Питивье с боттаргой и блюда ленинградского андеграунда: ресторанный дайджест

Гастроли австрийского винодела, Global Champagne Day, гастросет, посвященный петербургскому андеграунду — в очередном выпуске ресторанного дайджеста.

Предоставлено пресс-службой заведения

Global Champagne Day

Стартовал Global Champagne Day — любимый праздник гастроотдела Собака.ru, длящийся несколько дней. Рассказываем:

  • Animals (ул. Некрасова, 60)

До конца недели льют (уже!) по бокалам вина великих Тибо Брокара, Артюра Лельевра, Анри Жиро и Паскаля Аграпара. В пандан команда даже подготовила газету — гид по винодельням региона.

  • Crevette (Кожевенная линия, 30)

До 26 октября к редким миллезимам Максима Блана и Реми Леруа предлагают морских ежей с тартаром из гребешка и золотого киви, аргентинскую креветку с икрой морского ежа и пармантье из пастернака с кокосом или запечённый рис с морепродуктами и икрой морских ежей.

  • «Мечтатели» (наб. Фонтанки, 11)

С 24 по 26 октября в меню на бокалах: пышная шампань от Симона Риона (четвертое поколение виноградарей!), редкое розе от Себастьена Музона (биодинамика Гран Крю!), тихая шампань с известняково-меловых почв коммуны Амбонэ. 25.10 в 19:00 сомелье Маргарита Котельникова проведет мастер-класс, посвященный любимым производителям региона. 

  • Saro (наб. Адмирала Лазарева, 22)

В этот уикенд встречайте на бокалах два кюве от культового винодела новой волны Монтань-де-Реймс Timothée Stroebel. Сочетаем с трюфельным бургером с бататом и фритто мисто из осьминога и кальмара лолиго от шеф-повара нашего сердца Марии Дементьевой. 

Фото предоставлено пресс-службой заведения

Πολύ

В субботу, 25 октября, Алексей Буров отмечает день рождения и собирает всех (с 9 до 13) в ресторане Poly на «большой греческий завтрак» (будет готовить сам!). Лучшим вариантом подарка станет перевод на любую сумму в пользу фонда «Не напрасно», который помогает людям с онкологическими заболеваниями из всех регионов России.

ул. Белинского, 11

Фото предоставлено пресс-службой заведения

Póems

Что ели герои петербургского андерграунда? На этот вопрос предлагает ответить историк Игорь Кузьмичев, исследователь ленинградской культуры второй половины XX века, автор канала «Здесь был Майк». 25 октября в 17:00 он приглашает всех неравнодушных за обеденный стол. К лекции-беседе о кафе и ресторанах прилагается сет из нескольких блюд минувшей эпохи.

ул. Колокольная, 1

Фото предоставлено пресс-службой заведения

Café Alto

Нашли вариант поинтереснее, чем ленивый завтрак в постель — гостевая смена команды кафе «Старт» и каппинг от «Сварщицы Екатерины». 25 октября в 12:00 продегустируем зерна под чутким руководством кофейного гуру Тимофея Логачева, а после — попробуем блюда от шеф-повара Даниила Тустяновского (ленинградский завтрак, сэндвич с беконом и инжировым вареньем, зеленую гречку с лисичками).

ул. Караванная, 5

Фото предоставлено пресс-службой заведения

Futurist

Цикл «петербургских бранчей» (гастрономическая летопись города!) продолжает Никита Сечин, шеф-повар ресторана Uva. К субботней встрече (с 12 до 17) он собрал свои любимые блюда, навеянные ветрами лучшего города Земли: копченую пшенку с «мамиными» яблоками, питивье с тунцом и боттаргой из корюшки, ризотто с тартаром из лангустинов.

ул. Барочная, 6

Фото предоставлено пресс-службой заведения

«Октав»

В воскресенье, 26 октября в 19:30, откупориваем редкие бутылки от знаковых виноделов Европы. Повод достойный: дебютная встреча винного клуба в баре-гостиной. Шеф-сомелье Иван Пуденков познакомит с дерзкими и сочными сортами. В вечерней программе — 8 бутылок с внушительным потенциалом.

пер. Щербаков, 17/3, стр. 2

Фото предоставлено пресс-службой заведения

Imbibe

В Imbibe возвращается еда! Раньше вафли были единственным блюдом в меню бара, а теперь их станут подавать в рамках гостевых смен: 26 октября на кухню заходит команда коктейльного бюро «Авангард» — шеф-повар Илья Корейша сервирует картофельную вафлю с говяжьими щечками (томятся 4 часа), трюфельным майо и чеддером. 

ул. Жуковского, 6

Фото предоставлено пресс-службой заведения

Kira

Вай мэ! 29 октября в 19:00 ресторан Kira устроит гастрольный ужин — и не от именитого шефа, а от своей постоянной гостьи Хатуны Сахокия (вот это подход!). Она приготовит блюда по семейным рецептам (гебжалию, баже с вешенками, пеновани, чакапули из баранины). Продукты для ужина везли прямо из Грузии: от сыров до чачи!

ул. Кирочная, 67, стр. 2

Фото предоставлено пресс-службой заведения

«Пища династии Минь»

Знакомимся с одним из самых эксцентричных современных художников в мире: 29 октября в 19:00 в закусочной пройдет лекция об Ай Вэйвэе от историка искусств Ксении Подлипенцевой. Сотрудница Эрмитажа расскажет о знаменитом творческом союзе — творце и его супруге Лу Квинг. Подогреет интерес сет из трех блюд и напитков (драйфт-коктейли, чоу мейн и лунные пряники!).

ул. Короленко, 14

Фото предоставлено пресс-службой заведения

Probka

Звезда австрийского виноделия Дорли Мур приедет в Петербурге 30 октября — на фестиваль фамильных рецептов NATIVA в ресторан Probka. Когда-то ее прабабушка выращивала виноград на австрийском холме Шпитцерберг, а сегодня эта винодельня входит в сотню лучших в мире по версии Wine & Spirits и получила самый высокий балл в истории австрийских красных вин. 

Зоологический пер., 2-4

