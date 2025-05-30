Тирадито с кумкватом и хризантема в темпуре: ресторанный дайджест

Планы на весенне-летнее пограничье: играем в городки с психологами, освежаемся гаспачо с ревенем и ассимилируем тренды бабл-ти с водкой.
Solids
30 и 31 мая в Solids открывают террасу, провожают весну и встречают лето — одной большой тусовкой. В пятницу — хип-хоп вечеринка, а в субботу — шашлыки и олдскульное диско. Сопровождаем все кесадильями, бамбл мартини и «Маргаритой» с кинзой из сезонного спешла.
Гатчинская ул., 16
Saro
Весь уикенд всеобщий любимчик Saro отмечает четырехлетие. Изящная рука шефа Марии Дементьевой укроет бургеры лепестками трюфеля, а френч-тост — россыпью фермерской клубники. Для праздничного «чин-чина» откупорят жеробоамы Шампани.
наб. Адмирала Лазарева, 22
Soil
Два дня закрытия весны plant-based бар забирает под свое открытие. На баре встретятся уходящие майские коктейли (с крапивой и черемшой!) с июньскими новичками, среди которых сауэр с абрикосом и облепихой и хайбол с кокосовой водой. На уикенд бар расцветет не только букетами, но и тарелками: цветы капусты, хризантемы и рукколы шеф Виктория Мосина пожарит в темпуре и подаст как закуску.
ул. Жуковского, 14
«Ателье tapas&bar»
Бренд-шеф Сергей Гальцев переоборудовал меню для летних посиделок на барселонской улочке Петроградки: гаспачо с ревенем, крокеты с хамоном и ндуей, буррата с тапенадой из оливок и анчоусами и запеченная паста с чоризо и моцареллой (берем на двоих!).
ул. Лахтинская, 8
«Гельвеция»
В субботу во дворе отеля «Гельвеция» состоится пикник-кругосветка по праздникам мира. В зоне ресторана Grecco танцуют сиртаки и пекут греческий пирог гезлеме с зеленью и фетой. Cafe Claret отмечает день Ивана Купалы хороводами, купальским овощным пирогом и кулагой с ягодами. Закусочная MIYU зажигает китайские фонарики, варит рамен тантанмен и крутит роллы. А ресторан Lamb вместе с владельцем отеля Юнисом Теймурханлы готовят ягненка на гриле и кебабы с мезе на «кавказской свадьбе».
ул. Марата, 11
CHANG
Ресторан CHANG открывает летнюю террасу в японском стиле. Бренд-шеф Денис Прохоров приготовит тунца аками в виде нигири и хендроллов, к которым собственноручно натрет настоящий корень васаби. Фруктовый маскот вечера — персик, который шеф-кондитер поместил в начинку моти, а бренд-бармен настоял на нем саке. Сопровождающий вечер японский хаус зазвучит 31 мая в 19:00.
Московский пр., д.186
Charlie
Провансальский винный уикенд в Charlie. С 31 мая по 1 июня по бокалам разливают органический петнат от винодела Валери Куреж из Прованса. Закуски к вину — по фамильным рецептам мадемуазель Куреж: гужеры с сыром чеддер и тмином и тартар из лосося с яблоком и хреном.
наб. канала Грибоедова, 54
Salumeria by Salone
Пробираемся в «тайную комнату» на бранчи с прошутто, мортаделлой и запеканкой. С первого воскресенья лета (и каждые выходные после!) с 10:00 до 14:00 в салумерии-фокаччерии, скрытой внутри ресторана Salone, будут сервировать сборные завтраки на красивой этажерке, выпекать волованы с шакшукой и начинять круассаны мясными деликатесами из собственной лавки.
наб. реки Фонтанки, 30
«Московский рынок»
Гастропространство отмечает День защиты детей фестивалем с элементами спорта, семейственности и двора. В программе: городки и «резиночка» с психологами, бадминтон с профессиональными тренерами и музыкальный перформанс с хором.
