Бао с гусем, драники с крыжовником и панкейки с цветами: ресторанный дайджест

Охлаждаемся коктейлями в жару (от укропных до сосновых!), танцуем на террасе в скрытом дворе. пробуем вафли с олениной и печеными персиками и успеваем на все фестивали (от шашлычных до гастролитературных!).
«Вкусы родной страны»
Весь уикенд 19–20 июля в городе Сосновый Бор проходит масштабный фестиваль уличной еды, собирающий на берегу Финского залива стритфуд-проекты со всей России. Калининградские картофельные пышки со шпротами закусываем нижегородскими бао с томлёным гусем, смоленский «Муравейник» на палочке запиваем копорским чаем, а дагестанские чуду с тыквой сочетаем с московским бататом фри с юдзу. Важно! Фестиваль дог-френдли, а для детей подготовлена параллельная программа.
г. Сосновый Бор, парк «Приморский»
Фестиваль квартала писателей
В пятницу в «квартале писателей» стартует большой гастрокультурный фестиваль, объединяющий бары, театры и галереи от Маяковского до Кирочной. Что ждет нас в этот уикенд (спойлер: стихи в парадной, экскурсии, вечеринки и лекции!), читайте в нашем материале.
Roots
В субботу терраса лесного бара на территории отеля We Lodge принимает городской антипасти-анклав Salumeria by Salone. Шеф Владислав Коптев даст итальянский ужин с деликатесами из собственной лавки ресторана. В качестве аперитива берем капрезе мартини (водку настаивают на томатах, базилике и оливковом масле!), закусывая бреазолой с козьим сыром. Продолжаем панини с мортаделлой и фланк стейком с ризотто в сырной голове. И завершаем тирамису-чизкейком с видом на Медное озеро.
Всеволожский р-н, дер. Медный завод
Pan&Cake
До 27 июля в уютном дворике с зеленой стеной и фонтаном Easy Ping Pong Club поставили теннисный стол для мини-турниров и спонтанных матчей, а Pan&Cake ввели в меню спешл-панкейки с припёком из цветов цукини для подзарядки перед игрой.
ул. Мира, 7Г
Sea, Signora
В эту субботу увитое плющом уютное патио во внутреннем дворе угощает музыкой и коктейлями. С 16:00 до 19:00 за DJ-пультом — Ksenia Kiss, за вэлком-баром — шеф-бармен Дмитрий Кулагин, а на страже ваших идеальных фото — golden hour.
Большая Морская ул., 30
«ЖаритьФест»
19 июля с 12:00 большой барбекю-фестиваль охватит две террасы, три крыши и внутренний двор пространства АТС. За гастрономическую программу отвечают полтора десятка крафтовых пивоварен и фудмаркет с брискетом и сосисками на огне. Развлекательное сопровождение обеспечат живая музыка, стендап-расклад таро и кульминационная шоу-разделка туши быка профессиональными мясниками с последующим мастер-классом по идеальной прожарке стейков.
ул. Некрасова 3-5
«Мечтатели»
В воскресенье неспешно выбираемся из кровати и к 12:00 отправляемся на петнат-бранч! Сомелье Марго подобрала классные натур-игристые от Греции до Чили из коллекции дистрибьютора Real Authentic Wine, а шеф-повар Виталий Папп приготовил к ним сырно-фруктовые спешлы: вафли с олениной и печеными персиками под чеддер-соусом, омлет со страчателлой и томленым виноградом, буратта с клубникой кимчи на тартине и драник с крыжовником из печи и соусом из камамбера.
наб. Фонтанки, 11
Solids
На апельсиновой террасе запустили воскресные барбекю-бранчи! С 14:00 до 22:00 под биты от приглашенных DJ-резидентов на огне будут жарить все: от фланк стейка и молодой картошки до кальмара и авокадо (а к ним чимичурри, сальса и копченая сметана). Прихватываем с бара сезонный крыжовниковый смэш — и загородный вайб обеспечен.
Гатчинская ул., 16
bolshoybar
Легендарному (кто еще наливает эспрессо и Aperol Spritz в 9 утра?) итальянскому микробару на Петроградке — 10 лет! Отмечают юбилей специальным меню, составленным по формуле «год за коктейль»: фундучно-карамельным сауэром возвращают 2016-й, беллини с ликером горечавки нашли в закромах 2019-го, а розовое вино с земляникой и розой — фрэшмен из 2024-го.
