Искусство фарфора от Нины Троицкой — на премии «Петербург будущего» — 2025

В отличие от классической надглазурной росписи в подглазурной технике краски наносятся на поверхность фарфора, прошедшего первый обжиг в 800 градусов. Затем фарфор подвергается высокотемпературному обжигу в 1300–1400 градусов. Благодаря специальным подглазурным краскам «высокого огня» и технике обжига на фарфоровых изделиях возникают тонкие, слегка туманные изображения в приглушенной палитре мягких, необыкновенно глубоких тонов. Подглазурная роспись чрезвычайно сложна в исполнении – цвет красок после обжига может непредсказуемо поменяться, а мастер не имеет право на ошибку, ведь изменить нанесенную линию или пятно на полусыром фарфоре не так-то просто. Соблюдение всех нюансов технологии требует от художника большого опыта, тонкого чувства материала и колоссального мастерства.