10 адвент-календарей от ресторанов и баров Петербурга

Chocolatheca

Это красиво! Адвент-календарь, внутри которого завернут целый Петербург. Огромная поп-ап развертка с шоколадом в каждом изгибе и брошюра с рассказами об архитектуре: всего 31 плитка на каждый день декабря, соответствующая своему зданию. Есть и классический горький из разных регионов, и шоколад с ладаном, сырный или свекольный. После праздников, когда закончатся сладости, останется панорама кварталов города.