Как бар «Пирс 28» нейтрализует углеродный след ананасами и спасает коал коктейлями

Бар бесконечного лета на Некрасова уже десять лет сервирует серферский чилл и тики-коктейли (ромово-фруктовые лонг-дринки в ярких бокалах в виде полинезийских идолов). Параллельно с этим, с обратной стороны стойки команда заботится об окружающей среде и вам советует!
Одним из самых известных адептов идеологии zero waste среди баров России является казанский проект More. У них собственная станция для раздельного сбора мусора, а костеры сделаны из прессованных чеков. Вдохновляясь опытом татарских коллег и присущим тики-культуре акцентом на натуральность, «Пирс 28» также оптимизирует свои каждодневные процессы для минимизации отходов.
Бокалы из переработанных винных бутылок в TECHNODÖNER.
Команда сортирует весь мусор, картонные коробки из-под бутылок сдают на переработку, а сами бутылки опустошают, моют и отправляют по одному из трех путей:
- в бар TECHNODÖNER (от создателей «Пирса»), где из них создают бокалы для радлеров, любимого коктейля берлинских рейверов из пива и лимонада;
- в руки художников для производства витражей или стеклоблоков;
- на экотакси в «Переработкинскую».
Пластик в «Пирсе 28» не используют вообще. Вся посуда — стекло и керамика, а трубочки — металлические. Причем после каждого использования их обязательно стерилизуют в лучших традициях стоматологов и мастеров по ноготочкам.
Сотрудники в своих заготовках применяют любимую шефами-мясниками концепцию «от носа до хвоста», но к растительным продуктам. Например, делают настойки из всех «запчастей» грецкого ореха — и ядра, и скорлупы, и даже внутренней перегородки. Ананасы разбирают «по косточкам», делая чипсы и пюре из мякоти, настаивая шраб (уксусный сироп для коктейлей) на корках и украшая листьями получившиеся напитки. Кроме того, для создания «Джунглей в стакане» используют корки лимонов и апельсинов, а еще морские ракушки — от природы многоразовый (и идеально попадающий в вайб) декор.
Здесь даже щавель с базиликом ведут эко-френдли лайфстайл. Приезжая только от eco-friendly поставщиков, они отдают себя полностью маслам и кордиалам. Если что-то и остается — например, щавелевые стебельки — то ими делятся с TECHNODÖNER, где из них готовят салат.
«Коала Борисовна»
Ром, вишня, лесной орех, помощь коалам
В «Пирс 28» берегут не только материальные ресурсы. Каждая смена заканчивается круговым забегом по бару с отключением всех электрических приборов из розеток (естественно, кроме холодильников), чтобы энергия не тратилась впустую.
Иногда бар «причиняет добро» природе и ситуативно. Так, в 2019 году с каждой продажи коктейля «Коала Борисовна» (отдельный лайк за название!) процент отправлялся в фонд поддержки австралийских коал, пострадавших в лесных пожарах.
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