«Павлова» с болгарским перцем, блины с ничем и косуля с кофейным пюре: главные гастрономические события недели

Дегустация саке, смэшбургеры, десерт на 99 калорий и День рождения русской водки — в новом выпуске ресторанного дайджеста.
BUMO
+1 смэшбургер в Петербурге: на Жуковского открылась бургерная BUMO от ресторатора Артура Берсирова (Sight, Boreal в Хельсинки). Получился перепридуманный американский дайнер из фильмов 90-х.
Булочки тут делают сами, а трендовую сплющенную котлету готовят из мраморной говядины: фарш прижимают к сильно разогретому грилю, так смэш-котлета получается хрустящей и прожаренной по краям и сочной внутри. Всего есть три варианта — чизбургер, «Оклахома» c большим количество жареного лука, а также веги-бургер с грибной котлетой. В пару берите чешский лагер. Его Bumo варят и разливают по банкам сами — по классической рецептуре.
Пока открыты в техническом режиме (в воскресенье Bumo не будет работать), а с 26 января — каждый день с 12:00.
ул. Жуковского, 8
«Ротонда»
Десерт на 99 калорий и салат из десятков ингредиентов: в гостиной «Ротонда» Астории стартовал новый сезон велнес-меню Just for you. Пробовать можно каждый день с 08:00 до 01:00. Низкокалорийные блюда без глютена и лактозы, с низким содержанием сахара разработаны шеф-поваром «Астории» Франсуа Кантеном совместно с одноименным проектом доктора Ирины Почитаевой — пионера на российском рынке здорового питания.
В меню: крудо из красного тунца с мангово-лаймовым желе; салат из груши и побегов бамбука, суп из мускатной тыквы с кокосом, попкорном из сорго и суперфуд-салат с авокадо, морковью, свеклой, красным луком, зеленью, киноа, изюмом, сушеной клюквой, фундуком, семечками, зеленым яблоком, апельсином и заправкой из масла авокадо.
Большая Морская ул., 39
Regions
В ресторане кухни регионов России Regions появился первый гастрономический сет «Анатомия парадокса» из восьми перемен, к каждой из которой предусмотрен свой пейринг. Пробуем карельскую калитку с трюфелем и грибным чаем, сахалинский гребешок с бульоном из копченых ребер и безалкогольным «Манхеттеном», молочный коктейль с черной икрой, вырезку косули с кофейным пюре и соусом из горгонзолы и вакамэ.
ул. Жуковского, 10
«У Марьи»
Блины с ничем, сало по-домашнему, щучьи пельмени и курник — наши скрепы! Все дорогие сердцам редакции Собака.ru блюда украшают меню нового русского бара «У Марьи» — младшей сестры чебуречной и рюмочной «У Ларисы» (две соседние двери на Рубинштейна!). Традиционно радуют сумасшедшими настойками, гостеприимным сервисом и ультрадемократичным форматом.
Подробнее об этом заведении читайте здесь.
ул. Рубинштейна, 29/28
Friends of Friends
Ресторану Friends of Friends — 7 лет! Праздник жизни отметят 23 января: будут разливать игристое, задувать свечи и резать торт. Всем желающим заглянуть в будущее обещают индивидуальный расклад таро (с 18:00 до 22:00). А еще в честь Дня рождения каждый станет участником лотереи. Сектор-приз на барабане — вкусные подарки и и грандиозный «Завтрак 1 января» на две или четыре персоны.
Дегтярная ул., 1А
Reborn
Мяса много не бывает! 29 января в 18:00 ресторан Reborn отметит свой первый год жизни. Щеф Андрей Ковалев подготовил спецменю, которое нам уже снится. Встречаем хурму с копченой уткой и горгонзолой, стриплойн с цитрусовым никири, лосося с соусом тайгер милк, гужер с говядиной вагю и нори, мраморное ребро с капустой, «Павлову с клубникой и болгарским перцем.
