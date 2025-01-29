Булочки с кремом и сушеным мясом и вареное в чае яйцо: 12 трушных китайских кафе в Петербурге

«РАМЕН ШИФУ»

Культовое место, которое влюбило нас в настоящую ланьчжоускую лапшу ламянь. Ее здесь тянет специальный мастер, тот самый шифу, о котором говорится в названии.

Это монокухня, в центре внимания которой — лапша во всех ее воплощениях и ипостасях. Нет никакой печали в этом мире, которую бы не утолила порция хорошего ламяня. Только представьте: большая тарелка с ароматным бульоном, тонкими ломтиками маринованной редьки, тушеным мясом и, конечно, лапшой.

Что пробовать:

ламянь с яйцом в томатном бульоне,

вареное в чае яйцо,

баоцзы.

Садовая ул., 45