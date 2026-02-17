Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

«То, что раньше стоило 1000 рублей — теперь 1400!» Как изменились цены в петербургском общепите? Исследование Собака.ru

Рост цен — одна из самых обсуждаемых тем начала зимы. Огурцы, например, сравнялись по цене с мясом — стоимость лимона тоже не отстает. Естественно, цифры меняются не только на ценниках магазинов, но и в меню кафе и ресторанов. Тем более гастроиндустрия в полной мере ощутила на себе недавние налоговые изменения, в том числе рост НДС. Так на сколько подскочил в цене ужин в петербургских заведениях? Как инфляция сказалась на среднем чеке? И где стоимость блюд росла быстрее — в премиум-сегменте или в фастфуде? Собака.ru проанализировала официальную статистику, данные аналитиков и поговорила с самими рестораторами. 

Коллаж Собака.ru

«Уже горячее к двум тысячам приблизилось, салаты — тысяча рублей с лишним! Только в закусках и десертах остались трехзначные цифры в меню. Ну в супах еще. Горячие салаты, всякие там тартары и морепродукты — все это улетело в четырехзначную область», — так описывает ситуацию с ценами в петербургских ресторанах шеф и совладелец Mon ChouChou Дмитрий Решетников.

Официальная статистика с ним солидарна. Согласно данным Петростата, к декабрю 2025 года средняя цена ужина в петербургском ресторане достигла 4137 рублей и 29 копеек на одного человека. За год этот официальный показатель вырос более чем на 13%. При том что общая инфляция по городу составила 4,8%. 

Проще говоря, цены в петербургской гастро-индустрии росли почти в 3 раза быстрее, чем в среднем по экономике города. Впрочем, если присмотреться, то это далеко не предел. 

Как Петербург становится городом самого дорогого общепита?

Небо цвета кофе

Всем хорошо знакомо слово инфляция. Обычно под ним понимают очень конкретный показатель — индекс потребительских цен. Он отражает то, как меняются ценники на самые разные товары и услуги: от бензина и сахара до туристических поездок и покупки автомобиля. Чтобы его рассчитать, Росстат следит за ценами более чем на 500 товаров и услуг — точное число каждый год немного меняется (в 2025-м их было 556).

Сразу пять пунктов касаются общепита. Так, государственные статистики следят за ценами на:

  • чашку кофе;
  • гамбургер;
  • обед в кафе или закусочной;
  • обед в ресторане;
  • ужин в ресторане. 

Конечно, это очень усредненный показатель — все же стоимость чашки кофе в пышечной или авторском кафе может отличаться в разы. Однако эти цифры позволяют составить представление о том, как быстро меняются цифры в меню разных типов заведений. 

Так, средняя цена гамбургера показывает общую динамику в бюджетном фастфуде. В 2025 году этот показатель вырос почти на 13,1% (это почти в 3 раза больше официальной инфляции). Если в декабре 2024-го бюджетный бургер стоил в Петербурге в среднем 129,52 рубля, то год спустя его цена выросла до 146,45 рубля. Если же сравнить с началом текущего десятилетия (то есть с январем 2020-го), то стоимость гамбургера прибавила в Петербурге более 135%. 

Больше всего за 2025-й прибавила стоимость стаканчика кофе в заведениях быстрого обслуживания (проще говоря, в пекарнях и фастфуде). Если в декабре 2024-го она составляла 98,90 рубля, то к концу 2025-го она выросла до 122,79 рубля. Напиток подорожал почти на четверть. 

Это тем более впечатляет, что из почти 70%, на которые стаканчик кофе подорожал с января 2020-го, почти треть пришлась именно на 2025 год. Очевидно, это связано с общемировым кризисом на мировом кофейном рынке, о котором активно говорится в последние месяцы. 

Иван Корнеев

Владелец группы компаний KORNEEV GROUP (в нее входят рестораны «Коржов»):

«В последний год мы действительно очень сильно чувствуем повышение цен на кофе. Все наши управляющие на собраниях ставят вопрос, что поставщик поднял цены на кофе. Это при том, что кофе — один из самых маржинальных продуктов для общепита, локомотив нашей прибыли. Рост закупочных цен приводит к тому, что мы зарабатываем меньше, даже повышая цены отпускные».

Незаконченный ужин

Если говорить о более обстоятельной трапезе, чем кофе с бургером, то ее подорожание тоже обгоняло инфляцию. Причем быстрее ценники переписывали в более бюджетных местах. Так, в декабре 2024-го средняя стоимость обеда в столовой, кафе или закусочной в Петербурге составила 556,31 рубля. Спустя 12 месяцев она была уже 646,41 рубля (+16,2%).

В ресторанах, если верить Петростату, цены росли несколько медленнее. Так, в декабре 2024-го обед в среднем ресторане статистики оценивали в 1172,10 рубля. В конце 2025-го — уже в 1309,33 рубля (+11,7%). 

