25 гастрономических подарков на Новый год: пиво со вкусом бани, скандинавские пончики и розовый винил

Дрипы, превращающие вино в вермут, бурбоновый колд брю, горы колбасы и итальянский панеттоне: гастроотдел Собака.ru собрал десятки вариантов новогодних подарков от общепита города.
Красивое
«Банщики»
Баня и 31 декабря так же неразрывно связаны между собой, как мандарины и оливье. В «Банщиках» подготовились на уровне самого щедрого Санты. Тут и посуда ручной работы Esseence Ceramica, и корзина-самобранка с коктейлями, собственными колбасами и рыбой холодного копчения. А еще елочные игрушки, похмельные пижамы, банные халаты и худи с фразой, на которую впору поменять это «давайте после праздников» — «Идите в баню»
«Огурчик»
Посмотрите, какой милейший подсвечник делает керамистка из Петербурга Дарья Сурмило. Доступен только по предзаказу (за 14 дней!).
Saro
Прозоглашаем тарелки лучшим подарком. Особенно, если она из коллаборации фотографа Яны Давыдовой и ресторана Saro. Драматичные готические соборы, сцены из музеев и витрина с таксидермией из Лозанны: фотографии нанесены на тарелки из линейки Dé и Ra от бренда Serax из дропа иконы деконструктивизма Анн Демельмейстер.
«Петрополь»
Вышел третий номер коллекционного журнала о стиле жизни Российской империи, посвященный ежедневным зимним развлечениям. Внутри исторические рецепты традиционных коктейлей для домашних вечеринок, кое-что о блюдах к рождественскому столу, а еще балы, курорты и коньки.
Faces и Taste
В ресторанах Алексея Феликсова придумали душевный подарок — новогодний бокс с двумя тарелками ручной работы. Идеально для сервировки!
Для заказа звоните по телефону:
+7 (931) 637-29-29 — Faces cafe
+7 (931) 713-08-08 — Taste restaurant
Eggsellent
Коллаб месяца! Магазин «Коробка винила», кафе Eggsellent и Doing Great Agency превратили наш новогодний плейлист в настоящую виниловую (и, конечно, розовую!) пластинку. Всего двенадцать треков, зато каких! «Видели ночь», «Зима в сердце», «Ты выбираешь чудеса»
Тираж лимитированный, спешите на сайт.
Bruno, Pong и «Лашатеми Кантаре»
В декабре в итальянском кафе «Лашатеми Кантаре», пиццерии Bruno и азиатском ресторане Pong появились тапочки, выпущенные локальным брендом SNEGI специально для заведений Михаила Георгиевского. Сделаны они вручную из 100% овечьей шерсти, с отсылкой к классическим валенкам. Будет тепло!
Flori
Здесь подготовили два готовых подарочных набора — в размерах S и L. Внутри подсвечник-цветок, льняные салфетки, домашний лимончелло, паштет, луковый конфитюр, пряник «Конь», хлопушка и диффузор с ароматом шампанского. В набор больше входит еще сидр, керамическая ёлочная игрушка и две свечи ручной работы.
NOTHING FANCY
Наш любимый гастромерч — соль для ванны из коллаборации Nothing Fancy и бренда Patissoncha — с бергамотом, миндальным маслом и базиликом.
Сладкое
Kira и Jerome
Шеф-кондитер ресторанов Kira и Jerome Наталья Дорошенко главную сказку Гофмана воплотила самым прекрасным образом — в виде шоколадных конфет ручной работы с корпусом из темного шоколада Callebaut 54%, пюре каламанси и мандарина. Тут же можно выбрать и другие сладкие подарки близким: творожный штоллен с цукатами и марципаном, малиновый мармелад, нуга с орехами и вяленой вишней.
Рестораны Арама Мнацаканова
Итальянские рестораны верховного гастропатриарха Арама Мнацаканова вместе с магазином The DAR Store придумали потрясающий подарочный набор: в роскошной коробке упакован традиционный ароматный и воздушный панеттоне, который Симоне Гобби печет два раза в год по своему семейному рецепту (это маст-хэв!), и фарфоровая тарелка из рождественской коллекции NOËL ORO от знаменитой миланской мануфактуры Taitu. Заказать можно тут.
Еще тут найдутся и другие праздничные сладости: шоколадная салями, медовая нуга Торроне, бискотти с миндалём, цитрусами и анисом и амаретти с ароматом апельсинов и лимонов (без глютена!).
«Мечтатели»
Пьяная женщина мечты! «Мечтатели» подготовили к новому году особую версию «ромовых баб», которые уже стали бэнгером. Сочную сдобу выдерживают в ароматном сиропе из гвоздики, корицы, бадьяна, вишни и портвейна. Получается пропитанная «бабка» со вкусом глинтвейна. Это ли не ПП? То есть «пьяно и празднично». Подавать — закатанными в банку, прямо к новогоднему столу!
