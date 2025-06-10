Как бар «Пирс 28» нейтрализует углеродный след ананасами и спасает коал коктейлями

Команда сортирует весь мусор, картонные коробки из-под бутылок сдают на переработку, а сами бутылки опустошают, моют и отправляют по одному из трех путей:

в бар TECHNODÖNER (от создателей «Пирса»), где из них создают бокалы для радлеров, любимого коктейля берлинских рейверов из пива и лимонада;

в руки художников для производства витражей или стеклоблоков;

на экотакси в «Переработкинскую».

Пластик в «Пирсе 28» не используют вообще. Вся посуда — стекло и керамика, а трубочки — металлические. Причем после каждого использования их обязательно стерилизуют в лучших традициях стоматологов и мастеров по ноготочкам.