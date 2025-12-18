Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

25 гастрономических подарков на Новый год: пиво со вкусом бани, скандинавские пончики и розовый винил

Дрипы, превращающие вино в вермут, бурбоновый колд брю, горы колбасы и итальянский панеттоне: гастроотдел Собака.ru собрал десятки вариантов новогодних подарков от общепита города.

Подсвечники, тарелки и тапки
Конфеты, пряники и «пьяные женщины»
Мясные деликатесы и сыры
Коктейли, пиво и кофе

«Банщики» Баня и 31 декабря так же неразрывно связаны между собой, как мандарины и оливье. В «Банщиках» подготовились на уровне самого щедрого Санты
Архивы пресс-служб

«Банщики»

Баня и 31 декабря так же неразрывно связаны между собой, как мандарины и оливье. В «Банщиках» подготовились на уровне самого щедрого Санты. Тут и посуда ручной работы Esseence Ceramica, и корзина-самобранка с коктейлями, собственными колбасами и рыбой холодного копчения. А еще елочные игрушки, похмельные пижамы, банные халаты и худи с фразой, на которую впору поменять это «давайте после праздников» — «Идите в баню»

«Огурчик» Посмотрите, какой милейший подсвечник делает керамистка из Петербурга Дарья Сурмило. Доступен только по предзаказу (за 14 дней!).
Архивы пресс-служб

«Огурчик»

Посмотрите, какой милейший подсвечник делает керамистка из Петербурга Дарья Сурмило. Доступен только по предзаказу (за 14 дней!). 

Saro Прозоглашаем тарелки лучшим подарком. Особенно, если она из коллаборации фотографа Яны Давыдовой и ресторана Saro. Драматичные готические соборы
Архивы пресс-служб

Saro

Прозоглашаем тарелки лучшим подарком. Особенно, если она из коллаборации фотографа Яны Давыдовой и ресторана Saro. Драматичные готические соборы, сцены из музеев и витрина с таксидермией из Лозанны: фотографии нанесены на тарелки из линейки Dé и Ra от бренда Serax из дропа иконы деконструктивизма Анн Демельмейстер.

«Петрополь» Вышел третий номер коллекционного журнала о стиле жизни Российской империи, посвященный ежедневным зимним развлечениям. Внутри
Архивы пресс-служб

«Петрополь»

Вышел третий номер  коллекционного журнала о стиле жизни Российской империи, посвященный ежедневным зимним развлечениям. Внутри исторические рецепты традиционных коктейлей для домашних вечеринок, кое-что о блюдах к рождественскому столу, а еще балы, курорты и коньки.

Faces и Taste В ресторанах Алексея Феликсова придумали душевный подарок — новогодний бокс с двумя тарелками ручной работы. Идеально для сервировки
Архивы пресс-служб

Faces и Taste

В ресторанах Алексея Феликсова придумали душевный подарок — новогодний бокс с двумя тарелками ручной работы. Идеально для сервировки!

Для заказа звоните по телефону: 
+7 (931) 637-29-29 — Faces cafe
+7 (931) 713-08-08 — Taste restaurant

Eggsellent Коллаб месяца! Магазин «Коробка винила», кафе Eggsellent и Doing Great Agency превратили наш новогодний плейлист в настоящую виниловую (и
Архивы пресс-служб

Eggsellent

Коллаб месяца! Магазин «Коробка винила», кафе Eggsellent и Doing Great Agency превратили наш новогодний плейлист в настоящую виниловую (и, конечно, розовую!) пластинку. Всего двенадцать треков, зато каких! «Видели ночь», «Зима в сердце», «Ты выбираешь чудеса»

Тираж лимитированный, спешите на сайт. 

