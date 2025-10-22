Императорский фарфоровый завод изготовил наградные тарелки для победителей «Что где есть в Петербурге» — 2025

23 октября в «Гранд Отеле Европа» гастрономический Петербург вновь соберется, чтобы узнать имена лучших из лучших — победителей премии «Что где есть в Петербурге» — 2025. Лауреаты получат заслуженную награду — особенные тарелки, созданные вручную мастерами Императорского фарфорового завода, почти три столетия воплощающего изящество и традиции российского фарфора.
Каждая из 19 наградных тарелок прошла путь от шликера до совершенной формы. Рисунок нанесен методом деколирования. Деколь представляет собой переводную картинку, которая печатается керамическими красками на особой бумаге и покрывается защитным слоем лака. Специалист — переводчик рисунка аккуратно вырезает нужную часть картинки, размачивает ее водой и бережно переносит на поверхность изделия. После обжига пленка выгорает, а краски надежно соединяются с глазурью, образуя долговечное покрытие.
Императорский фарфоровый завод — не просто предприятие, а часть культурного кода Петербурга. Здесь веками создавались предметы, которые соединяют утилитарность и искусство. Над ними трудились художники, чьи имена вписаны в историю мировой живописи: Константин Сомов, Евгений Лансере, Борис Кустодиев, Казимир Малевич, Василий Кандинский. Сегодня традиция продолжается — в коллекции ИФЗ можно увидеть произведения Михаила Шемякина и других современных мастеров. Например, уникальные вазы ведущего художника Императорского фарфорового завода Нины Евгеньевны Троицкой украшали нашу церемонию премии «Петербург будущего» — 2025. Именно Нина Евгеньевна сделала подглазурную технику росписи такой популярной (а еще восстановила технику «мазковой» росписи!).
Коллекция сервиза Императорского фарфорового завода николаевской эпохи
Ваза в подглазурной технике художницы Нины Троицкой украшает премию «Петербург будущего» — 2025
Cервиз «Крысята-воришки» из коллаборации ИФЗ и художника Михаила Шемякина
Предметы Собственного столового сервиза императрицы Елизаветы Петровны
Скульптура «Настоящий эксперт», коллаборация ИФЗ и художника Анатолия Белкина
Работа художницы Анны Яцкевич над росписью сервиза на Императорском фарфоровом заводе в 1940-е годы
Чайный сервиз «Ковчег» художницы Татьяны Афанасьевой
Процесс создания фарфора на заводе почти не изменился с XVIII века: предприятие бережно сохраняет уникальные технологии прошлого. Около 60% всего производственного цикла составляет ручной труд, а значит каждое изделие хранит тепло прикосновений мастера и по-своему уникально.
Императорский фарфоровый завод остается верен своему главному принципу — превращать повседневность в искусство. Наградные тарелки премии «Что где есть в Петербурге» не просто трофей, а символ высокого вкуса, таланта и любви к ремеслу.
