салат с черной икрой.
И важно: каждое блюдо Чистяков задумал идеальной парой к игристому (винная карта здесь составлена автором телеграм-канала Boujee и винным контрибьютором Петербурга, сомелье бистро Casper Денисом Кондратенко). Крудо из сибаса, деликатно приправленное зеленым чили, армянским перцем и шалфеем, — споется с экстрабрютом винодела в шестом поколении Артюра Лельевра. Жареные артишоки с анчоусами, розмарином и мятой под кремом из анчоусов срифмуются с розе с меловых склонов холма Витряц. Рагу из сушеных опят, подосиновиков и черных лисичек с самыми жирными сахалинскими гребешками — к вину крошечного шампанского дома Седрика Бушара. Кухня, свет, звук и музыка делают Poool идеальным препати-логовом. Бабблс и бычков пробуем на открытой кухне — за эффектным шефс-тейбл: в основании — три трехсоткилограммовых камня и столешница, напечатанная на 3D-принтере. А сценарии освещения регулируют по протоколу DALI музейного и театрального уровня (люстра над баром — арт-объект! — подмигивая, реагирует на повышение басов).
Фонтанная ул., 1
Главный бар лета: «Шалман»
Авторы сенсационного El Copitas Bar Николай Киселев, Артем Перук и Игорь Зернов раздали мексиканский вайб на весь Петербург в своих El Copitas и Paloma Cantina, но и в «Шалмане» найдется место фирменному буррито
Фото Иосифа Бродского у входа в ресторан «Русский самовар» хранится в коллекции музея «Полторы комнаты»
«Вхожу в шалман, заказываю двести». Не бар, но залихватский кабак под названием «Шалман» откроют в доме Мурузи команда музея Иосифа Бродского «Полторы комнаты» и верховные барные деятели из El Copitas Игорь Зернов, Артем Перук и Николай Киселев. За интерьер с зеркалами, уходящими в бесконечность, стеклоблоками 1960–1970-х годов и металлической промышленной плиткой отвечает художник и представитель «бумажной архитектуры» Александр Бродский, придумавший образ музея и всех его гастрономических проектов.
Меню — течение по волнам памяти Иосифа Бродского. Здесь и пельмени, которые поэту в Америке готовила жена Юза Алешковского, тминовые и кориандровые настойки из знаменитого нью-йоркского ресторана «Русский самовар», инвестором которого он был, и печень по-венециански, как ее готовили в обожаемой Бродским Венеции. Запуск намечен на конец июня.
Ул. Пестеля, 27
Главный двор лета: «Отель 6/3»
Самый ожидаемый спот сезона! Двор-колодец новейшего «Отеля 6/3» в реновированном историческом здании начала XX века — доходном доме банкира Бурцева с восстановленными башенками, портиками и лепниной — на Петроградской стороне, рядом с Петропавловской крепостью и Биржевым мостом. В начале лета здесь откроется сразу несколько ресторанных террас, спрятанных от машин и прохожих. Во-первых, веранда самого «Отеля 6/3» с антипасти и вином. Во-вторых, террасы трех классных (и любимых вами!) проектов. На завтрак идем в кафе «Круч» на круассан с кивимоле, то есть гуакамоле из авокадо с киви, и холодный грушевый чай. Бранчевать самой крупной в мире креветкой розенберга и мясом с открытого огня — в баскско-французский «Баски&Монегаски». А на афтепати — в ресторан авторской русской кухни «Белый рябчик» — закусывать беленькую салом и холодцом из говяжьего языка с малосольными огурчиками. Спойлер! Скоро при отеле появятся и новые резиденты: бар и винил-шоп «33 ⅓» и ресторан сицилийской кухни Casa Tua.
ул. Блохина, 6
Главные котлеты лета: «У Марьи»
Пожарскую котлету шеф-повар Денис Белый делает идеально хрустящей снаружи и экстранежной внутри
Что общего у актера из Нижнего Новгорода, который встречается с фэшн-иконой Надей Ли Коэн, и совладелицей многомиллионного бизнеса из Петербурга? Все они хрустят сухарями на пожарской котлете, запивая ее настойкой на квашеной капусте (или перцовой с ананасом!) в новом русском баре «У Марьи» от Марии Шипули и Стаса Федулина, авторов прославленной чебуречной «У Ларисы». Актер Марк Эйдельштейн, писательница Ирина Оганова, доцент и бизнесвумен Мария Евневич, дизайнер Юлия Матвиенко — все они приходят к «Марье» за барским хлебосольем и душевной домашней кухней. Шеф-повар Денис Белый по канону сопровождает борщ свежеиспеченными пампушками и смальцем, а в мимозу с форелью, которую сам же коптит, умышленно не кладет картофель. И важно: авторскую котлету по-киевски готовит без косточки, но с цедрой лимона в зеленом масле.
ул. Рубинштейна, 29-28
Главный файндайнинг: Bergamot
В Bergamot можно встретить редкого «зверя» (следите за новостями!) — тюрбо прилетает прямым рейсом из Марокко
У пауэр-капл гастропродюсера Алены Мельниковой и шеф-повара Олега Перфилова полный мэтч не только на личном, но и в бизнесе
Глянцевого, практически мерцающего тунца бигай Перфилов дополняет соусом тоннато
Красиво практикуем слоуфуд и слоулайф в золотом треугольнике Петроградской стороны! Ресторан авторской кухни от Олега Перфилова и Алены Мельниковой ждет нас на поздние завтраки выходного дня в вайбе парижского отеля Ritz: фирменные сырники с заварным кремом и обязательный бокал мимозы. Если это лето раздаст в Петербурге солнце, пьемонтской пастой риччиоли haute couture в соусе альфредо будем обедать у настежь распахнутых окон или на веранде во дворе клубного дома «Квадрия» (и рекомендуем добавить к пасте ложку осетровой икры!). И суперновость: весь свой опыт — от учебы в Le Cordon Bleu и работы с Пьером Ганьером до собственного бистро Crevette — Перфилов вложил в пять блюд из свежего сезонного артишока. Миксует бутоны с вяленым инжиром и пармезаном, делает из артишоков флан и кремсуп с маслом лавра, а еще жарит и подает с мятой и чесноком. Наше краш-блюдо — артишоки по-римски с боттаргой, соусами грибиш и вишисуаз. Успейте попробовать до конца июня!
Малая Зеленина ул., 4
Главная терраса лета: «Лодочная станция»
На террасе показывают самые красивые закаты на Петровской косе
Главная терраса этого лета — у воды и с самой питательной светской явкой? У видового ресторана «Лодочная станция»: гастрономический флагман Петровской косы Наталья Цыпленко (совладелица VOX, Mad Asian BBQ и «Сад»!) соберет всех: от чемпионов из ФК «Зенит» до писательницы Ирины Огановой — на бывшем причале между Лазаревским и Большим Петровским мостами. Когда-то здесь жили шведские рыбаки-лоцманы, а теперь, медитируя на драматические закаты, отраженные в шпиле Лахта Центра, мы ужинаем на берегу Малой Невки кингсайз-паэльей. Она у шеф-повара Романа Грачева в классическом валенсийском стиле: обжаривает рис с добавлением томатной сальсы и говяжьего сала. Наполнение выбирайте сами: кальмар с креветками и вонголе, томленый ягненок или осьминог. А причалите к «Лодочной станции» к завтраку, просите шакшуку в насыщенном соусе на основе испанского перца пикильо и итальянские вареники с картошкой и овечьим сыром.
Петровский пр., 9Л
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