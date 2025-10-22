Императорский фарфоровый завод изготовил наградные тарелки для победителей «Что где есть в Петербурге» — 2025

Процесс создания фарфора на заводе почти не изменился с XVIII века: предприятие бережно сохраняет уникальные технологии прошлого. Около 60% всего производственного цикла составляет ручной труд, а значит каждое изделие хранит тепло прикосновений мастера и по-своему уникально.

Императорский фарфоровый завод остается верен своему главному принципу — превращать повседневность в искусство. Наградные тарелки премии «Что где есть в Петербурге» не просто трофей, а символ высокого вкуса, таланта и любви к ремеслу.