Здесь стоит повториться — речь идет об усредненных показателях. Они призваны отражать общую динамику, но не обязательно совпадают с конкретными ценами в любом наперед заданном заведении. Так, в пресс-службе «Теремка» заявили, что в прошлом году «не проводили массовую индексацию меню, а пересматривали стоимость отдельных позиций там, где давление издержек становилось критичным» (впрочем, конкретных цифр в сети не назвали).

Дмитрий Решетников из Mon ChouChou говорит о росте цен «процентов на сорок» — «то, что раньше стоило 1000, за год стало стоить 1400, а то, что стоило 700, стало 1000 рублей», — говорит он. В свою очередь Алексей Мочнов совладелец бара «Сон» и централ бистро «Моа» сказал редакции, что «столкнувшись с оттоком гостей», его заведения вообще отказались от повышения цен. 

Самая дорогая позиция в «меню» Петростата в декабре 2024 года — ужин в ресторане. Стоимость составляла 3652,42 рубля на человека. Год спустя — уже 4137,29 рубля. То есть стоимость ужина выросла на 13,3% — такая же динамика, как у фастфуда, но чуть меньше, чем у кафе и столовых. 

Анатолий Иванов

Шеф-повар отеля Lotte:

«По сравнению с 2025 годом цены [у нас] увеличились в среднем на 5–7%. Самый большой рост у позиций с низкой себестоимостью. Блюда с самой высокой себестоимостью растут медленнее всего. Плюс то, что продается меньше, либо не меняется в цене вообще, либо блюдо меняется в меню на новое».

А как это соотносится с зарплатами? По-разному. Так, в январе 2020 года средняя зарплата в Петербурге составляла 62513 рублей (напомним, что из-за неравенства зарплат, оклад типичного петербуржца несколько ниже!) На эти деньги можно было купить 1004 гамбургера или 25 раз поужинать в ресторане. 

С тех пор некоторые позиции стали менее доступными — так, на среднюю зарплату ноября 2025-го (данные за декабрь и январь еще не подсчитаны) можно было купить только 804 гамбургера. Некоторое же позиции стали более доступными. Так, в конце 2025-го на среднюю зарплату можно было поужинать в ресторане 28,5 раза.

Соль дороже злата

«На цены давят, как это ни банально, самые простые продукты, — говорит в беседе с Собака.ru Дмитрий Решетников из Mon ChouChou. — Условные мука, яйца, масло. Просто потому, что они идут во все блюда. Если ты делаешь стейк, то ты можешь выбрать вырезку PRIMEBEEF за 4500 рублей/килограмм, а можешь взять на рынке бразильскую или белорусскую за 1800. В простых ингредиентах такого выбора нет, та же соль идет во все». 

Алексей Мочнов из бара «Сон» и централ бистро «Моа» добавляет в рецепт подорожания сырье, аренду, логистику и фонд оплаты труда. С этим согласен и Анатолий Иванов из отеля Lotte: «Что сейчас сильнее всего давит на цены и маржинальность? Стоимость качественного сырья и квалификация персонала».

Грядущий год в этом смысле перемен к лучшему не обещает — этой зимой свою лепту вносит налоговой маневр. «Повышение НДС до 22%, рост страховых взносов для малых и средний предпринимателей с 15% до 30% и обнуление лимитов по упрощенной системе налогообложения увеличили себестоимость по всей цепочке», — отмечают в пресс-службе «Теремка». 

Roman Samborskyi / Shutterstock

Ужин в четыре руки

На этом фоне средний чек в петербургском общепите (от фастфуда до премиальных ресторанов) вырос на 11% за год. Об этом Собака.ru сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (ежедневно принимает по 70 млн кассовых чеков). 

Объем продаж в заведениях также повысился, но уже чуть скромнее — на 9%. А вот количество чеков, напротив, сократилось на 2%, добавляют представители сервиса. 

Примерно такую же картину описывают и собеседники редакции. «В заведениях фиксируется рост среднего чека, — соглашается Алексей Мочнов из бара "Сон" и централ бистро "Моа". —  Однако сейчас более показательным фактором становится не его увеличение, а стабильность гостевого потока и частота возвратов». 

Иван Корнеев

Владелец группы компаний KORNEEV GROUP (в нее входят рестораны «Коржов»):

«Сумма чека немного выросла, потому что мы поднимали цены, но сама чистая прибыль продолжает снижаться из-за роста издержек».

Как отмечают в «Теремке», покупатель становится более чувствительным к цене и «любое повышение несет риск потери трафика». В итоге, отмечают в сети, «средний чек демонстрирует умеренный рост, связанный исключительно с точечной корректировкой цен на отдельные позиции». При этом, добавляют представители сети, структура заказа не меняется. «Постковидный всплеск спроса завершен, темпы роста трафика замедлились до уровней органической динамики», — резюмируют в «Теремке».

Константин Крылов при участии Дарьи Павлюкевич 

