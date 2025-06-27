Эспрессо с граппой, эстрагоновая сметана и беляш с черной икрой: ресторанный дайджест

Сharlie

Бренд-шеф и создатель винного ресторана Юрий Манчук собрал сезонные продукты в летнее меню, отсылающее к детству, но подросшее, чтобы идеально сочетаться с тихими и игристыми: молодые овощи с грядки подаются на подушке эстрагоновой сметаны, хрустящая спаржа контрастирует с нежным креветочно-яичным салатом, а топпингом для шарика пломбира выступают толченые ягоды (сейчас в соку клубника!).

А на лужайках, катерах и в беседках будет отлично смотреться бокс, в котором собрали маринованные в карри оливки, утиный паштет с малиновым кремю, шоколадный ганаш с хересной вишней и другие высокохудожественные закуски.

наб. канала Грибоедова, 54