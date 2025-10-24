Питивье с боттаргой и блюда ленинградского андеграунда: ресторанный дайджест

Global Champagne Day

Стартовал Global Champagne Day — любимый праздник гастроотдела Собака.ru, длящийся несколько дней. Рассказываем:

Animals (ул. Некрасова, 60)

До конца недели льют (уже!) по бокалам вина великих Тибо Брокара, Артюра Лельевра, Анри Жиро и Паскаля Аграпара. В пандан команда даже подготовила газету — гид по винодельням региона.

Crevette (Кожевенная линия, 30)

До 26 октября к редким миллезимам Максима Блана и Реми Леруа предлагают морских ежей с тартаром из гребешка и золотого киви, аргентинскую креветку с икрой морского ежа и пармантье из пастернака с кокосом или запечённый рис с морепродуктами и икрой морских ежей.

«Мечтатели» (наб. Фонтанки, 11)

С 24 по 26 октября в меню на бокалах: пышная шампань от Симона Риона (четвертое поколение виноградарей!), редкое розе от Себастьена Музона (биодинамика Гран Крю!), тихая шампань с известняково-меловых почв коммуны Амбонэ. 25.10 в 19:00 сомелье Маргарита Котельникова проведет мастер-класс, посвященный любимым производителям региона.

Saro (наб. Адмирала Лазарева, 22)

В этот уикенд встречайте на бокалах два кюве от культового винодела новой волны Монтань-де-Реймс Timothée Stroebel. Сочетаем с трюфельным бургером с бататом и фритто мисто из осьминога и кальмара лолиго от шеф-повара нашего сердца Марии Дементьевой.