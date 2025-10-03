Гастрольное меню от венгерского ресторана (история с 1894 года!) и коктейли с икрой: гастрономический дайджест

Как проводить середину осени? Суши by Duo, винил в бывших цехах завода Степана Разина, ужин от шеф-повара, заработавшего для ресторана 2 звезды Michelin.
«Медведь»
4 октября в баре «Медведь» (оммаж первому коктейльному бару России) будут чествовать черную икру. Вместе с «Икорным Домом» проведут коктейльно-музыкальный вечер (с 20:00), где представят икру стерляди, осетровую и паюсную в стиле perfect serve.
Б. Конюшенная улица, 27
«Минутка»
4 октября в 15:00 открывается новая пирожковая «Минутка»: актер Павел Михайлов прочтет «Соло на ундервуде. Соло на IBM» Сергея Довлатова, а гастропродюсер Артем Балаев накормит всех нас фирменными пирожками от нашего краша-пекаря Макса Бабича. Тесто готовят опарным методом 1954 года, по которому выпекались пирожки в той исторической довлатовской «Минутке».
Гороховая ул., 32
AF Brew Taproom
Следующая сессия любимого благотворительного маркета «Винил мне мил» пройдет 5 октября (с 13:00 до 20:00). Под каменными сводами цехов бывшего «Степана Разина» будем выбирать пластинки под отборные диджей-сеты, а чтобы выбор давался легче — не пренебрегайте бокалом пива.
Курляндская ул., 48
«Астория»
С 9 октября по 30 ноября «Астория» запускает венгерское меню (при поддержке Генерального консульства Венгрии в Петербурге). Для создания листинга из 6 национальных хитов команда пригласила Виктора Молдована, шеф-повара самого известного венгерского ресторана в мире — Gundel (Будапешт), отсчитывающего свою историю с 1894 года.
8 октября в титульном ресторане гостиницы презентуют блюда нарядным ужином. Что нас ждет? Копченая свиная грудинка с желе из томатов, кремом из запеченной красной паприки и горчичной крошкой; фуа-гра, маринованное в красном вине, с желе из черной смородины и карамелизированным сладким калачом; традиционный венгерский суп палоц; карпатский судак с раками.
Большая Морская ул., 39
Cosmos Selection
Конфетки-бараночки и Гжель: в отеле Cosmos Selection Royal запустили сет-меню в стиле русского чаепития. Сибирский травяной купаж или иван-чай разливают в тонкий фарфор и богато сервируют двухъярусную этажерку мини‑пирожками трёх видов (с капустой и белыми грибами, расстегай с форелью, кулебяка с томлёной телятиной), калачами, пряниками и крыжовником вареньем (или из сосновых шишек!). Тут же — восемь мини‑десертов — «картошка» с солёными лимонами, «Птичье молоко», «орешки» с варёной сгущёнкой и грецким орехом, халва.
Невский пр., 49/2
Tel Aviv by Saviv
9 октября (в 19:00) ближневосточной бистро в Новой Голландии отметит два года. Заведение превратится в кочевой шатёр, гостям выдадут платки и золотые украшения, гадалка предскажет будущее (не забудьте позолотить ручку!). За цыганский джаз отвечает группа «ЛАЙТ», скучно не будет.
наб. Адмиралтейского канала, 2И
Duo Band
Луковый мармелад и тапиока кимчи: новые хайбрау-роллы в доставке Duo Band — не выходим из комнаты, не совершаем ошибку! В ротации у шеф-повара Duo Asia Ильи Колесника такие сочетания: копченый угорь, трюфельный сыр и луковый мармелад (умами на максималках!) или тунец бигай с икрой из тапиоки-кимчи (молекулярная кухня!). С классикой обошлись контркультурно: в традиционный корейский кимбап заворачивают тартар из говядины, а «Филадельфию» маскируют под кремом из авокадо и листьев шисо. Привезут в любой день с 13:00 до 22:20.
CHANG
В субботу, 11 октября, азиатский CHANG на Московском проспекте отметит день рождения сет-ужином. В качестве guest star пригласили шеф-повара Артема Естафьева, заработавшего для московского Artest Аркадия Новикова две звезды Michelin в 2021 году.
Московский пр., 186
«Маргаретти»
Не так уж много достойных заведений на периферии города! Тем ценнее находить гастрожемчужины в спальных районах Петербурга. В бистро «Маргаретти» в этот осенний сезон как надо готовят утку, крем-суп из зеленого горошка с брискетом, а еще секси-завтраки: крок-мадам и сэндвич с пастрами из индейки. На дорожку берем пиццу с беконом и песто и отправляемся на променад к Финскому заливу.
пр. Героев, 31
