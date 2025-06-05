5 главных гастрономических событий лета

Идем рубить капусту, варить моцареллу, бранчевать на яхте и пить пиво на территории бывших цехов завода с двухвековой историей пивоварения.
Главный летний бэнгер всех биргиков — это Lobotomy Day от AF Brew, самый масштабный пивной фестиваль в Петербурге на территории бывших цехов завода «Степан Разин» с двухвековой историей пивоварения. Бронируйте 28 июня: к участию заявлены больше 40 пивоварен и винокурен. Один день, две сессии по 4 часа (и минимум по два сорта на каждой), интерсессия с бонусными редкими сортами и, конечно, реабилитационный перерыв на исцеляющий рамен от Ikigai и пеновани от Litera G.
ул. Степана Разина, 8а
Что может быть более летним, чем бранч на берегу Финского залива или в колосящемся поле под открытым небом? Собираемся на очень красивых застольях в вековых соснах кемпинготеля «Майтри» в заповедной зоне бухты Желтой (28 июня и 26 июля), идем под парусами яхт «Силы ветра» с блюдами от бистро «Футура» (15 июня и 10 августа), сибаритствуем на георгиновой ферме с мясом на огне и чаем из самовара (23 августа). Десерт всегда неизменен — пламенеющие петербургские закаты.
Каждое петербургское лето двухпалубный корабль Cruise by Kuznyahouse — это место встречи, которое нельзя изменить (да и зачем?). Музыкальная фестивальная программа, дневные вечеринки hot spot, гастрольные и спортрейсы и выверенное летом шеф-повар Руслан Закиров добавил в список обязательных хитов смэшбургер со сладким луком и сыром чеддер, крокеты из томленой утки с грибным айоли и пармезаном и рыбацкую похлебку с креветками, камбалой и гребешками.
Mozza Fest
Артизанальная сыроварняхлебопекарня «Брод» от команды локаворского ресторана Animals во второй половине лета посвятит целый уикенд pasta filata, то есть вытяжному сыру. Фестиваль моцареллы пройдет в закрытом дворике бара Union с музыкальным сопровождением диджейрезидентов. Ждем лекции от шеф-сыровара Александра Малютина, интерактивную варку моцареллы (можно попробовать еще теплый сыр — в прямом смысле!) и, конечно, спецменю на основе молодого сыра.
Фестиваль нашего сердца, целиком и полностью посвященный капусте, возрождает старорусские традиции — издревле на Новгородчине рубили верхние зеленые листья белокочанной и передавали ценные лайфхаки из поколения в поколение. В 2025 году праздник пройдет в сентябре в Боровичах (320 км от Петербурга), с соревнованиями по скоростной рубке крошева для серых щей прямо на старинном пешеходном арочном мосту. А уже в августе семья местных предпринимателей-меценатов Антоновых, идеологов грандиозного торжества и авторов ресторанной группы Antonio Family, устроит серию капустных ужинов с приглашенными шефами (в том числе в Петербурге!). Stay tuned!
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