пр-т. Добролюбова, 11
Juan Cantina Espanola
Посмотрите, какая красивая подача паэльи теперь практикуется в испано-мексиканском ресторане Juan Cantina Espanola. Главный бэнгер меню выносят в брендированном деревянном блюде. Пробуем классику с лангустинами и мидиями, а также паэлью с щедрой порцией ндуи — острой свинрй колбасы из Калабрии — в исполнении шеф-повара Сергея Гальцева.
ул. Восстания, 45Б
«Фромажери»
Нашли 40 видов сыра от шести сыроварен Ленобласти в новом бистро и фермерской лавке «Фромажери» на Обводном канале — от выдержанного грюйера фермы «Дольче корова» до Брийа-Саварен от «Ранчо Рикон». Заведение открыл шеф-повар Андрей Ефимов (ранее был основателем сырной лавки в Кингиссеппе, работает с небольшими семейными хозяйствами).
В своих блюдах такж использует фермерские продукты. Что брать? Раф с кусочками жареного сыра «Ламбима Сала» (маст-хэв!), тарелку сыров, сырники из топленного творога с голубикой и фермерской сметаной и сырный суп с хрустящим беконом.
наб. Обводного канала, 106
Self Edge Japanese
Вступаем в клуб любителей саке! 28 января в 19:00 в японский ресторан Алексея Бурова прибудет саке-энтузиаст Сергей Пащенко, бренд-менеджер по азиатскому направлению в Simple Group. В программе вечера — знакомство с саке с терруаров префектуры Акита, отборное саке с рисом для кодзи (который шлифуется до 40% остатка) и сухое саке в стиле «танрэй каракучи» (его подадут горячим).
ул. Радищева, 34
«Русская Рюмочная №1»
31 января в 19:00 в «Русской Рюмочной №1» с размахом отметят День рождения русской водки. Нас ждет водочный мастер-класс (о как!) — под аккомпанемент живой музыки будем выводить формулу идеальной настойки или наливки. А еще, обещают раскрыть старинный рецепт той самой «огненной воды». Запасаемся янтарной кислотой — и вперед!
Конногвардейский б-р, 4
«Гребешки»
Вау-гастроли! 5 и 6 февраля встречаем в Петербурге Ивана Гарсия (обладателя премии The Best Сhef Awards), бренд-шефа бистро El Bosque в Каракасе (входит в список 30 лучших ресторанов Латинской Америки по версии National Georaphic) и ресторана Table в Белграде. Узнаем, в чем по версии шефа кроется гастрономия Венесуэлы. Спойлер: в плантане, ачиоте, питахайе, морском еже, мидиях и ягненке.
Ужин откроет Vuelve a la vida — культовое венесуэльское блюдо с морским ежом, мидиями и чесноком. Далее — Asado Negro, одно из главных национальных блюд: томленая говядина в карамелизированном соусе, представленная в авторской интерпретации с лазаньей и сырной пеной. Завершит ужин десерт с питахайей, медом и сотами.
Виленский пер., 15
Caffe Italia
Mamma Mia! Кафе «Италия» на Бакунина отмечает солидную дату — 16 лет. В пятницу, 6 февраля, здесь устроят ярмарку с коктейлями и шотами — можно будет забрать домой предметы декора и не только. В кафе развернется зона для мастер-классов и различных активностей — например, будут рассказывать (и показывать), как лепить спагетти и наполнять пончики кремом. Празднику быть!
пр. Бакунина, 5
MOA
На следующей неделе в техническом режиме откроется ресторан MOA (официальное открытие 5 февраля) от Алексея Мочнова («Сон»).
Кухню возглавляет Павел Филин, бренд-шеф «Сна». Тартар из говядины дополняет кремом из анчоусов, томленые языки ягненка — пюре из батата, а осьминог с гриля — печеным чесноком и соусом аль бурро.
Обещают завтраки и гастрономическую лавку со специями и маслами.
ул. Маяковского, 44