ул. Решетникова, 12
Pita’s
В 11 часов первого дня лета собираемся в Pita’s на Карповке и стартуем праздничный (у стритфуд-бара — день рождения!) велозаезд. До кручения педалей угостят кофе, а после — чем-то попрохладнее. Не забудьте зарегистрироваться и шлем!
наб. реки Карповки, 10
«Гранд Отель Мойка 22»
К началу дачного сезона на террасе-крыше ресторана Bellevue разбили огород — причем не пару кашпо, а целый городской филиал императорских Стрельненских огородов Петергофа. И 1 июня главный портье Андрей Краснов с бренд-шефом Николем Хвалынским проведут по нему экскурсию для детей. Маленьким людям дадут полить грядки, понюхать розмарин и сорвать землянику.
наб. реки Мойки, 22
Teplo
В полдень 1 июня во дворе ресторана пройдет традиционная гриль-вечеринка. Тему этого пикника задала поездка шефа Александра Векшина в Казахстан. Вместо магнитиков на холодильник он привезет нам самсу, бешбармак, казы из конины, корейку из баранины на огне и баурсаки с медово-лаймовым кремом.
ул. Большая Морская, 45
Kira
В День защиты детей резиденты Академии Штиглица проведут для юных гостей мастер-класс по созданию гирлянды с обитателямии морей. Творить начинают в 14:00 — участие бесплатное, но нужна регистрация.
ул. Кирочная, 67, стр. 2
Muze Garden
Календарное лето в Доме творчества композиторов в Репино начинают итальянским отпуском с пастой под открытым небом от Ciao! Bistro, игристым и бадминтоном. Занимаем полосатые жезлонги с 14:00.
Приморское ш., 471
«Авангард»
Каждое воскресенье в коктейльном бюро — день Espresso Martini. С 18:00 до 22:00 дают три вариации культового коктейля — с ананасом, бананом и миндалем, с вишней и шоколадной пеной и бессмертная классика.
ул. Жуковского, 33
INKI
В новом сезоне перуанских вкусов шеф Валерий Горинов двое суток томит маринованное в перцах ахи панко говяжье ребро, глазирует черную треску соусом мисо-маракуйя, начиняет крабом традиционные пирожки эмпанадас и дополняет тирадито из мраморной говядины соленым кумкватом.
Конногвардейский бул., 21
«Полторы Комнаты»
Одним вечером 2 июня бар-именинник (дорос до 11 лет!) охватит целый день жизни жителя мегаполиса: бодримся кофе с клюквенной водкой, заряжаемся «Кровавой Мэри» на хреновухе с тефтелями, «вывозим» рабочий день взрослым бабл-ти и «рэд буллом» и уходим в ночь шотами с маршмеллоу из кока-колы.
ул. Маяковского, 34
Vakh
4 июня в Vakh — большая супра, объединяющяя грузинское застолье и винную дегустацию. Столы будут ломиться от хачапури, пхали и шашлыков, а бокалы не испытают недостатка в редких винах от маленьких хозяйств, привезенных из Грузии сомелье Викторией Дим. А чтобы вечер точно запомнился, гости будут запечатлены на лайф-портретах руки художницы.
Большая Зеленина ул., 34
Atlas Vin Bistro
Все лето винное бистро можно унести с собой (в фирменном шоппере!) на пикник. Набор для дегустации вина на траве включает гриссини с хамоном, оливки, вяленые томаты, итальянские сыры и прошутто.
2-я Советская ул., 4Б
UMAMI Shinkansen
6 июня суши-конвейер японского кайтэн-дзуси-ресторана наконец доедет до официального открытия. Бренд-шеф Леонард Конвишер разделает огромного тунца и приготовит из него сет-ужин в четыре руки с японцем Мунечика Баном (будут тирадито в стиле севиче и грибной чаван муши). Ждем рестотеймент от «фантастической четверки» из чайного и устричного сомелье, саке-мастера и востоковеда.
ул. Социалистическая, 21
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