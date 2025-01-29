Булочки с кремом и сушеным мясом и вареное в чае яйцо: 12 трушных китайских кафе в Петербурге

Свиной мозг, цветок лотоса и самая честная лапша: вместе с инсайдером, переводчиком и автором телеграм-канала «Китайский Петербург» Татьяной Карповой мы вышли на улицы города в поисках самых трушных чифален!
Немного лапши для души
SEE ASIA
Ресторан с современным стильным дизайном и отдельными кабинетами находится в китайском центре — после трапезы можно побродить по огромному супермаркету с аутентичными азиатскими товарами. Меню здесь объемное. Есть любимое блюдо Мао Цзэдуна — мясо, обжаренное докрасна (хуншаожоу), есть свинина по-пекински (кусочки мяса вместе с луком и огурцами заворачиваем в соевые блинчики). Любите сычуаньскую кухню? Пожалуйста! Берем карпа по-сычуаньски. Вам милее что-то менее острое? Вот ребрышки по-шаньдунски. Утка по-пекински уже приелась? Здесь готовят и цыпленка по-кантонски. See Asia водит нас по всем регионам Китая.
Что пробовать:
- жареные пирожки с душистым луком джусай,
- гребешки с фунчозой и чесноком,
- цветок лотоса в апельсиновом соусе.
Лиговский пр., 174
IN18
В этом баре готовят коктейли на основе китайского цветочного и фруктового вина и, конечно, миксы с водкой маотай (такое разнообразие вы едва ли еще где-то найдете). В меню есть загадочный коктейль «Увидимся завтра», которым, говорят, отлично лечится бессонница, или 70-градусный напиток с виски, бренди и вермутом. Закусываем непременно утиными шеями, головами, язычками... Это классическая подача к алкоголю: утку долго варят в специальном бульоне с травами.
Что пробовать:
- холодная закуска из кролика,
- лапки феникса,
- коктейль от бармена.
ул. Нахимова, 9
«РАМЕН ШИФУ»
Культовое место, которое влюбило нас в настоящую ланьчжоускую лапшу ламянь. Ее здесь тянет специальный мастер, тот самый шифу, о котором говорится в названии.
Это монокухня, в центре внимания которой — лапша во всех ее воплощениях и ипостасях. Нет никакой печали в этом мире, которую бы не утолила порция хорошего ламяня. Только представьте: большая тарелка с ароматным бульоном, тонкими ломтиками маринованной редьки, тушеным мясом и, конечно, лапшой.
Что пробовать:
- ламянь с яйцом в томатном бульоне,
- вареное в чае яйцо,
- баоцзы.
Садовая ул., 45
«ТАНМЕН»
Команда называет свое кафе «мастерской лапши», и это не случайно. Кроме традиционных позиций (лапши в бульоне), есть редкая для наших широт лапша с кунжутной пастой с ярким ореховым вкусом, одновременно терпким, сладким и соленым. Также пробуйте рубец в остром соусе или острую куриную грудку — мясо обжаривают, стараясь выпарить всю влагу, разбирают на волокна и обильно сдабривают специями. Получается что-то вроде джерки, только нежнее.
Что пробовать:
- лапша на парý со свининой,
- лапша с кунжутной пастой,
- тофу на пару.
ул. Ефимова, 5
Приготовь сам! Рестораны с барбекю и хого
«ХУА МА»
Заведение с самой сентиментальной историей — про материнскую любовь. Когда-то один китайский студент отправился учиться в холодную и загадочную Россию, а с ним поехала и его мама. Мальчик грыз гранит науки, а женщина заботилась о том, чтобы можно было пожевать что-то более питательное. На душевную домашнюю еду начали собираться друзья, и со временем она открыла маленькое кафе. Теперь же это — уже небольшой центр сычуаньской кухни и маджонга!
С прошлой осени здесь можно попробовать сычуаньский хого, особенность которого заключена в уникальном наборе специй. Семья хозяина увлекается традиционной китайской медициной, и каждое блюдо в кафе не только отлично насыщает, но еще и лечит.
Обязательно добавьте в хого:
- фрикадельки ручной работы из мяса или рыбы,
- ассорти из тофу (продукты из тофу отлично впитывают бульон),
- дичь — например, рулет из медвежатины или оленины.
Большой пр., В.О., 8/4
«ШУДАСЯ» (SHUDAXIA)
Эта «хогошная» находится в отдельном двухэтажном домике. На первом этаже работает кухня, и на второй — в зал со столами со встроенной варочной панелью — блюда поднимают на специальном лифте. Даже просто посмотреть на это гениальное изобретение — уже своего рода аттракцион.
Основу для хого хозяйка делает сама: можно выбрать между острой сычуаньской, сладковатой томатной, грибной, куриной или карри... или же взять котел сразу с двумя отделениями для бульона. И ни в коем случае не пренебрегайте кунжутным соусом! Лайфхак: добавьте в него сахар (он есть на стойке с зеленью и приправами), вкус сразу станет ярче.
Что пробовать:
- жареная свинина в кляре,
- фрикадельки из креветок,
- свиной мозг.
