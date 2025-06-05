5 главных гастрономических событий лета

Lobotomy Day

Главный летний бэнгер всех биргиков — это Lobotomy Day от AF Brew, самый масштаб­ный пивной фестиваль в Петербурге на территории бывших цехов завода «Степан Разин» с двухвековой историей пивоварения. Бронируйте 28 июня: к участию заявлены больше 40 пивоварен и винокурен. Один день, две сессии по 4 часа (и минимум по два сорта на каждой), интерсессия с бонусными редкими сортами и, конечно, реабилитацион­ный перерыв на исцеляющий рамен от Ikigai и пеновани от Litera G.

ул. Степана Разина, 8а