Bruno, Pong и «Лашатеми Кантаре» В декабре в итальянском кафе «Лашатеми Кантаре», пиццерии Bruno и азиатском ресторане Pong появились тапочки
Архивы пресс-служб

Bruno, Pong и «Лашатеми Кантаре»

В декабре в итальянском кафе «Лашатеми Кантаре», пиццерии Bruno и азиатском ресторане Pong появились тапочки, выпущенные локальным брендом SNEGI специально для заведений Михаила Георгиевского. Сделаны они вручную из 100% овечьей шерсти, с отсылкой к классическим валенкам. Будет тепло!

 

Flori Здесь подготовили два готовых подарочных набора — в размерах S и L. Внутри подсвечник-цветок, льняные салфетки, домашний лимончелло, паштет
Архивы пресс-служб

Flori 

Здесь подготовили два готовых подарочных набора — в размерах S и L. Внутри подсвечник-цветок, льняные салфетки, домашний лимончелло, паштет, луковый конфитюр, пряник «Конь», хлопушка и диффузор с ароматом шампанского. В набор больше входит еще сидр, керамическая ёлочная игрушка и две свечи ручной работы.

NOTHING FANCY Наш любимый гастромерч — соль для ванны из коллаборации Nothing Fancy и бренда Patissoncha — с бергамотом, миндальным маслом и базиликом
Архивы пресс-служб

NOTHING FANCY

Наш любимый гастромерч — соль для ванны из коллаборации Nothing Fancy и бренда Patissoncha — с бергамотом, миндальным маслом и базиликом.

Kira и Jerome Шеф-кондитер ресторанов Kira и Jerome Наталья Дорошенко главную сказку Гофмана воплотила самым прекрасным образом — в виде шоколадных
Архивы пресс-служб

Kira и Jerome

Шеф-кондитер ресторанов Kira и Jerome Наталья Дорошенко главную сказку Гофмана воплотила самым прекрасным образом — в виде шоколадных конфет ручной работы с корпусом из темного шоколада Callebaut 54%, пюре каламанси и мандарина. Тут же можно выбрать и другие сладкие подарки близким: творожный штоллен с цукатами и марципаном, малиновый мармелад, нуга с орехами и вяленой вишней.

 

 

Рестораны Арама Мнацаканова Итальянские рестораны верховного гастропатриарха Арама Мнацаканова вместе с магазином The DAR Store придумали потрясающий
Архивы пресс-служб

Рестораны Арама Мнацаканова

Итальянские рестораны верховного гастропатриарха Арама Мнацаканова вместе с магазином The DAR Store придумали потрясающий подарочный набор: в роскошной коробке упакован традиционный ароматный и воздушный панеттоне, который Симоне Гобби печет два раза в год по своему семейному рецепту (это маст-хэв!), и фарфоровая тарелка из рождественской коллекции NOËL ORO от знаменитой миланской мануфактуры Taitu. Заказать можно тут.

Еще тут найдутся и другие праздничные сладости: шоколадная салями, медовая нуга Торроне, бискотти с миндалём, цитрусами и анисом и амаретти с ароматом апельсинов и лимонов (без глютена!).

«Мечтатели» Пьяная женщина мечты! «Мечтатели» подготовили к новому году особую версию «ромовых баб», которые уже стали бэнгером. Сочную сдобу
Архивы пресс-служб

«Мечтатели»

Пьяная женщина мечты! «Мечтатели» подготовили к новому году особую версию «ромовых баб», которые уже стали бэнгером. Сочную сдобу выдерживают в ароматном сиропе из гвоздики, корицы, бадьяна, вишни и портвейна. Получается пропитанная «бабка» со вкусом глинтвейна. Это ли не ПП? То есть «пьяно и празднично». Подавать — закатанными в банку, прямо к новогоднему столу! 

