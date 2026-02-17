«То, что раньше стоило 1000 рублей — теперь 1400!» Как изменились цены в петербургском общепите? Исследование Собака.ru

«Уже горячее к двум тысячам приблизилось, салаты — тысяча рублей с лишним! Только в закусках и десертах остались трехзначные цифры в меню. Ну в супах еще. Горячие салаты, всякие там тартары и морепродукты — все это улетело в четырехзначную область», — так описывает ситуацию с ценами в петербургских ресторанах шеф и совладелец Mon ChouChou Дмитрий Решетников.

Официальная статистика с ним солидарна. Согласно данным Петростата, к декабрю 2025 года средняя цена ужина в петербургском ресторане достигла 4137 рублей и 29 копеек на одного человека. За год этот официальный показатель вырос более чем на 13%. При том что общая инфляция по городу составила 4,8%.

Проще говоря, цены в петербургской гастро-индустрии росли почти в 3 раза быстрее, чем в среднем по экономике города. Впрочем, если присмотреться, то это далеко не предел.