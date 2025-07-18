Бао с гусем, драники с крыжовником и панкейки с цветами: ресторанный дайджест

«Мечтатели»

В воскресенье неспешно выбираемся из кровати и к 12:00 отправляемся на петнат-бранч! Сомелье Марго подобрала классные натур-игристые от Греции до Чили из коллекции дистрибьютора Real Authentic Wine, а шеф-повар Виталий Папп приготовил к ним сырно-фруктовые спешлы: вафли с олениной и печеными персиками под чеддер-соусом, омлет со страчателлой и томленым виноградом, буратта с клубникой кимчи на тартине и драник с крыжовником из печи и соусом из камамбера.

наб. Фонтанки, 11