PioVerde и Ivory Garden Два ресторанных проекта объединились и выпустили лимитированный новогодний дроп! В коробке (которую потом можно использовать
Архивы пресс-служб

PioVerde и Ivory Garden

Два ресторанных проекта объединились и выпустили лимитированный новогодний дроп! В коробке (которую потом можно использовать для ниток и иголок!) собраны пять видов орешков с нескучными вкусами: с белым шоколадом и клюквой, с карамелью и корицей, с облепихой, с шоколадом и арахисом, с кедровыми орешками.

«Скандинавия» В загородном клубе открыли целую ярмарку, где можно купить пряничные домики, кексы с цукатами, шоколадные игрушки, мармелад, джемы
Архивы пресс-служб

«Скандинавия» 

В загородном клубе открыли целую ярмарку, где можно купить пряничные домики, кексы с цукатами, шоколадные игрушки, мармелад, джемы, леденцы — всё приготовлено вручную специально для наших с вами уютных зимних вечеров.

KONA Собираетесь в гости? Захватите праздничную коробку скандинавских булок или пончиков. У последних вкусовая палитра ярче, чем огни на новогодней
Архивы пресс-служб

KONA

Собираетесь в гости? Захватите праздничную коробку скандинавских булок или пончиков. У последних вкусовая палитра ярче, чем огни на новогодней гирлянде — яблоко-карамель, мандарин или матча с малиной.

Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg Шеф-кондитер Вячеслав Кучеренко открыл целый новогодний бутик в ресторане «Чайная Гостиная». Тут и
Архивы пресс-служб

Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg

Шеф-кондитер Вячеслав Кучеренко открыл целый новогодний бутик в ресторане «Чайная Гостиная». Тут и полено в виде нарядного локомотива с вагончиками. В его основе — мусс из молочного шоколада, малиновое желе, ванильный крем и фисташковый бисквит. Альтернатива — полено «Щелкунчик» с цитрусовым кремом и грушево-кардамоновой начинкой в сочетании с муссом из белого шоколада.

 

«Культура» Конфетная фабрика придумала совершенно новые вкусы знаменитых конфет (брауни с брусникой и красным апельсином или «Птичка» с чаем, перцем
Архивы пресс-служб

«Культура»

Конфетная фабрика придумала совершенно новые вкусы знаменитых конфет (брауни с брусникой и красным апельсином или «Птичка» с чаем, перцем, гвоздикой и кардамоном). Но главным новаторством стали пряник лимон-имбирь на липовом меде с добавлением пряных специй и мармелад со вкусом капучино с кленовым сиропом. Собрать любую из конфет можно в лимитированную упаковку со звездным небом.

«Шаляпин» В кулинарии русского ресторана найдены пряничные сани с парой коней; пряничный поезд с вагончиками, наполненными драже, пряниками и
Архивы пресс-служб

«Шаляпин»  

В кулинарии русского ресторана найдены пряничные сани с парой коней; пряничный поезд с вагончиками, наполненными драже, пряниками и шоколадными зверюшками;  шоколадные елочные шары, которые и вправду можно повесить на елку, или подать как праздничный десерт.

Jerome Что будет внутри подарочного набора от Jerome — решать нам. Упаковывают итальянские мясные деликатесы и редкие премиальные сыры, оливковое
Архивы пресс-служб

Jerome

Что будет внутри подарочного набора от Jerome — решать нам. Упаковывают итальянские мясные деликатесы и редкие премиальные сыры, оливковое масло и бальзамик, соль с трюфелем или тосканскими травами, оливки, трюфельный мёд, домашнюю гранолу и травяной чай.

