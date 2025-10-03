Гастрольное меню от венгерского ресторана (история с 1894 года!) и коктейли с икрой: гастрономический дайджест

«Астория»

С 9 октября по 30 ноября «Астория» запускает венгерское меню (при поддержке Генерального консульства Венгрии в Петербурге). Для создания листинга из 6 национальных хитов команда пригласила Виктора Молдована, шеф-повара самого известного венгерского ресторана в мире — Gundel (Будапешт), отсчитывающего свою историю с 1894 года.

8 октября в титульном ресторане гостиницы презентуют блюда нарядным ужином. Что нас ждет? Копченая свиная грудинка с желе из томатов, кремом из запеченной красной паприки и горчичной крошкой; фуа-гра, маринованное в красном вине, с желе из черной смородины и карамелизированным сладким калачом; традиционный венгерский суп палоц; карпатский судак с раками.

Большая Морская ул., 39