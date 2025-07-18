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Что Где Есть

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Бао с гусем, драники с крыжовником и панкейки с цветами: ресторанный дайджест

Охлаждаемся коктейлями в жару (от укропных до сосновых!), танцуем на террасе в скрытом дворе. пробуем вафли с олениной и печеными персиками и успеваем на все фестивали (от шашлычных до гастролитературных!).

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля «Вкусы родной страны»

«Вкусы родной страны»

Весь уикенд 19–20 июля в городе Сосновый Бор проходит масштабный фестиваль уличной еды, собирающий на берегу Финского залива стритфуд-проекты со всей России. Калининградские картофельные пышки со шпротами закусываем нижегородскими бао с томлёным гусем, смоленский «Муравейник» на палочке запиваем копорским чаем, а дагестанские чуду с тыквой сочетаем с московским бататом фри с юдзу. Важно! Фестиваль дог-френдли, а для детей подготовлена параллельная программа.

г. Сосновый Бор, парк «Приморский»

Фото предоставлено пресс-службой Особняка Мясникова

Фестиваль квартала писателей

В пятницу в «квартале писателей» стартует большой гастрокультурный фестиваль, объединяющий бары, театры и галереи от Маяковского до Кирочной. Что ждет нас в этот уикенд (спойлер: стихи в парадной, экскурсии, вечеринки и лекции!), читайте в нашем материале. 

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Salumeria by Salone

Roots

В субботу терраса лесного бара на территории отеля We Lodge принимает городской антипасти-анклав Salumeria by Salone. Шеф Владислав Коптев даст итальянский ужин с деликатесами из собственной лавки ресторана. В качестве аперитива берем капрезе мартини (водку настаивают на томатах, базилике и оливковом масле!), закусывая бреазолой с козьим сыром. Продолжаем панини с мортаделлой и фланк стейком с ризотто в сырной голове. И завершаем тирамису-чизкейком с видом на Медное озеро.

Всеволожский р-н, дер. Медный завод

Фото предоставлено пресс-службой кафе Pan&Cake

Pan&Cake
До 27 июля в уютном дворике с зеленой стеной и фонтаном Easy Ping Pong Club поставили теннисный стол для мини-турниров и спонтанных матчей, а Pan&Cake ввели в меню спешл-панкейки с припёком из цветов цукини для подзарядки перед игрой.

ул. Мира, 7Г

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Sea, Signora

Sea, Signora

В эту субботу увитое плющом уютное патио во внутреннем дворе угощает музыкой и коктейлями. С 16:00 до 19:00 за DJ-пультом — Ksenia Kiss, за вэлком-баром — шеф-бармен Дмитрий Кулагин, а на страже ваших идеальных фото — golden hour.

Большая Морская ул., 30

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля «ЖаритьФест»

«ЖаритьФест»

19 июля с 12:00 большой барбекю-фестиваль охватит две террасы, три крыши и внутренний двор пространства АТС. За гастрономическую программу отвечают полтора десятка крафтовых пивоварен и фудмаркет с брискетом и сосисками на огне. Развлекательное сопровождение обеспечат живая музыка, стендап-расклад таро и кульминационная шоу-разделка туши быка профессиональными мясниками с последующим мастер-классом по идеальной прожарке стейков.

ул. Некрасова 3-5

Фото предоставлено пресс-службой ресторана «Мечтатели»

«Мечтатели»

В воскресенье неспешно выбираемся из кровати и к 12:00 отправляемся на петнат-бранч! Сомелье Марго подобрала классные натур-игристые от Греции до Чили из коллекции дистрибьютора Real Authentic Wine, а шеф-повар Виталий Папп приготовил к ним сырно-фруктовые спешлы: вафли с олениной и печеными персиками под чеддер-соусом, омлет со страчателлой и томленым виноградом, буратта с клубникой кимчи на тартине и драник с крыжовником из печи и соусом из камамбера.

наб. Фонтанки, 11

Фото предоставлено пресс-службой бара Solids

Solids

На апельсиновой террасе запустили воскресные барбекю-бранчи! С 14:00 до 22:00 под биты от приглашенных DJ-резидентов на огне будут жарить все: от фланк стейка и молодой картошки до кальмара и авокадо (а к ним чимичурри, сальса и копченая сметана). Прихватываем с бара сезонный крыжовниковый смэш — и загородный вайб обеспечен.