Средний пр., В.О., 83, стр. 3
«СЯОДАНЦЗЯ»
Апраксин двор известен широко разрекламированной чуфальней, но мы с вами направимся в другое место — туда, где можно самостоятельно пожарить китайское барбекю. Не ждите здесь красивого интерьера и выверенного сервиса, но дружеский прием со всей широтой китайской души — пожалуйста.
На специальной жаровне можно самостоятельно пожарить маринованное мясо, а также овощи и тофу. Ломтики жареного мяса заворачиваем в салатный лист и обмакиваем в молотый арахис со специями. Хого здесь тоже, кстати, есть, да не простой, а в традиционных медных котлах, в которые закладывают уголь.
Что пробовать:
- курица в орлеанской приправе,
- маринованный тофу,
- кальмар.
Садовая ул., 28-30
Кухня разных регионов Китая
«ГУИ»
Редкий для России уголок южной китайской кухни. Ресторанчиком владеют муж и жена, которые жили по соседству в Китае, но познакомились только в России! Влюбились, родили дочку и решили знакомить петербуржцев со своей любимой едой.
Фишка заведения — улиточная лапша лосыфэнь. Вокруг этого блюда есть много мифов, оно считается одним из самых пахучих в Китае, но здесь лосыфэнь почти не имеет неприятного аромата. А еще только в «Гуи» вы найдете копченый молочный чай, утку по-гуандунски и копченые колбаски.
Что пробовать:
- улиточная лапша лосыфэнь (добавьте в нее колбаску!),
- юньнаньский хого,
- молочный чай с финиками.
Малый пр. В.О., 33
CHARLIE TEA
Здешний шеф-повар, которого авторы проекта выписали из Китая, специализируется на северо-восточной китайской кухне, такой близкой для русского человека. Если любите мясо в кисло-сладком соусе, закажите гобаожоу, и оно будет лучшим в вашей жизни (как минимум из того, что вы ели в России). Золотистые ломтики мяса, покрытые хрустящей карамельной корочкой, кусочки сахарного имбиря, взрывающиеся на языке сладковато-пряным вкусом… и вот интересный факт: гобаожоу когда-то придумали именно для русских гостей, предпочитающих сладкий вкус в блюдах! Еще в Charlie Tea работает мастер по тесту. Берите булочки маньтоу, луковые лепешки, лапшу — все это ему удается великолепно. В названии слово «чай» фигурирует неспроста. В будущем ребята откроют филиалы, где акцент будет сделан уже не на еду, а на китайские напитки. Попробовать их можно уже сейчас!
Что пробовать:
- гобаожоу,
- рулька по-китайски,
- чай с шелковицей.
ул. Одоевского, 24
«АЛИ»
Следующая остановка — синьцзянская (уйгурская) кухня, тоже хорошо знакомая русским едокам. «Али» — одно из старейших заведений Петербурга, которое в этом году пережило яркий ребрендинг. Тут появился синьцзянский хого, а звездой меню стала курочка дапаньцзи: большое блюдо, которое можно (нужно!) разделить с друзьями. Готовится оно так: курицу рубят на куски и томят с крупно нарубленным картофелем, луком и лапшой в форме пластин. Здесь вам сразу и первое, и второе — мясо подают в густом и ароматном бульоне. На местные супы обратите пристальное внимание: с рисовым вином или с бараньими ребрышками и кукурузой — самое то для ослабленного зимними холодами организма.
Что пробовать:
- синьцзянская жареная рисовая лапша,
- дапаньцзи,
- бараньи почки в красном масле.
14-я линия В.О., 75/43
Бабл-ти, который нас покорил
MET TEA
Не все то, что с баблами, — настоящий бабл-ти (или найча, как называют его в Китае). Эта франшиза работает уже в большинстве крупных городов России, в Петербурге у ребят есть две точки: на Васильевском острове и на Невском проспекте. В первой, помимо классического бабл-ти на молоке и фруктовых напитков (в зимний сезон берем чай с финиками, ароматный и сладкий даже без сахара!), можно найти китайские десерты. Например, булочки с кремом и сушеным мясом — звучит немного пугающе, но просто поверьте, вы в них влюбитесь.
Что пробовать:
- чиз виноград,
- жасминовый чай с молоком,
- молочный чай «Три брата».
8-я линия В.О., 15; Невский пр., 106
饮茶 («IN ЧАЙ»)
Примечательно, что именно на улице Кораблестроителей сконцентрировано большинство китайских заведений: можно выделить под исследование целый день и кочевать из найчашной в чифаньку и обратно. Только здесь можно приготовить себе бабл-ти самостоятельно под руководством китайского бариста. Потом все это можно провернуть дома: хозяева заведения подскажут, что и где нужно купить, чтобы получился тот самый вкус. Пили ли вы когда-нибудь матчу с красной фасолью? А молочный чай с пастой из маша? А к ним десерты — двухслойный молочный пудинг и ледяное желе.
Что пробовать:
- смузи с черной смородиной,
- чай с мороженым,
- гонконгский зеленый чай с лимоном.
Шкиперский проток, 20
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