PioVerde и Ivory Garden
Два ресторанных проекта объединились и выпустили лимитированный новогодний дроп! В коробке (которую потом можно использовать для ниток и иголок!) собраны пять видов орешков с нескучными вкусами: с белым шоколадом и клюквой, с карамелью и корицей, с облепихой, с шоколадом и арахисом, с кедровыми орешками.
«Скандинавия»
В загородном клубе открыли целую ярмарку, где можно купить пряничные домики, кексы с цукатами, шоколадные игрушки, мармелад, джемы, леденцы — всё приготовлено вручную специально для наших с вами уютных зимних вечеров.
KONA
Собираетесь в гости? Захватите праздничную коробку скандинавских булок или пончиков. У последних вкусовая палитра ярче, чем огни на новогодней гирлянде — яблоко-карамель, мандарин или матча с малиной.
Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg
Шеф-кондитер Вячеслав Кучеренко открыл целый новогодний бутик в ресторане «Чайная Гостиная». Тут и полено в виде нарядного локомотива с вагончиками. В его основе — мусс из молочного шоколада, малиновое желе, ванильный крем и фисташковый бисквит. Альтернатива — полено «Щелкунчик» с цитрусовым кремом и грушево-кардамоновой начинкой в сочетании с муссом из белого шоколада.
«Культура»
Конфетная фабрика придумала совершенно новые вкусы знаменитых конфет (брауни с брусникой и красным апельсином или «Птичка» с чаем, перцем, гвоздикой и кардамоном). Но главным новаторством стали пряник лимон-имбирь на липовом меде с добавлением пряных специй и мармелад со вкусом капучино с кленовым сиропом. Собрать любую из конфет можно в лимитированную упаковку со звездным небом.
«Шаляпин»
В кулинарии русского ресторана найдены пряничные сани с парой коней; пряничный поезд с вагончиками, наполненными драже, пряниками и шоколадными зверюшками; шоколадные елочные шары, которые и вправду можно повесить на елку, или подать как праздничный десерт.
Сытное и наборы
Jerome
Что будет внутри подарочного набора от Jerome — решать нам. Упаковывают итальянские мясные деликатесы и редкие премиальные сыры, оливковое масло и бальзамик, соль с трюфелем или тосканскими травами, оливки, трюфельный мёд, домашнюю гранолу и травяной чай.
«Прошуттерия»
Дарите колбасу и останетесь в глазах своих друзей приятным человеком! «Прошуттерия» собрала идеальный подарок — набор с итальянскими деликатесами. Остается только выбрать один из трёх вариантов – мясной с прошутто, коппой, салями милано и салями пикканте, сырный с пармезаном двухлетней выдержки, пекорино романо и тартюфо или микс. Заказать можно на сайте.
NOK
В составе этого роскошного бокса — новогодние пряники со специями, карамельные петушки-леденцы на гречишном чае, набор авторских конфет, шоколадные конфеты-лошадки, мини-морковный кекс с шоколадом, три вида джема, банка красной икры, бутылка игристого, ананас и мини-мандарины.
Предзаказ будет доступен до 21 декабря по номеру телефона: +7 (812) 207-16-62
«Сыроварня»
Ресторан, в котором функционирует своя сыроварня, в подарочную корзину складывают, конечно, фирменные сыры. Халуми, качотту и скаморцу дополняют мясными и рыбными деликатесами (паштет, форшмак, форель), оливками, мандаринами и мини-багетами.
Напитки
Made in China
Встречайте коктейльный адвент-календарь, посвященный символу грядущего года — красной огненной лошади. Внутри — коллекция из десяти миксов: «Танцующий огонек» с клубникой и вербеной, «Зимнее солнце» с сиренью, личи и белым вином, «Сказки» с орхидеей, бананом и юдзу. Начать открывать рекомендуем 31 декабря и растянуть бутылочки на все каникулы!
Ruc's Heaven
Команда каталанского бистро придумала необычный набор для новогодних подарков: набор из дрип-пакетов со специями, превращающими вино в вермут за 15 минут. Плюс керамический мерный шот и хересный сироп для домашнего коктейльного мастеринга.
«Ипполит»
Идеальный мэтч! Классный подарок любителям крафта найден у ребят из локальной пивоварни On the Bones, выступившими в коллаборации с любимой рюмочной «Ипполит». Это IPA, сваренный с березовыми банными вениками (да, закидывали прямо в варочник), с добавлением мандаринов и хмелем Mandarina Bavaria. Вдохновлен Иронией Судьбы!
«Сварщица Екатерина»
Кофейный обжарщик выпустил новогодний бокс с подборкой кофе в самых разных форматах – от дрип-пакетов и кофейных экстрактов до кофейной комбучи и «Галараствора» – первого российского растворимого спешелти. Чтобы подсластить жизнь — шоколад Unicava «Капучино на кокосовом».
Skuratov Coffee
Эта новогодняя бутылочка — шанс в новогоднюю ночь выпить безалкогольный напиток с нотами алкоголя. Это экспериментальный колд брю на зерне Никарагуа Фаварис, которое, в свою очередь, выдержано в бочке из-под бурбона. Найти можно только в кофейнях Skuratov.
