«Укроп Блинова», тарелка Гребенщикова и ресторан на бывшей лодочной станции: что где есть в октябре

Барашек на вертеле, квасное сусло и интеллектуальный файндайнинг: гастрономический выбор редакции Собака.ru.

Фото предоставлено пресс-службой ресторана «Лодочная станция»

Премьера месяца: «Лодочная станция»

Да начнется гастрономическое освоение Петровской косы! Первопроходцами стали шеф-повар Роман Грачев (Mad Asian BBQ) и Наталья Цыпленко (совладелица Mad Asian BBQ, «Сада» и Vox): уже в октябре откроется их видовой средиземноморский ресторан «Лодочная станция» в безумно красивом месте — на бывшей пристани между Лазаревским и Большим Петровским мостами, на территории, где когда-то жили шведские рыбаки. Кормить будут пиццей из дровяной печи, домашней пастой, а также блюдами кинг-сайз вроде огромной паэльи, целого осьминога на гриле или барашка на вертеле. А скоро с Петровской косы можно будет и вовсе не уезжать: здесь же команда запускает бани и детский клуб. И уже начинаем ждать лето: драматические закаты, завтраки и «рыбные четверги» на открытой грандтеррасе (90 посадочных мест!).

Петровский пр., 9Л

Фото предоставлено пресс-службой ресторана «Перемена»

Мастхэв месяца: русская кухня от Дмитрия Блинова

Блинов сдался! Шеф и ресторатор (Duo Band) сменил гнев на милость — и вот его нелюбимый укроп дополняет авторскую русскую кухню в новом ресторане «Перемена» на набережной Большой Невки, по соседству с крейсером «Аврора» (тут даже есть коктейль-посвящение сложным отношениям Дмитрия с зонтичным растением — сауэр «Укроп Блинова»). Из отечественного сифуда (копченый лосось или атлантическая сельдь) здесь готовят форшмак, в тартар добавляют квас и чернослив (маст-хэв!). 

Вареники начиняют картошкой и дополняют белыми грибами и грудинкой (привет докторской колбасе!). К хлебу подают не оливковое масло с бальзамиком, а нерафинированное кахетинское и квасное сусло. Кстати, бриошь и ржаной хлеб рождаются на втором этаже «Перемены», в собственной пекарне, которая теперь обеспечивает выпечкой все рестораны Duo Band.

Петроградская наб., 18

Фото предоставлено пресс-службой Bourgeois Bohemians

Коллаборация месяца: Signature XV в Bourgeois Bohemians

Новейший файндайнинг-сет запустили шефы Артем и Алексей Гребенщиковы в своем ресторане Bourgeois Bohemians — и это современное искусство. Восемь художников — Милена Cтрелкова, Елена Филаретова, Даша Безруких. Владимир Копейкин, Лиза Мельник, Оля Симонова, Влада Малеева, Миша Першко — придумали фантасмагоричную посуду для сложных, интеллектуальных блюд (оттиск балтийского гранита с набережной канала Грибоедова! сплав из старых чугунных сковородок! переработанные телевизоры!). На стеклянной льдине  расположился балтийский анчоус с икрой корюшки и икра форели с копченым творогом. Дальневосточный гребешок с красной смородиной и корнем хрена заменяют жемчужину в перламутровой ракушке. А фуа-гра с копченым топинамбуром и карамелизированным луком подают в тарелке, напоминающей античные глиняные блюда. Спойлер: одну из тарелок придумал и создал лично Артем Гребенщиков. 

Виленский пер., 15

Фото предоставлено пресс-службой ресторана ТАО

Интерьер месяца: TАО

Только посмотрите, такой красивый паназиатский ресторанчик ТАО от команды любимых бургерных «Бюро» работает прямо напротив входа в Ботанический сад. Над интерьером работали ребята из Room Design Büro: материализовали мистический азиатский квартал с залитыми неоном узкими улочками, бамбуковыми узорами, фонариками, китайской и японской графикой. В меню каждое блюдо промаркировано названием города, откуда оно прибыло: хрустящие баклажаны с муссом из угря — Пекин, сашими из тунца — Токио, фо бо — Ханой, королевский том ям с лангустинами — Бангкок, а ананасы кимчи или десерт «панакотик» — Сеул. Коктейльный маршрут построен барной командой Imbibe: по пути следования нас ждут негрони с соленой сливой, твист на «Пенициллин» с чаем лапсанг сушонг и пунш в стиле том ям из рома с кокосовым молоком.

наб. Карповки, 5П

Материал из номера:
Октябрь

