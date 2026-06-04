Новый бар от музея «Полторы комнаты» и El Copitas, главный ресторанный двор лета и лучшие котлеты: что где есть в июне

Шампанское закусываем жарехой и солеными сибирскими груздями — вот это и есть новая искренность! Шеф-повар и ресторатор Владимир Чистяков, дорогой друг редакции (Чистяков работал в Собака.ru, но променял тексты на сковородки: запускал сверхуспешные Buro.TSUM и Grace Bistro в Москве, а в Петербурге — Veter на «Летучем Голландце»), вернулся на родину и открыл шампань-бистро в историческом районе Пески у Мальцевского рынка, где готовит то, что любит сам. Главные бэнгеры Poool — крем из бычков в томатном соусе с каперсами и сливочным сыром (подается в креманке!) и свежий овощной салат с черной икрой.

И важно: каждое блюдо Чистяков задумал идеальной парой к игристому (винная карта здесь составлена автором телеграм-канала Boujee и винным контрибьютором Петербурга, сомелье бистро Casper Денисом Кондратенко). Крудо из сибаса, деликатно приправленное зеленым чили, армянским перцем и шалфеем, — споется с экстрабрютом винодела в шестом поколении Артюра Лельевра. Жареные артишоки с анчоусами, розмарином и мятой под кремом из анчоусов срифмуются с розе с меловых склонов холма Витряц. Рагу из сушеных опят, подосиновиков и черных лисичек с самыми жирными сахалинскими гребешками — к вину крошечного шампанского дома Седрика Бушара. Кухня, свет, звук и музыка делают Poool идеальным препати-логовом. Бабблс и бычков пробуем на открытой кухне — за эффектным шефс-тейбл: в основании — три трехсоткилограммовых камня и столешница, напечатанная на 3D-принтере. А сценарии освещения регулируют по протоколу DALI музейного и театрального уровня (люстра над баром — арт-объект! — подмигивая, реагирует на повышение басов).

Фонтанная ул., 1