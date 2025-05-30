Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Что где есть
  • Что Где Есть
Что Где Есть

Поделиться:

Тирадито с кумкватом и хризантема в темпуре: ресторанный дайджест

Планы на весенне-летнее пограничье: играем в городки с психологами, освежаемся гаспачо с ревенем и ассимилируем тренды бабл-ти с водкой.

Фото предоставлено пресс-службой бара Solids

Solids

30 и 31 мая в Solids открывают террасу, провожают весну и встречают лето — одной большой тусовкой. В пятницу — хип-хоп вечеринка, а в субботу — шашлыки и олдскульное диско. Сопровождаем все кесадильями, бамбл мартини и «Маргаритой» с кинзой из сезонного спешла.

Гатчинская ул., 16

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Saro

Saro

Весь уикенд всеобщий любимчик Saro отмечает четырехлетие. Изящная рука шефа Марии Дементьевой укроет бургеры лепестками трюфеля, а френч-тост — россыпью фермерской клубники. Для праздничного «чин-чина» откупорят жеробоамы Шампани.

наб. Адмирала Лазарева, 22

Фото предоставлено пресс-службой бара Soil

Soil

Два дня закрытия весны plant-based бар забирает под свое открытие. На баре встретятся уходящие майские коктейли (с крапивой и черемшой!) с июньскими новичками, среди которых сауэр с абрикосом и облепихой и хайбол с кокосовой водой. На уикенд бар расцветет не только букетами, но и тарелками: цветы капусты, хризантемы и рукколы шеф Виктория Мосина пожарит в темпуре и подаст как закуску.

ул. Жуковского, 14

Фото предоставлено пресс-службой ресторана «Ателье tapas&bar»

«Ателье tapas&bar»

Бренд-шеф Сергей Гальцев переоборудовал меню для летних посиделок на барселонской улочке Петроградки: гаспачо с ревенем, крокеты с хамоном и ндуей, буррата с тапенадой из оливок и анчоусами и запеченная паста с чоризо и моцареллой (берем на двоих!).

ул. Лахтинская, 8

Фото предоставлено пресс-службой отеля «Гельвеция»

«Гельвеция»

В субботу во дворе отеля «Гельвеция» состоится пикник-кругосветка по праздникам мира. В зоне ресторана Grecco танцуют сиртаки и пекут греческий пирог гезлеме с зеленью и фетой. Cafe Claret отмечает день Ивана Купалы хороводами, купальским овощным пирогом и кулагой с ягодами. Закусочная MIYU зажигает китайские фонарики, варит рамен тантанмен и крутит роллы. А ресторан Lamb вместе с владельцем отеля Юнисом Теймурханлы готовят ягненка на гриле и кебабы с мезе на «кавказской свадьбе».  

ул. Марата, 11

Фото предоставлено пресс-службой ресторана CHANG

CHANG

Ресторан CHANG открывает летнюю террасу в японском стиле. Бренд-шеф Денис Прохоров приготовит тунца аками в виде нигири и хендроллов, к которым собственноручно натрет настоящий корень васаби. Фруктовый маскот вечера — персик, который шеф-кондитер поместил в начинку моти, а бренд-бармен настоял на нем саке. Сопровождающий вечер японский хаус зазвучит 31 мая в 19:00.

Московский пр., д.186

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Charlie

Charlie

Провансальский винный уикенд в Charlie. С 31 мая по 1 июня по бокалам разливают органический петнат от винодела Валери Куреж из Прованса. Закуски к вину — по фамильным рецептам мадемуазель Куреж: гужеры с сыром чеддер и тмином и тартар из лосося с яблоком и хреном.

наб. канала Грибоедова, 54

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Salumeria by Salone

Salumeria by Salone

Пробираемся в «тайную комнату» на бранчи с прошутто, мортаделлой и запеканкой. С первого воскресенья лета (и каждые выходные после!) с 10:00 до 14:00 в салумерии-фокаччерии, скрытой внутри ресторана Salone, будут сервировать сборные завтраки на красивой этажерке, выпекать волованы с шакшукой и начинять круассаны мясными деликатесами из собственной лавки.

наб. реки Фонтанки, 30

Фото предоставлено пресс-службой «Московского рынка»

«Московский рынок»

Гастропространство отмечает День защиты детей фестивалем с элементами спорта, семейственности и двора. В программе: городки и «резиночка» с психологами, бадминтон с профессиональными тренерами и музыкальный перформанс с хором.

