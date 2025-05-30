Тирадито с кумкватом и хризантема в темпуре: ресторанный дайджест

Soil

Два дня закрытия весны plant-based бар забирает под свое открытие. На баре встретятся уходящие майские коктейли (с крапивой и черемшой!) с июньскими новичками, среди которых сауэр с абрикосом и облепихой и хайбол с кокосовой водой. На уикенд бар расцветет не только букетами, но и тарелками: цветы капусты, хризантемы и рукколы шеф Виктория Мосина пожарит в темпуре и подаст как закуску.

ул. Жуковского, 14