Большой пр. П.С., 45
The Hat Group
До конца лета бары The Hat Group зовут в бархоппинг-экспедицию — пройти «Пьяный Маршрут»
Получаем путевой лист в любом баре, отмечаемся за вечер во всех остальных и получаем скидку 50% в последнем (плюс возможность выиграть суперприз, равноценный разыгранному в прошлом году путешествию на винодельню во Франции).
Малый круг «Пьяного Маршрута» включает:
• The Red Corner Pub (Некрасова, 6)
• «Анонимное Общество Усердных Дегустаторов» (Рубинштейна, 27)
• Fiddlers Green (Рубинштейна, 5)
• The Hat Bar (Белинского, 9)
• «Ветки» (Гатчинская, 17)
• Dog’s Drum (Большой пр. П.С., 41Б)
А для покорения большого круга придется еще оседлать «Сапсан» до The Hat Moscow (Настасьинский пер., 1).
Hospitality Heroes
Вторая серия образовательного проекта Dreamteam для профессионалов сферы HoReCa пройдет 23 июля. Оксана Масюкова (отель Ararat Park Hyatt, Москва) порассуждает о сервисе в эпоху ИИ, Кристина Гусева (A La Volee) расскажет о винах новой волны, а мастера из Dreamteam запишут живой подкаст и проведут воркшопы для шефов, сомелье и метрдотелей. Будет и гастрономическое сопровождение — в этот раз от команды Smoke BBQ. Мероприятие открытое и бесплатное — нужна лишь регистрация.
ул. Новгородская, 13
Bist
Италия Петроградского острова в гостях у Италии Васильевского: 23 июля с 19:00 команда ресторана Tondo будет готовить фирменную суперхрустящую пиццу в печи (которую привезут с собой!) с начинками от острой салями до бычьих хвостов с тыквой. В бокалах вечера — коктейльная алхимия шеф-бартендера Юлия Шилина (герой июльского номера Собака.ru!) вроде микса джина, саке и ростков зеленого горошка.
Большой пр. В.О., 18А
«Медведь»
Бар-реконструкция первого в России коктейльного бара запускает образовательную программу! 24 июля в 18:00 идеолог и барменеджера проекта Павел Шитов проведет лекцию об истории барной культуры, первых коктейлях и бартендерах. Чтобы знания лучше ложились, закусываем новомихайловскими котлетами, расстегайчиками с картофелем и петербургскими трубочками, а чтобы закрепились — запиваем пуншем, ратафией и ревеневым спритцем на клюквенном джине.
Большая Конюшенная ул., 27
Drevå
Гастроли мишленовского уровня! 25 и 26 июля в ресторан Drevå приезжает Артём Естафьев — шеф-повар, заработавший проекту сhef's table внутри именного ресторана Artest две звезды Michelin в 2022 году. Обещают ужин-компиляцию хитов различных итераций шефского стола Artest.
Пулковское ш., 107
Futurist
В пятницу, 25 июля, первый ресторан Алексея Алексеева отмечает день рождения вечеринкой в стиле «Великого Гэтсби». Ар-деко будет не только в нарядах гостей (тому, кто лучше всех попадет в дресс-код, подарят ящик игристого!), но и в специальном меню от шефа Романа Цибульского: запеченые устрицы Рокфеллер, цезарь с осьминогом, цыпленок пири-пири и сифуд-тартар из лангустинов и гребешков с икрой морского ежа и медом. Нарушать сухой закон будем под живой джаз каноническими коктейлями американских спикизи, вроде «Манхэттена», «Мятного джулепа» и French 75. А так как джаза много не бывает, то десертом к сет-ужину прилагается билет на Международный джазовый фестиваль!
Барочная ул., 6, с.1
DUBKI
Итальянское бистро Ciao! собирает всех за большим столом на зеленой поляне загородного отеля DUBKI. 26 июля под открытым небом команда ресторана приготовит вителло и рамиро тоннато, баклажан миланезе и пасту в голове пармезана (лайв!). А для скрепления застольных уз — закат, вино и тирамису.
Кингисеппский р-н, дер. Дубки, ул. Садовая, 1
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