«Прошуттерия» Дарите колбасу и останетесь в глазах своих друзей приятным человеком! «Прошуттерия» собрала идеальный подарок — набор с итальянскими
Архивы пресс-служб

«Прошуттерия»

Дарите колбасу и останетесь в глазах своих друзей приятным человеком! «Прошуттерия» собрала идеальный подарок — набор с итальянскими деликатесами. Остается только выбрать один из трёх вариантов – мясной с прошутто, коппой, салями милано и салями пикканте, сырный с пармезаном двухлетней выдержки, пекорино романо и тартюфо или микс. Заказать можно на сайте

NOK В составе этого роскошного бокса — новогодние пряники со специями, карамельные петушки-леденцы на гречишном чае, набор авторских конфет
Архивы пресс-служб

NOK

В составе этого роскошного бокса — новогодние пряники со специями, карамельные петушки-леденцы на гречишном чае, набор авторских конфет, шоколадные конфеты-лошадки, мини-морковный кекс с шоколадом, три вида джема, банка красной икры, бутылка игристого, ананас и мини-мандарины. 

Предзаказ будет доступен до 21 декабря по номеру телефона: +7 (812) 207-16-62

 

«Сыроварня» Ресторан, в котором функционирует своя сыроварня, в подарочную корзину складывают, конечно, фирменные сыры. Халуми, качотту и скаморцу
Архивы пресс-служб

«Сыроварня» 

Ресторан, в котором функционирует своя сыроварня, в подарочную корзину складывают, конечно, фирменные сыры. Халуми, качотту и скаморцу дополняют мясными и рыбными деликатесами (паштет, форшмак, форель), оливками, мандаринами  и мини-багетами. 

Made in China Встречайте коктейльный адвент-календарь, посвященный символу грядущего года — красной огненной лошади. Внутри — коллекция из десяти
Архивы пресс-служб

Made in China

Встречайте коктейльный адвент-календарь, посвященный символу грядущего года — красной огненной лошади. Внутри — коллекция из десяти миксов: «Танцующий огонек» с клубникой и вербеной, «Зимнее солнце» с сиренью, личи и белым вином, «Сказки» с орхидеей, бананом и юдзу. Начать открывать рекомендуем 31 декабря и растянуть бутылочки на все каникулы! 

Ruc's Heaven Команда каталанского бистро придумала необычный набор для новогодних подарков: набор из дрип-пакетов со специями, превращающими вино в
Архивы пресс-служб

Ruc's Heaven

Команда каталанского бистро придумала необычный набор для новогодних подарков: набор из дрип-пакетов со специями, превращающими вино в вермут за 15 минут. Плюс керамический мерный шот и хересный сироп для домашнего коктейльного мастеринга.

«Ипполит» Идеальный мэтч! Классный подарок любителям крафта найден у ребят из локальной пивоварни On the Bones, выступившими в коллаборации с любимой
Архивы пресс-служб

«Ипполит»

Идеальный мэтч! Классный подарок любителям крафта найден у ребят из локальной пивоварни On the Bones, выступившими в коллаборации с любимой рюмочной «Ипполит». Это IPA, сваренный с березовыми банными вениками (да, закидывали прямо в варочник), с добавлением мандаринов и хмелем Mandarina Bavaria. Вдохновлен Иронией Судьбы! 

«Сварщица Екатерина» Кофейный обжарщик выпустил новогодний бокс с подборкой кофе в самых разных форматах – от дрип-пакетов и кофейных экстрактов до
Архивы пресс-служб

«Сварщица Екатерина»

Кофейный обжарщик выпустил новогодний бокс с подборкой кофе в самых разных форматах – от дрип-пакетов и кофейных экстрактов до кофейной комбучи и «Галараствора» – первого российского растворимого спешелти. Чтобы подсластить жизнь — шоколад Unicava «Капучино на кокосовом».

Skuratov Coffee Эта новогодняя бутылочка — шанс в новогоднюю ночь выпить безалкогольный напиток с нотами алкоголя. Это экспериментальный колд брю на
Архивы пресс-служб

Skuratov Coffee

Эта новогодняя бутылочка — шанс в новогоднюю ночь выпить безалкогольный напиток с нотами алкоголя. Это экспериментальный колд брю на зерне Никарагуа Фаварис, которое, в свою очередь, выдержано в бочке из-под бурбона. Найти можно только в кофейнях Skuratov. 

