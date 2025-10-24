Питивье с боттаргой и блюда ленинградского андеграунда: ресторанный дайджест

Гастроли австрийского винодела, Global Champagne Day, гастросет, посвященный петербургскому андеграунду — в очередном выпуске ресторанного дайджеста.
Global Champagne Day
Стартовал Global Champagne Day — любимый праздник гастроотдела Собака.ru, длящийся несколько дней. Рассказываем:
- Animals (ул. Некрасова, 60)
До конца недели льют (уже!) по бокалам вина великих Тибо Брокара, Артюра Лельевра, Анри Жиро и Паскаля Аграпара. В пандан команда даже подготовила газету — гид по винодельням региона.
- Crevette (Кожевенная линия, 30)
До 26 октября к редким миллезимам Максима Блана и Реми Леруа предлагают морских ежей с тартаром из гребешка и золотого киви, аргентинскую креветку с икрой морского ежа и пармантье из пастернака с кокосом или запечённый рис с морепродуктами и икрой морских ежей.
- «Мечтатели» (наб. Фонтанки, 11)
С 24 по 26 октября в меню на бокалах: пышная шампань от Симона Риона (четвертое поколение виноградарей!), редкое розе от Себастьена Музона (биодинамика Гран Крю!), тихая шампань с известняково-меловых почв коммуны Амбонэ. 25.10 в 19:00 сомелье Маргарита Котельникова проведет мастер-класс, посвященный любимым производителям региона.
- Saro (наб. Адмирала Лазарева, 22)
В этот уикенд встречайте на бокалах два кюве от культового винодела новой волны Монтань-де-Реймс Timothée Stroebel. Сочетаем с трюфельным бургером с бататом и фритто мисто из осьминога и кальмара лолиго от шеф-повара нашего сердца Марии Дементьевой.
Πολύ
В субботу, 25 октября, Алексей Буров отмечает день рождения и собирает всех (с 9 до 13) в ресторане Poly на «большой греческий завтрак» (будет готовить сам!). Лучшим вариантом подарка станет перевод на любую сумму в пользу фонда «Не напрасно», который помогает людям с онкологическими заболеваниями из всех регионов России.
ул. Белинского, 11
Póems
Что ели герои петербургского андерграунда? На этот вопрос предлагает ответить историк Игорь Кузьмичев, исследователь ленинградской культуры второй половины XX века, автор канала «Здесь был Майк». 25 октября в 17:00 он приглашает всех неравнодушных за обеденный стол. К лекции-беседе о кафе и ресторанах прилагается сет из нескольких блюд минувшей эпохи.
ул. Колокольная, 1
Café Alto
Нашли вариант поинтереснее, чем ленивый завтрак в постель — гостевая смена команды кафе «Старт» и каппинг от «Сварщицы Екатерины». 25 октября в 12:00 продегустируем зерна под чутким руководством кофейного гуру Тимофея Логачева, а после — попробуем блюда от шеф-повара Даниила Тустяновского (ленинградский завтрак, сэндвич с беконом и инжировым вареньем, зеленую гречку с лисичками).
ул. Караванная, 5
Futurist
Цикл «петербургских бранчей» (гастрономическая летопись города!) продолжает Никита Сечин, шеф-повар ресторана Uva. К субботней встрече (с 12 до 17) он собрал свои любимые блюда, навеянные ветрами лучшего города Земли: копченую пшенку с «мамиными» яблоками, питивье с тунцом и боттаргой из корюшки, ризотто с тартаром из лангустинов.
ул. Барочная, 6
«Октав»
В воскресенье, 26 октября в 19:30, откупориваем редкие бутылки от знаковых виноделов Европы. Повод достойный: дебютная встреча винного клуба в баре-гостиной. Шеф-сомелье Иван Пуденков познакомит с дерзкими и сочными сортами. В вечерней программе — 8 бутылок с внушительным потенциалом.
пер. Щербаков, 17/3, стр. 2
Imbibe
В Imbibe возвращается еда! Раньше вафли были единственным блюдом в меню бара, а теперь их станут подавать в рамках гостевых смен: 26 октября на кухню заходит команда коктейльного бюро «Авангард» — шеф-повар Илья Корейша сервирует картофельную вафлю с говяжьими щечками (томятся 4 часа), трюфельным майо и чеддером.
ул. Жуковского, 6
Kira
Вай мэ! 29 октября в 19:00 ресторан Kira устроит гастрольный ужин — и не от именитого шефа, а от своей постоянной гостьи Хатуны Сахокия (вот это подход!). Она приготовит блюда по семейным рецептам (гебжалию, баже с вешенками, пеновани, чакапули из баранины). Продукты для ужина везли прямо из Грузии: от сыров до чачи!
ул. Кирочная, 67, стр. 2
«Пища династии Минь»
Знакомимся с одним из самых эксцентричных современных художников в мире: 29 октября в 19:00 в закусочной пройдет лекция об Ай Вэйвэе от историка искусств Ксении Подлипенцевой. Сотрудница Эрмитажа расскажет о знаменитом творческом союзе — творце и его супруге Лу Квинг. Подогреет интерес сет из трех блюд и напитков (драйфт-коктейли, чоу мейн и лунные пряники!).
ул. Короленко, 14
Probka
Звезда австрийского виноделия Дорли Мур приедет в Петербурге 30 октября — на фестиваль фамильных рецептов NATIVA в ресторан Probka. Когда-то ее прабабушка выращивала виноград на австрийском холме Шпитцерберг, а сегодня эта винодельня входит в сотню лучших в мире по версии Wine & Spirits и получила самый высокий балл в истории австрийских красных вин.
Зоологический пер., 2-4