ул. Решетникова, 12

Фото предоставлено пресс-службой кафе Pita’s

Pita’s

В 11 часов первого дня лета собираемся в Pita’s на Карповке и стартуем праздничный (у стритфуд-бара — день рождения!) велозаезд. До кручения педалей угостят кофе, а после — чем-то попрохладнее. Не забудьте зарегистрироваться и шлем!

наб. реки Карповки, 10

Фото предоставлено пресс-службой «Гранд Отеля Мойка 22»

«Гранд Отель Мойка 22»

К началу дачного сезона на террасе-крыше ресторана Bellevue разбили огород — причем не пару кашпо, а целый городской филиал императорских Стрельненских огородов Петергофа. И 1 июня главный портье Андрей Краснов с бренд-шефом Николем Хвалынским проведут по нему экскурсию для детей. Маленьким людям дадут полить грядки, понюхать розмарин и сорвать землянику.

наб. реки Мойки, 22

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Teplo

Teplo

В полдень 1 июня во дворе ресторана пройдет традиционная гриль-вечеринка. Тему этого пикника задала поездка шефа Александра Векшина в Казахстан. Вместо магнитиков на холодильник он привезет нам самсу, бешбармак, казы из конины, корейку из баранины на огне и баурсаки с медово-лаймовым кремом.

ул. Большая Морская, 45

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Kira

Kira

В День защиты детей резиденты Академии Штиглица проведут для юных гостей мастер-класс по созданию гирлянды с обитателямии морей. Творить начинают в 14:00 — участие бесплатное, но нужна регистрация.

ул. Кирочная, 67, стр. 2

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Muze Garden

Muze Garden

Календарное лето в Доме творчества композиторов в Репино начинают итальянским отпуском с пастой под открытым небом от Ciao! Bistro, игристым и бадминтоном. Занимаем полосатые жезлонги с 14:00.

Приморское ш., 471

Фото предоставлено пресс-службой бара «Авангард»

«Авангард»

Каждое воскресенье в коктейльном бюро — день Espresso Martini. С 18:00 до 22:00 дают три вариации культового коктейля — с ананасом, бананом и миндалем, с вишней и шоколадной пеной и бессмертная классика.

ул. Жуковского, 33

Фото предоставлено пресс-службой ресторана INKI

INKI

В новом сезоне перуанских вкусов шеф Валерий Горинов двое суток томит маринованное в перцах ахи панко говяжье ребро, глазирует черную треску соусом мисо-маракуйя, начиняет крабом традиционные пирожки эмпанадас и дополняет тирадито из мраморной говядины соленым кумкватом.

Конногвардейский бул., 21

Фото предоставлено пресс-службой бара «Полторы Комнаты»

«Полторы Комнаты»

Одним вечером 2 июня бар-именинник (дорос до 11 лет!) охватит целый день жизни жителя мегаполиса: бодримся кофе с клюквенной водкой, заряжаемся «Кровавой Мэри» на хреновухе с тефтелями, «вывозим» рабочий день взрослым бабл-ти и «рэд буллом» и уходим в ночь шотами с маршмеллоу из кока-колы.

ул. Маяковского, 34

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Vakh

Vakh

4 июня в Vakh — большая супра, объединяющяя грузинское застолье и винную дегустацию. Столы будут ломиться от хачапури, пхали и шашлыков, а бокалы не испытают недостатка в редких винах от маленьких хозяйств, привезенных из Грузии сомелье Викторией Дим. А чтобы вечер точно запомнился, гости будут запечатлены на лайф-портретах руки художницы.

Большая Зеленина ул., 34

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Atlas Vin Bistro

Atlas Vin Bistro

Все лето винное бистро можно унести с собой (в фирменном шоппере!) на пикник. Набор для дегустации вина на траве включает гриссини с хамоном, оливки, вяленые томаты, итальянские сыры и прошутто.

2-я Советская ул., 4Б

Фото предоставлено пресс-службой ресторана UMAMI Shinkansen

UMAMI Shinkansen

6 июня суши-конвейер японского кайтэн-дзуси-ресторана наконец доедет до официального открытия. Бренд-шеф Леонард Конвишер разделает огромного тунца и приготовит из него сет-ужин в четыре руки с японцем Мунечика Баном (будут тирадито в стиле севиче и грибной чаван муши). Ждем рестотеймент от «фантастической четверки» из чайного и устричного сомелье, саке-мастера и востоковеда.

ул. Социалистическая, 21

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: