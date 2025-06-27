Эспрессо с граппой, эстрагоновая сметана и беляш с черной икрой: ресторанный дайджест

Буррата-party во дворе Дома композиторов, паэлья на метровой сковороде, молодые овощи под Шампань: рассказываем, что где есть в Петербурге.
«ФУТУРА»
Всеобщий дарлинг — бистро «ФУТУРА» во дворе Ленполиграфмаша — отмечает шестой день рождения с 27 по 29 июня. Все три дня угощают игристым, к нему предлагает праздничный спешл (бутерброд с икрой!), по вечерам в субботу и воскресенье — торт!
наб. реки Карповки, 5к36
Frantsuza Bistrot
В летнем спешл-меню шеф-повар Иван Фролухин проводит общественно важную работу — переносит петербуржцев на французскую ривьеру. Все, что в сезоне, то — в тарелках: козий камамбер с абрикосами, гаспачо с фетой и черешня в винном соусе с базиликом на шоколадном бисквите с ромом и маскарпоне. А десертная витрина стала ягодной поляной: тарт теперь с шелковицей или черешней, миндальный пирог — с абрикосом и только одну неделю канеле, тарт и финансье — с земляникой!
наб. Адмирала Лазарева, 22
Xander
27 и 28 июня присоединяемся к празднованию главного выпускного страны в «Доме со львами»: танцуем под DJ-сеты, пробуем спешл-коктейль со вкусом ириски и кокоса на основе виски и домашнего пряного вина, а в конце забираем на память 3D-открытку.
Вознесенский пр., 1
Teplo
В субботу будет тепло и сырно! Ведь ремесленная пекарня и сыроварня «Брод» проводит большую буррата-party во дворе ресторана Teplo. С 12:00 до 20:00 устраиваем пикник со специальным cheese-меню: флэт брэд с камамбером из печи, гриль-чиз с тремя сырами и страчателла с ревенем и клубникой. А виновницу торжества — буррату — команда «Брода» будет с 14:00 до 16:00 лепить здесь же и сразу отправлять в тарелки с карпаччо из томатов и оливковым тапенадом.
Большая Морская ул., 45
Сharlie
Бренд-шеф и создатель винного ресторана Юрий Манчук собрал сезонные продукты в летнее меню, отсылающее к детству, но подросшее, чтобы идеально сочетаться с тихими и игристыми: молодые овощи с грядки подаются на подушке эстрагоновой сметаны, хрустящая спаржа контрастирует с нежным креветочно-яичным салатом, а топпингом для шарика пломбира выступают толченые ягоды (сейчас в соку клубника!).
А на лужайках, катерах и в беседках будет отлично смотреться бокс, в котором собрали маринованные в карри оливки, утиный паштет с малиновым кремю, шоколадный ганаш с хересной вишней и другие высокохудожественные закуски.
наб. канала Грибоедова, 54
«Конец прекрасной эпохи»
В субботу Avgvst coffee гостит в баре-магазине при музее «Полторы комнаты» в рамках коллаборации, посвященной 85-летию Иосифа Бродского. С 15:30 до 21:00 будут готовить кофейные коктейли, вдохновленные любимыми напитками поэта: безалкогольный скотч с колд брю, сочетание эспрессо и граппы как ода итальянским каникулам и живописующий натюроморт рабочего стола Бродского микс водки, виски и кофейного ликера.
ул. Короленко, 14
AGA
Любуемся на «Алые паруса» с самой большой панорамной террасы города. Начнают 28 июня в 19:00 c живой музыки от группы и диджеев на крыше , а в 23:00 покажут салют «как на ладошке» со смотровой площадки. Зрелища сопровождаем свежайшими морепродуктами собственного импорта, пиццей из дровяной печи и созданным специально для этого вечера коктейлем «Ассоль» с малиной в трех формах.
пр. Добролюбова, 16к2
Gotcha!
28 и 29 июня с 11:00 до 19:00 кофейня принимает гостей из Минска. Заграничные коллеги RED COFFEE STORE выставят на полки мерч, зерно и дрипы, сварят два вида эспрессо и четыре фильтра, а также дадут освежиться ягодным коктейлем с матча-пеной и лимонадом на зеленом кофе.
Суворовский пр., 40
Saviv
На уикенд 28–29 июня ближневосточное бистро сменит специализацию на сэндвичи при помощи друзей из Nil‘s Deli. С 9:00 до 18:00 гости с Василеостровского рынка будут заключать в хрустящую фокаччу индейку с сицилийской капонатой, тунца с маринованным огурцом и прошутто котто со страчателлой и рукколой.
Большая Конюшенная ул., 9
Petshop Days
28 и 29 июня Приморский Парк Победы станет площадкой фестиваля для хвостатых и их владельцев Petshop Days. С 11:00 до 22:00 нас ждет насыщенная pet-friendly программа: сап-серфинг, забеги, танцы, дайвинг и фэшн-шоу — все в паре с питомцами, а еще маркет, квесты и собачий ресторан мишленовского уровня. На главной сцене выступят Найк Борзов, Антоха МС и тима ищет свет, а в благотворительной зоне можно будет помочь приютам Петербурга и Ленобласти и, возможно, найти друга среди их подопечных.
Крестовский пр., 23а
Lamponi
Обнаружены, кажется, самые долгие завтраки на Крестовском острове! В итальянском бистро Lamponi их теперь подают с 8:30 до 22:00 — причем в обновленном составе. В чат вошли традиционная лепешка пьядина с мортаделлой, тартин с риетом из лосося, а еще два сета: «фитнес» (индейка, авокадо и зелень) с сельдереевым фрешем и «русский» (тартин, масло и красная икра) с бокалом игристого.
ул. Вязовая, 10
Juan Cantina Espanola
В воскресенье любимой кантине в Особняке Мясникова стукнет три года — по этому поводу танцуют (под сет от DJ TONY LIL) все! Дети — с попкорном и сахарной ватой, взрослые — с тако (с ндуей и кальмаром или с пастрами), паэлья — шкворча на огромной метровой сковороде, петнаты — в бутылках от компании Real Autentic Wine, а московские гости из Knorozov bar — смешивая коктейли на основе мескаля и текилы с тыквой, авокадо или халапеньо. И так с 14:00 до самого вечера.
ул. Восстания, 45Б
Pong
До 6 июля в ресторане Pong на Петроградке действует меню-коллаборация с телеграм-каналом «Китайский Петербург». Шеф-повар Павел Митрофанский и китаист Татьяна Карпова (читайте ее гид по трушным китайским кафе Петербурга!) придумали три блюда в стиле азиатский casual: ролл с маринованным тунцом в тонком рисовом тесте, рис с запеченной уткой по-гонконгски в ореховом соусе и лимонад с ревенем, розой и грейпфрутом.
ул. Ленина, 16/42
Bellevue
3 июля отвечаем на вечные вопросы «Что? Где? Когда?» в панорамном ресторане «Гранд Отеля Мойка 22». Проект Максима Поташева и Бориса Белозерова «Клуб умных игр» проведет свою первую игру (разумеется, с волчком, гонгом и господином ведущим) в сопровождении велком-дринков и фуршета. Уважаемым знатокам остается только зарегистрироваться и соблюсти дресс-код: вечернее платье или костюм.
наб. реки Мойки, 22
Veter
4 июля ресторан Veter отмечает 2 года на неве. В честь этого шеф-повар Михаил Бобылёв и шеф-кондитер Маргарита Арзамазова объединили усилия с шефом московского ресторана Le Pigeon Леонидом Конобрицким и разработали специальное меню, которое в этот вечер будут лично презентовать гостям. Ожидаем лицезреть (и попробовать) канелле с муссом из фуагра, беляш с черной икрой, салат с крапивой и оленя с карамельным сельдереем и медовой брусникой. Будут и неотъемлемые атрибуты дня рождения: торт, игристое и музыка — живое выступление Randy Junco и DJ-сет от креативного директора наших сердец Ксении Гощицкой.
Мытнинская наб., 6
«Ателье tapas&bar»
5 июля Ателье приоткроет свой засекреченный двор, чтобы провести там главную вечеринку июля — без повода, но с жаркой барселонской атмосферой. Диджейская станция под управлением Orange и Aver, а барной станцией рулят фирменные джин-тоники (с розмарином, тимьяном или болгарским перцем!), вино и текила. И никуда без стритфуда: тако, начос, оливки и королева вечера — целая нога хамона.
ул. Лахтинская, 8
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