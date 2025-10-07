«Укроп Блинова», тарелка Гребенщикова и ресторан на бывшей лодочной станции: что где есть в октябре

Мастхэв месяца: русская кухня от Дмитрия Блинова

Блинов сдался! Шеф и ресторатор (Duo Band) сменил гнев на милость — и вот его нелюбимый укроп дополняет авторскую русскую кухню в новом ресторане «Перемена» на набережной Большой Невки, по соседству с крейсером «Аврора» (тут даже есть коктейль-посвящение сложным отношениям Дмитрия с зонтичным растением — сауэр «Укроп Блинова»). Из отечественного сифуда (копченый лосось или атлантическая сельдь) здесь готовят форшмак, в тартар добавляют квас и чернослив (маст-хэв!).

Вареники начиняют картошкой и дополняют белыми грибами и грудинкой (привет докторской колбасе!). К хлебу подают не оливковое масло с бальзамиком, а нерафинированное кахетинское и квасное сусло. Кстати, бриошь и ржаной хлеб рождаются на втором этаже «Перемены», в собственной пекарне, которая теперь обеспечивает выпечкой все рестораны Duo Band.

Петроградская наб., 18