Как Леонард Конвишер из экс-барабанщика nucore-группы TraYm стал главным панком азиатской кухни в Петербурге

Леонард Конвишер:

Концепция Umami сложилась из внушительного опыта и путешествий по странам Азии. Первый раз я пришел на кухню 20 лет назад — в ресторан японской кухни «Домо аригато» к шефу-корейцу Алексею Цою, который стал моим первым серьезным гастрономическим учителем. С ним я познал правильное отношение к продукту и оборудованию, техники приготовления, работу с ножом. Позже я присоединился к команде первого и единственного на тот момент азиатского магазина «Всё для суши», который впоследствии превратился в «Красный дракон» (владелец сети магазинов «Красный дракон» Дмитрий Журавлев и открыл рестораны Umami. — Прим. ред.). У нас было отдельное направление — «Знания», — где я отвечал за мастер-классы, обучал детей и взрослых крутить роллы и резать рыбу. С Димой Журавлевым мы исколесили вдоль и поперек Японию, Китай (например, в Шанхае я проходил обучение по лапше ламянь), Вьетнам, Корею. В Таиланде я проводил исследования по самому острому в мире зеленому карри — искать его надо не в «мишленовских» ресторанах, а в трушных уличных забегаловках. Мы посещали все важные профильные выставки вроде Japanese Food Expo и Thaifex, знакомились с местными поварами, проходили стажировки, учились. Из всего, что мы там пробовали, и сложена концепция Umami. Фан-факт! Место нашего первого проекта засветилось в «Собачьем сердце» Владимира Бортко: в сцене, где профессор Преображенский подходит к Шарикову с краковской, можно заметить тот самый дом с аркой.