10 адвент-календарей от ресторанов и баров Петербурга

Первый день зимы — время открывать первое окошко адвент-календаря. Выбрали 10 вариантов праздничных наборов: с негрони, кофе, конфетами или коктейлями.
Chocolatheca
Это красиво! Адвент-календарь, внутри которого завернут целый Петербург. Огромная поп-ап развертка с шоколадом в каждом изгибе и брошюра с рассказами об архитектуре: всего 31 плитка на каждый день декабря, соответствующая своему зданию. Есть и классический горький из разных регионов, и шоколад с ладаном, сырный или свекольный. После праздников, когда закончатся сладости, останется панорама кварталов города.
AF Brew
Традиционный пивной адвент-календарь от AF Brew с 12-ю окошками, за которыми спрятано пиво (содержимое — в строгой секретности!). 12 разных хмельных эксклюзивов рассчитаны на каждый день с 31 декабря и до окончания праздников. Искать заведениях команды: «Старт», AF Brew Taproom, Redrum, Camorra, «Хоровод» и «Карусель».
«Круч»
Кондитер Марина Круч выпустила адвент-календарь в виде дома кафе «Круч» Внутри — сладости ручной работы: ассорти шоколадных конфет, нуга с орехами, маршмелоу, роксы с клюквой и с изюмом, имбирные пряники. В некоторых экземплярах будут спрятаны сюрпризы от соседей кафе «Круч» в доме номер 6/3 по улице Блохина — сертификаты от отеля 6/3, магазина «Полей цветы», (будущих) ресторана русской современной кухни «Белый рябчик» и бара 33 1/3. В продаже со 2 декабря.
«Счастье»
Команда знаменитой локальной шоколадной фабрики выпустила адвент-коробку с ангелами на дверцах. Здесь 24 окошка, внутри которых цветные кубики традиционного французского пралине с харизматичными вкусами: малина с розовым перцем, лаванда с черникой, молочный улун с миндальным печеньем или фисташка с базиликом.
Tasty Coffee Roasters
Ретро-магнитофон с 18 кассетами-дрипами (зерно из Бразилии, Коста-Рики, Боливии, Колумбии, Индонезии, Кении и Эфиопии), новогодними стикерами и плейлистами праздничных треков. Этот адвент-календарь от Tasty Coffee Roasters раскупили в первые сутки после дропа на сайте, но мы нашли в кофейнях KENY и Temple coffee.
Amazing Cacao
Петербургский шоколадный бренд с философией «от какао-боба к шоколадной плитке» (команда знает в лицо всех фермеров Перу, Колумбии и Эквадора, с которыми работает, берет призы на International Chocolate Awards, представляет Россию на международных профильных выставках в Китае и ОАЭ) дропнул адвент-календарь «Щелкунчик». 31 окошко с фигурным шоколадом и вкусами от бородинского хлеба, черного чая с лимоном до гречневой крупы, рябины и сосновых шишек.
«Комитет»
Ресторанная группа «Комитет» выступила в коллаборации с фондом «Антон тут рядом» (15% от стоимости каждого календаря будут переданы в помощь благотворительному фонду системной поддержки людей с аутизмом). В проектах Rimski, Flori, Ist, Gris и Ardenne и Bruxelles Moscow ищите праздничный адвент: с 8 по 31 декабря нужно открывать по окошку с конфетами ручной работы — из пяти видов итальянского шоколада с цукатами, орехами и маршмеллоу.
#perfectbarsteam (бары «Полторы комнаты», «Цветочки», Oy!)
«Негронизатор 2.0» — это мастерпис из мира адвент-календарей. Коктейльный набор от команды наших любимых баров, с помощью которого можно делать твисты на негрони неделю подряд (а если сильно постараться, то и дольше!). Внутри — семь особенный вкусо-ароматический композиций, большая бутылка с коктейльной базой и фирменный инвентарь (ложка, джиггер и бокал).
Кондитерская Анны Красовской
Чемпионка по сказочным сладостям Анна Красовская сделала коробку-загадку с иллюстрацией петербургской художницы Юлии Угловой. На ней изображен город в суете за несколько минут до Нового года, нужно угадать, какая праздничная традиция какой страны скрывается за каждой сценой.
«Забыли сахар»
Адвент-календарь с 15 конфетами ручной работы (большинство из них — без глютена, а 5 штук еще и без сахара!) фантасмагорических вкусов: эрл грей с вишней, кокосовый трюфель, брусника с кофе, черная смородина и лемонграсс. Доставка или самовывоз доступен с 9 декабря.