Гатчинская ул., 16

Фото предоставлено пресс-службой bolshoybar

bolshoybar

Легендарному (кто еще наливает эспрессо и Aperol Spritz в 9 утра?) итальянскому микробару на Петроградке — 10 лет! Отмечают юбилей специальным меню, составленным по формуле «год за коктейль»: фундучно-карамельным сауэром возвращают 2016-й, беллини с ликером горечавки нашли в закромах 2019-го, а розовое вино с земляникой и розой — фрэшмен из 2024-го.

Большой пр. П.С., 45

Фото предоставлено The Hat Group

The Hat Group

До конца лета бары The Hat Group зовут в бархоппинг-экспедицию — пройти «Пьяный Маршрут»

Получаем путевой лист в любом баре, отмечаемся за вечер во всех остальных и получаем скидку 50% в последнем (плюс возможность выиграть суперприз, равноценный разыгранному в прошлом году путешествию на винодельню во Франции).

Малый круг «Пьяного Маршрута» включает:

• The Red Corner Pub (Некрасова, 6)

• «Анонимное Общество Усердных Дегустаторов» (Рубинштейна, 27)

• Fiddlers Green (Рубинштейна, 5)

• The Hat Bar (Белинского, 9)

• «Ветки» (Гатчинская, 17)

• Dog’s Drum (Большой пр. П.С., 41Б)

А для покорения большого круга придется еще оседлать «Сапсан» до The Hat Moscow (Настасьинский пер., 1).

Фото предоставлено пресс-службой Dreamteam

Hospitality Heroes

Вторая серия образовательного проекта Dreamteam для профессионалов сферы HoReCa пройдет 23 июля. Оксана Масюкова (отель Ararat Park Hyatt, Москва) порассуждает о сервисе в эпоху ИИ, Кристина Гусева (A La Volee) расскажет о винах новой волны, а мастера из Dreamteam запишут живой подкаст и проведут воркшопы для шефов, сомелье и метрдотелей. Будет и гастрономическое сопровождение — в этот раз от команды Smoke BBQ. Мероприятие открытое и бесплатное — нужна лишь регистрация.

ул. Новгородская, 13

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Tondo

Bist

Италия Петроградского острова в гостях у Италии Васильевского: 23 июля с 19:00 команда ресторана Tondo будет готовить фирменную суперхрустящую пиццу в печи (которую привезут с собой!) с начинками от острой салями до бычьих хвостов с тыквой. В бокалах вечера — коктейльная алхимия шеф-бартендера Юлия Шилина (герой июльского номера Собака.ru!) вроде микса джина, саке и ростков зеленого горошка.

Большой пр. В.О., 18А

Фото предоставлено пресс-службой бара «Медведь»

«Медведь»

Бар-реконструкция первого в России коктейльного бара запускает образовательную программу! 24 июля в 18:00 идеолог и барменеджера проекта Павел Шитов проведет лекцию об истории барной культуры, первых коктейлях и бартендерах. Чтобы знания лучше ложились, закусываем новомихайловскими котлетами, расстегайчиками с картофелем и петербургскими трубочками, а чтобы закрепились — запиваем пуншем, ратафией и ревеневым спритцем на клюквенном джине.

Большая Конюшенная ул., 27

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Drevå

Drevå

Гастроли мишленовского уровня! 25 и 26 июля в ресторан Drevå приезжает Артём Естафьев — шеф-повар, заработавший проекту сhef's table внутри именного ресторана Artest две звезды Michelin в 2022 году. Обещают ужин-компиляцию хитов различных итераций шефского стола Artest.

Пулковское ш., 107

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Futurist

Futurist

В пятницу, 25 июля, первый ресторан Алексея Алексеева отмечает день рождения вечеринкой в стиле «Великого Гэтсби». Ар-деко будет не только в нарядах гостей (тому, кто лучше всех попадет в дресс-код, подарят ящик игристого!), но и в специальном меню от шефа Романа Цибульского: запеченые устрицы Рокфеллер, цезарь с осьминогом, цыпленок пири-пири и сифуд-тартар из лангустинов и гребешков с икрой морского ежа и медом. Нарушать сухой закон будем под живой джаз каноническими коктейлями американских спикизи, вроде «Манхэттена», «Мятного джулепа» и French 75. А так как джаза много не бывает, то десертом к сет-ужину прилагается билет на Международный джазовый фестиваль!

Барочная ул., 6, с.1

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Ciao!

DUBKI

Итальянское бистро Ciao! собирает всех за большим столом на зеленой поляне загородного отеля DUBKI. 26 июля под открытым небом команда ресторана приготовит вителло и рамиро тоннато, баклажан миланезе и пасту в голове пармезана (лайв!). А для скрепления застольных уз — закат, вино и тирамису.

Кингисеппский р-н, дер. Дубки, ул. Садовая, 1

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