Искусство фарфора от Нины Троицкой — на премии «Петербург будущего» — 2025

Церемония «Петербург будущего» — 2025 прошла, а восторг и незабываемые впечатления от декора остались. Мы и наши гости не можем забыть уникальные вазы ведущего художника Императорского фарфорового завода Нины Евгеньевны Троицкой! Рассказываем подробнее.
Нина Троицкая
Ведущий художник Императорского фарфорового завода, заслуженный художник Российской Федерации, почетный член Академии Художеств, член Союза Художников России
«Традиция росписи декоративных изделий в подглазурной технике — интереснейшая фарфоровая культура. Когда-то я пришла работать с фарфором исключительно из-за восхищения подглазурной росписью. Сложный метод росписи, который используется на ИФЗ, невозможен в обычной мастерской».
Работы Нины Троицкой всегда отличались свободным, импровизационным стилем. Мастера вдохновляет изменчивость природных явлений и фантазии о пробуждении жизни. Ее творчество представляет собой яркие и жизнеутверждающие композиции, охватывающие широкий спектр тем: от человеческих отношений до природы, экзотической флоры и фауны. Художник решительно отходит от реализма своего времени, предлагая чуткий и экспрессивный ответ на актуальные вопросы.
На Императорском Фарфоровом заводе Нина Троицкая работает вот уже больше 35 лет! Её работы находятся в коллекциях крупнейших музеев страны: Государственного Эрмитажа и Государственного Русского музея, Государственного музея керамики и стекла Усадьба Кусково и в частных собраниях. Именно она сделала подглазурную технику росписи такой популярной (а еще восстановила технику «мазковой» росписи!) – художница экспериментировала с новыми керамическими красителями и исследовала краски, используя различные методы декорирования и раскрывая весь диапазон материала материала. Подглазурная живопись раскрывает в себе любые оттенки, что позволяет выпускать продукцию «нового эстетического качества». Органичное сосуществование эмоционального акварельного пятна с тонкой красотой подглазурной графики – отличительная черта работ Нины Троицкой.
Фото: Анастасия Большакова, Дмитрий Егоров
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