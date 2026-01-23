«Павлова» с болгарским перцем, блины с ничем и косуля с кофейным пюре: главные гастрономические события недели

BUMO

+1 смэшбургер в Петербурге: на Жуковского открылась бургерная BUMO от ресторатора Артура Берсирова (Sight, Boreal в Хельсинки). Получился перепридуманный американский дайнер из фильмов 90-х.

Булочки тут делают сами, а трендовую сплющенную котлету готовят из мраморной говядины: фарш прижимают к сильно разогретому грилю, так смэш-котлета получается хрустящей и прожаренной по краям и сочной внутри. Всего есть три варианта — чизбургер, «Оклахома» c большим количество жареного лука, а также веги-бургер с грибной котлетой. В пару берите чешский лагер. Его Bumo варят и разливают по банкам сами — по классической рецептуре.

Пока открыты в техническом режиме (в воскресенье Bumo не будет работать), а с 26 января — каждый день с 12:00.

ул. Жуковского, 8