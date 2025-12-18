25 гастрономических подарков на Новый год: пиво со вкусом бани, скандинавские пончики и розовый винил

Рестораны Арама Мнацаканова

Итальянские рестораны верховного гастропатриарха Арама Мнацаканова вместе с магазином The DAR Store придумали потрясающий подарочный набор: в роскошной коробке упакован традиционный ароматный и воздушный панеттоне, который Симоне Гобби печет два раза в год по своему семейному рецепту (это маст-хэв!), и фарфоровая тарелка из рождественской коллекции NOËL ORO от знаменитой миланской мануфактуры Taitu. Заказать можно тут.

Еще тут найдутся и другие праздничные сладости: шоколадная салями, медовая нуга Торроне, бискотти с миндалём, цитрусами и анисом и амаретти с ароматом апельсинов и лимонов (без глютена!).